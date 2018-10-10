以年轻于心 致未来之梦-新一代凌派激情点燃2018广汽本田品牌之夜

9月 27日，2018广汽本田品牌之夜暨新一代凌派（CRIDER）上市及ALL NEW RDX预售发布会在广州亚运城隆重举行，一场属于年轻人的盛大派对燃情展开。

广汽Honda战略中级车新一代凌派（CRIDER）惊喜上市，拥有令人瞩目的车格、愉悦的舒适驾乘感受以及惊喜的动力性能油耗和Honda SENSING带来的越级安全享受，分为5款派生，市场指导价为9.98万元至13.98万元，即日起消费者可到店体验。

作为广汽A cu ra第三款国产战略车型，ALL NEW RDX 首次搭载了2.0T直喷VTEC涡轮增压发动机，匹配同级唯一10AT 行星齿轮变速箱，采用先驱先行、智领前沿的革新性第四代SH-AWD誖超级四轮驱动力自由控制系统，正式启动预售。本次ALL NEW RDX共发布了四款预售车型及预售价格，分别为畅享版34.8万元、悦享版36.8万元、尊享版38.8万元及智享版SH-AWD 39.8万元，将于今年11 月正式上市。

除ALL NEW RDX、新一代凌派（CRIDER）两大重磅车型带来的惊喜外，缤智（VEZEL）带来了令人耳目一新的全新车色鲜韵绿；飞度（FIT）和锋范（CITY）双双实现累计销量破百万辆。广汽本田Honda、A cu ra和理念三品牌全系车型亮相，完美呈现广汽本田丰富强大的产品阵容。

目前，广汽本田在各细分市场均有核心产品布局。上市不久的第十代雅阁（ACCORD），凭借包含260TURBO、230TURBO的 SPORT TURBO和SPORT HYBRID双矩阵产品线的技术魅力，成为中高级轿车标杆车型，截止到9月底，累计销量已经突破5万辆；坐拥百万车主的“平民超跑GK5”飞度（FIT）和“科技型格座驾”锋范（CITY），获得年轻消费者的青睐；“豪华大五座 SUV”冠道（AVANCIER）和潮流SUV缤智（VEZEL），以双旗舰SUV的优势，占据各自细分市场的畅销宝座；中高端M PV市场“辣趣座驾”奥德赛（ODYSSEY），宜商宜家，圈粉更多年轻家庭用户。作为助力企业品牌向上的广汽A cura，先后推出全新一代传奇超跑NSX、首款国产战略车型CDX、旗舰SUV M DX SPORT HYBRID、首款国产轿车ALL NEW TLX-L以及CDX SPORT HYBRID，为顾客提供更加多元化的选择。（焦坚英）