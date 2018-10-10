2018马自达魂动设计论坛举行-全方位演绎魂动设计哲学的进化

近日，马自达（中国）企业管理有限公司于上海举办了“造车如艺|CAR AS ART”2018马自达魂动设计论坛，全面地展示了马自达魂动设计哲学。为诠释全新一代魂动设计，马自达首次在中国展示了M azda V ISION COUPE、M azda RX-V ISION两款代表全新一代设计愿景的概念车型，全方位演绎了从“生命美学”到“新生优雅”的设计进化。

马自达全新一代魂动设计从日本美学概念为源，追求“质感优雅”，赋予车型生命感。作为马自达新一代设计车型的典范之作，M azda V ISION COUPE简约且具有速度感的“一体化动感形态”与极致的“减法美学”相得益彰。在车身外形设计方面，此款车型改变了以往富有节奏性的运动美感设计，极力去除冗余元素，以简约的立体结构呈现极致美学。而该车型的一体化车轴由前方车标贯穿至后方车标，呈现了硬朗且柔韧的钢性车身，通过细微的光线运动为车型带来了更为自然的生命感。

拥有优美FR跑车极致造型的M azda RX-V ISION，则体现了马自达对光影的掌握能力。模型师有温度的双手通过构想光影反射的流动方式，沿着预设路径一笔一画雕刻车身，而为了创造在各种弯曲程度中都悦目无瑕的光影，马自达引入数字模拟工具，历经反复打磨，终得完美曲线。（刘淑清）