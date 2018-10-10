2018年中国汽车行业CACSI测评结果发布-用户满意度持续提高

近日，中国质量协会在北京发布2018年中国汽车行业用户满意度指数（CACSI）测评结果。2018年中国汽车行业用户满意度指数（CACSI） 为 79分 （满分 100分），同比提高1分。

2012年，我国汽车行业满意度指数达到历史最高水平80分，此后，连续四年震荡下行，最近两年稳步提高。这表明，当前我国汽车工业在满足用户追求美好产品和服务方面取得了可喜成绩。

满意度持续提高反映了我国汽车品质全面提升。数据显示，品牌形象80.3分，比去年提高1.3分；感知质量79.4分，同比提高1.1分；感知价值74.3分，同比提高1.1分。产品质量方面，可靠性满意度78.6分，同比提高1.3分。

汽车行业满意度提升，自主品牌贡献更大。数据显示，自主品牌满意度78分，同比提高2分；合资品牌80分，同比提高1分。测评结果显示，一汽奔腾、长安、上汽荣威、广汽传祺、北汽绅宝、吉利、长城、比亚迪、奇瑞、江淮、五菱、宝骏等自主品牌今年都有车型斩获细分市场满意度第一名。其中很重要的原因是，自主品牌根据用户需求不断进行技术研发与管理创新，持续赢得用户满意。尤其在应用汽车电子化、网联技术，制造互联网汽车等方面取得积极进展。

合资品牌中，德系满意度81分，同比提高1分；日系满意度80分，同比提高1分；美系满意度80分，同比提高2分；韩系满意度78分，同比提高 1分；法系 77分，与去年持平。韩系和法系品牌在赢得用户满意和市场份额方面遭受到自主品牌的强力挑战。

乘用车类别中，轿车满意度为79分，同比提高1分；SUV为79分，同比提高1分；M PV为79分，同比提高2分；微客为76分，同比提高1分。轿车、SUV、M PV在满足用户需求水平方面几乎没有差异。在国内消费升级的背景下，高端产品更能满足用户需求，赢得用户满意。

2018年汽车行业用户忠诚度创下历史最高水平76分，同比提高3分。忠诚度明显提升表明我国汽车品牌集中度提高，竞争越来越有利于强势品牌的发展。

数据表明，过去五年用户挑选汽车较为看重的六大因素是：“质量可靠性高”“安全性高”“汽车性能好”“品牌知名度”“舒适性高”“车型好看”。从用户最终购买新车的决定性作用来看，用户最为看重的是“质量可靠性高”“汽车性能好”“车型好看”等因素。用户购车最为看重的品牌特征是“实用”，提及率达到49.9%。

据了解，自2002年开始，中国质量协会连续17年组织开展中国汽车行业用户满意度（CACSI）测评，并每年定期向社会发布测评结果。CACSI采用了先进的全球统一标准测评模型，测评结果的稳定性和统计显著性较强，无论对用户选购汽车，还是生产企业改进质量，都有重要的指导意义。 （刘淑清）