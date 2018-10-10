PSA集团用多元文化团队助力扭转在华现状

PSA集团拥有标致、雪铁龙和DS等数个汽车品牌，标致有两百年的历史，在欧洲是家喻户晓的品牌，而雪铁龙是1919年雪铁龙先生创立的品牌，到明年也有一百年的历史，确实都是百年的老品牌了。这两个品牌在欧洲以及其他海外市场卖的都不错，口碑也很好，但唯独在中国受到了一些冷落，个中原因在哪里？未来将通过什么样的方式来吸引中国消费者？晨报记者在成都车展期间就此问题对PSA集团的高层进行专访。

高恺霖先生：中国的汽车市场非常庞大，到2025年就差不多等于欧洲和美国两个市场结合在一起的体量。为了在这样巨大的市场里面占得先机，首先我们需要好的产品和好的技术，让消费者感到兴奋，让他们选择我们。虽然在过去一段时间内，我们在华的销售业绩并不是很理想。但是我们推出新款车型的节奏并没有因此放慢，在过去12个月的时间里面，我们成功推出了雪铁龙天逸、标致4008和5008。这次成都车展我们又带来全新的标致408，它是一款轿车，非常适合中产的年轻人，设计非常锐气。其次，我们今天也推出了DS 7 Perform ance Line运动版以及DS 7歌剧院波尔多红内饰版。此外，今天我们还正式预售了雪铁龙云逸。当然，我们很快也会推出新款的标致508。简而言之，我们会有持续的新产品的推出，还有动力总成技术的支持，当然同时也有电动车的推出。

麦柯然先生：首先执行方面神龙确定了品牌的故事讲述要加把劲，尤其是标致品牌，有200年的历史，我们有很多的故事去讲，所以这个在品牌宣传上需要加强。这就需要我们团队里面的成员对这个品牌本身了如指掌。为达到这样的目标，我们也会组成一些小的，多元文化的团队，神龙汽车主要是由中国人组成的团队，但是也会有一些来自PSA集团的同事，包括法国人，这种多元的文化团队能够更好的帮助我们开展这样的品牌故事描述，帮助我们接下来做的更好并一起扭转局面。（邬思蓓）