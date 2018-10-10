“只有你想不到，没有TA做不到”-2018款全新汉兰达：高价值驾乘体验新标杆

作为一名“老司机”，刚上路的那几年特别喜欢到处开车显摆，恨不得下楼买根葱都开车去，现在却宁可打车也不愿开车，不为别的，就因为停车实在是太难了。但是最近和朋友一起出行刷新了我的认知。朋友是汉兰达车主，对开车热情高涨，开始我还嘲笑他没体验到开车的痛苦，没想到出去溜达了一圈发现是我见识浅薄了:汉兰达在核心商圈竟然拥有专属免费停车位，我和朋友享受到了VIP中的VIP服务。经过这次体验，发现专属免费停车位的操作流程非常简单，只需用微信扫个二维码，填一下车主认证就可以获得“汉兰达尊享卡”。凭卡到指定商场的“服务台或中庭”，即可领取免费的停车劵。除了市中心商场里的停车服务外，还能免费享受南航VIP休息室，把服务延展到了更广泛的出行品质范畴，无论在车里车外，都能体验到品牌的贴心和仔细。

广汽丰田汉兰达的产品力一直都是同级中领先的，现在看来服务也是像超人一样，“只有你想不到，没有TA做不到”，每一个汉兰达车主都是尊贵的V IP。

作为大号七座SUV的“国服最强”，汉兰达已走过了9年光辉历程。今年3月，2018款全新上市，增配一系列实用配置，核心配置提升过万, 价格区间不变，带给车主更为“高价值”的体验，给消费者提供更高品质的驾乘感受。凭着更高颜值、更强性能以及更丰富的科技配置，获得了市场的良好反响，2018款汉兰达上市以来月均销量9300台，其中30万级车型销量占比超过81%，四驱车型销量占比高达87%。

外形霸气配置增加

2018款汉兰达售价基本没变，但加了一大堆配置，挺有诚意。

对于汉兰达这种本身在设计上没什么槽点的车来说，想要在造型方面做改动其实挺难的，一个不留神就容易沦为败笔。2018款汉兰达其实跟2016纽约车展发布的海外版车型基本没什么区别，与现款相比它的变化主要集中在前脸部分，超大尺寸的梯形格栅看起来非常霸气。2018款汉兰达尺寸有小幅改变，车侧的改动也很小，标准的家用大中型SUV设计，不得不说这个造型还真耐看，主要变化集中在前轮之前，雾灯区域的造型从侧面看过去更具张力，雾灯上的轮廓线也被抬高，能够跟腰线形成更好地呼应。

内饰方面，2018款汉兰达的“新”主要体现在配置上，精英版新增了后排双USB充电口，豪华版及以上配置车型增加了胎压监测系统和行车电脑显示屏。2018款汉兰达与时俱进换装了更大尺寸的多媒体触控屏，总体的使用体验远好于现款车型。这对年轻消费者也具有更

大吸引力。

空间超级大是最大卖点

我那个汉兰达车主朋友最津津乐道的就是汉兰达的乘坐空间，简直就是逢人就夸。要知道海外版的汉兰达可是实打实的八座车型，引入国内后，名为七座车，而实际上绝对乘坐空间是没有任何缩水的。2018款汉兰达的乘坐空间还是那么宽敞，后备箱也具备独特优势，后两排座椅可以完全放平，空间组合非常多样，这样的大空间对有家室的消费者算刚需了，带家人自驾出行，再也不用头痛取舍问题，装得下的大宗物品全部都可以带走，座椅软硬适中，来场长途旅行倍感舒适。

冲得出也煞得住

说到汉兰达的操控和安全性能，用我朋友的话说就是“冲得出也煞得住”。2018款汉兰达搭载日本原装进口的2.0T D-4ST双涡管涡轮增压直喷发动机，这款2.0T发动机可以说是目前丰田的一款明星发动机了，它驱动汉兰达并不算费力，在1700rpm就可以释放350牛·米的峰值扭矩，快速地进入了高动力平台，日常使用还是挺轻松的，尤其是城市驾驶，绰绰有余。

而在安全性方面，豪华版及以上版本车型更是标配了Toyota Safety Sense智行安全套装。这套智行安全套装通过先进的毫米波雷达和单镜摄像头协助配合，以更先进的科技实力，为汉兰达车主提供更安全的驾驶辅助。

总而言之，2018款汉兰达保留了一向的优点，在科技和安全方面有所升级，且价格与老款车型基本一致，这是非常好的消息。另外再告诉你，汉兰达的售后关怀活动也越来越丰富，用无微不至的用心、高品质的关怀措施，缩短与车主之间的距离，升级服务体验。所以快来加入汉兰达车主队伍吧，一起体验和享受真正高价值的SUV生活方式。 (黄静洁)