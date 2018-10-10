K5插电混动带来环保时尚

随着国家新能源战略的不断深入，中国无可争议地成为了全球最大的新能源汽车市场。众车企闻风而动，意图在方兴未艾的新能源汽车市场占得先机。作为在汽车技术领域领军的车企，多年来，东风悦达起亚一直都在不断的创新、尝试、再创新，力求做出最人性化的汽车产品。在东风悦达起亚看来，与其做一款缺乏思考的产品，不如集中更多的资源和力量，推出一款经得起市场检验的精品车型。而K5插电混动的诞生，正是企业多年不断积淀下产生的硕果。

创造更高纪录 追逐更佳性能

8月31日，K5插电混动于成都车展正式上市，旨在通过时尚优雅、节能高效、舒适安全的整体表现为品牌赢得赞誉。9月5日，K5插电混动全国媒体试驾会在南京顺利举行，9辆K5插电混动经过“节能挑战赛”的激烈角逐，平均油耗水平低于工信部公布的1.3L/百公里标准，其中，冠军车辆的油耗甚至达到0.7L/百公里，创造了让人惊叹的节能记录。由2.0L发动机+电动机组成的混动系统，最大化地满足消费者对于高效性能的追求。

展现潮流风范 丰富实用配置

K5插电混动在遵循“Design KIA”设计理念的基础上，通过风尚、炫酷的外观，展现出凌厉、动感的独特设计。科技上，K5插电混动搭载了更丰富，更为全面的科技配置，其中，超大仪表盘，以及可显示车辆充电状态的专属AVNT，将实用性和科技感融为一体。

K5插电混动的上市，不仅进一步丰富了东风悦达起亚的产品阵线，更为消费者带来了环保时尚，豪华舒适的品质生活。随着东风悦达起亚新能源战略的深入实施，将会有越来越多的高品质新车型加入到新能源车阵容之中，进一步满足时代的变革与发展。 (邬思蓓）