在安徽省旌德县首本农村宅基地“三权分置”不动产权登记证发证仪式上，宅基地使用权人王五四（左）、宅基地资格权人方圣莲（中）、宅基地所有权人——旌德县兴隆镇大礼村民委员会的代表孙秀宝在展示领到的首本农村宅基地“三权分置”不动产权证书（2月27日摄）。新华社记者 刘军喜 摄

新华社北京10月9日电 题：坚定不移将改革进行到底——当前中国改革发展述评之二

新华社记者邹伟、安蓓、胡浩

全面深化改革，始终牵动人心。

进入攻坚期和深水区，面对经济增长动能转换，改革迎难而进的步伐更加坚定。

“解放思想、锐意进取，瞄准方向、保持定力，深化改革、破解矛盾。”日前在东北三省考察并主持召开深入推进东北振兴座谈会时，习近平总书记强调。

停顿和倒退没有出路，改革必须进行到底。这是关键一招，也是必由之路。

坚持改革才能破解难题

今年以来，一些被视为“大手笔”的改革正在破题——

9月11日，在各界的关切和期待中，自然资源部“三定”方案出炉。整合八部门相关职能，告别“九龙治水”，事关中国资源家底管护的这一方案阵容强大。

浙江省台州市行政服务中心的工作人员在给市民办理业务（3月28日摄）。浙江提出“最多跑一次”改革，体现以人民为中心的发展思想。经第三方评估，浙江“最多跑一次”实现率达87.9%、满意率达94.7%。 新华社记者 殷博古 摄

短短数月，各新组建或重新组建部门挂牌、转隶、拟定“三定”方案等工作迅速展开，党和国家机构改革大刀阔斧的节奏令海内外瞩目。

今年以来，一些要啃硬骨、涉险滩的改革迈出实质性步伐——

5月，《关于改革国有企业工资决定机制的意见》出台，直指现行国有企业工资决定机制市场化分配程度不高、分配秩序不够规范、监管体制尚不健全等问题。

今年以来，一些事关服务群众和企业的改革不断释放红利——

在广东，不久前上线的“粤省事”小程序，目前已推出驾驶证、居住证、完税证明等12种高频证照应用，提供266项审批事项和便民政务服务。其中156项事项“最多跑一次”，110项事项“一次都不跑”。

医改聚焦疫苗管理体制等问题，教改向规范校外培训机构发展等方面拓展……一系列民生改革，透出暖人温度。

涉企行政审批事项推进“照后减证”，减税降费政策举措密集出台……一系列改革措施，向着社会主义市场经济改革方向继续发力。

今年以来，尽管受到贸易保护主义影响，一些改革仍然在压力下坚定前行——

6月28日，2018年版外商投资准入负面清单公布，外资进入银行、证券、电网建设、铁路干线路网建设等一系列限制将取消。面对诸多不确定性，中国对世界的承诺依然如期兑现。

市民在河南郑州郑欧班列进口商品展示中心购物（2016年8月18日摄）。 全面深化改革，始终牵动人心。新华社记者 朱祥 摄

特斯拉在美国之外首个超级工厂将落户上海临港，宝马增资建设电动汽车全球出口基地，桥水等知名对冲基金加速布局中国资本市场……国际资本用行动“投票”，进入越开越大的中国开放之门。

“大大提速”——中国欧盟商会主席何墨池如此评价过去一年半以来中国的改革进程，“这体现在环保政策执行力度加强、消费品关税大幅下调、地方营商环境和外资企业研发环境改善等各方面。”

着眼当前，进入深水区的改革，向前的每一步都是挑战，改革措施落实还需要加力，还有许多关隘需要从深处攻克——

舟至中流的“放管服”改革，在放权的基础上，下一步如何提升政府整体效能，避免“一放就乱、一乱就收、一收就死”的怪圈？

应对日益加剧的人口老龄化挑战，如何解决庞大老年人群和劳动年龄人群的利益冲突，实现老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安？

面对“留不下的城市”与“回不了的乡村”，为城乡发展作出巨大贡献的亿万农业转移人口，如何让他们“此心安处是吾乡”的梦想照进现实？

……

“新时代，不是缓改革，必须加快推进；不是小改革，必须全面深化；不是虚改革，必须啃硬骨头；不是假改革，必须落地有声。”全国政协经济委员会副主任杨伟民说。

在安徽省黄山市黄山区乌石镇清溪中心小学茶儿垅村教学点内，蒋秀兰老师在给孩子们上语文课（9月7日摄）。今年53岁蒋秀兰老师从1983年参加工作开始，一直独自坚守在“一人一校”的单班教学点，最多的时候独自一人带过26名学生，目前她负责两个年级5个孩子7门课的教学。 新华社记者 王正忠 摄

坚持改革才能释放活力

近1000万人——这是前8个月全国城镇新增就业的人数，距离完成全年1100万人以上的就业目标还剩一成。全国城镇调查失业率维持在5%左右。

在中美经贸摩擦升级、就业影响首当其冲背景下，为什么能稳住就业？

重庆，一家名为“猪八戒网”的人才共享平台，经过十余年发展，已汇集全球超过700万企业用户和超过1300万人才服务提供商，让超过100万人在线就业、孵化超过15万家企业。

“抓住我国创新创业、转型升级的宝贵机遇，数百万家企业通过分享经济平台找到人才，更多创新创业者实现人生价值。”猪八戒网创始人、CEO朱明跃说。

超过200万人的快递“大军”、超过2000万人的微商从业队伍……生动诠释着中国就业的活力和多彩。

机制灵活、贴近市场的2700多万家民营企业、6500多万户个体工商户，抓住“互联网+”、分享经济、人工智能等带来的机遇，不仅为自身赢得发展空间，也为经济社会发展作出巨大贡献。

这是一组有说服力的数据——

过去5年，中国市场主体数量增加近80%，跨入“亿户时代”，其中私营企业数量增幅高达146%，注册资本增长近5倍；

民间投资占全国固定资产投资比重连续5年超过60%，民营经济解决了80%的就业，占GDP比重超过60%，撑起“半壁江山”；

在创新驱动发展中，民营企业完成了我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发；

在激烈的国际竞争中，一批优秀的民营企业家走上国际舞台，成为耀眼的中国名片……

从现实观察，民营经济不但没有削弱，反而更加活跃；从未来着眼，民营经济面临的问题不是要不要“离场”，而是如何进一步健康发展。

浙江省杭州市富阳区洞桥镇文村地处富阳区远郊，村中保有40幢古民居，建筑师王澍以当地的建筑材料和生活传统为村里设计了14幢新民居，呈现出美丽宜居乡村新面貌（4月10日摄）。 新华社记者 翁忻旸 摄

不可否认，当前民营经济发展遇到一些困难——

内外环境变化、产业转型升级，叠加土地劳动力成本上升、环保要求升级、债务压力陡增、融资支持偏弱……一部分企业经营遇困，一些企业面临生死考验。

改革中遇到的问题，要靠改革来解决。

近期，党和国家领导人密集调研，在多个场合对民营经济的发展明确表态。习近平总书记在东北三省考察期间的重要讲话明晰而有力——

“要坚持‘两个毫不动摇’，为民营企业发展营造良好的法治环境和营商环境，依法保护民营企业权益，鼓励、支持、引导非公有制经济继续发展壮大。”

支持包括民资、外资等非公有资本参与国企改制重组，降低民间资本进入交通、能源、环保等重点领域门槛……改革推向纵深，一些更深刻的变化正在发生。

浙江，我国首条民资控股高铁杭绍台铁路线路上半年正式获得批复；

大连，民企沙钢集团为主的战略投资者进入东北特钢，通过一系列革新举措，今年一举扭亏为盈；

在引入包括腾讯、百度、阿里、京东等民资在内的14家战略投资者后，中国联通今年上半年净利润大幅增长144.9%……

中石化前董事长傅成玉认为，通过引入其他资本，可倒逼国有企业内部机制改革，真正让国有企业活起来。

2017年4月8日，北京“医药分开”综合改革正式在3600余家医疗机构实施。这是市民在北京东花市社区卫生服务中心挂号交钱。 新华社记者 罗晓光 摄

改革出“大招”，政策亮“实招”——

今年以来，张文中案等重大涉产权案件依法改判取得实质性突破；有诸多歧视性规定的私营企业暂行条例废止；全国统一的市场准入负面清单制度将全面实施；全年减税降费将超过1.3万亿元……

积极因素正在累积。在整体投资增速有所下滑的形势下，今年一季度、上半年和前8个月民间投资增速分别高于全部投资1.4、2.4和3.4个百分点，呈领涨态势。

不拒众流，方成江海。

在共同迈向高质量发展的改革大潮中，民营经济不会“离场”。在党和政府的鼓励、支持和引导下，在各种所有制经济百花齐放、日益融合的大趋势中，一定会涌现出更多 “弄潮儿”。

坚持改革才能造福人民

利益博弈，始终是改革绕不开的坎。

2017年，医药分开综合改革在北京落地实施。其时，“医院难以为继”“看病变相涨价”等反对声不绝于耳。

一年后，这些担心并未成真。全市累计节省医药费60多亿元，个人医药负担减轻，医疗机构收入总量基本稳定。

无可否认，相比改革之初普遍受益的“帕累托改进”，今天的改革面临更多掣肘：要确保效率，也要维护公平；要鼓励竞争，也要保障底线；要尊重差异，也要凝聚共识。

在江苏南京苏宁云仓物流基地，工作人员将包装好的“共享快递盒”放到传送带上，准备进行分拣运输（2017年10月31日摄）。新华社记者 李博 摄

摆在改革者面前的难题还有很多——

拓展宅基地制度改革试点范围，能否严守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的底线，平衡好国家、集体、个人利益？

电、气等价格改革，能否既确保企业保障供应，又充分兼顾居民承受能力，达到优化能源结构、改善大气污染的公共政策目标？

……

难题很多，但并非无解。改革，必然要经历从激烈博弈到逐步均衡的过程。

刚刚结束的国庆假期，不少人享受了近千个国有景区免费开放或降价的实惠。这正是各方能够接受的方案：让门票价格既兼顾公共景区公益性，又保证其合理的保本盈利与可持续发展。

博弈，不等于此消彼长，同样可以兼顾共赢。

杭州富阳区，是《富春山居图》的创作之地。然而，有千年造纸历史的富阳，曾一度陷入美丽和发展难两全的困境。

坚决推动造纸行业转型升级，富阳腾笼换鸟，以先进制造业、生物医药、金融等新经济新产业代替传统产业，一步步从“荒山恶水”变回“绿水青山”，再到“金山银山”。

改革开放的历史性成就，正是在一步步协调区域、群体利益关系中实现的。

改革开放之初，让一部分人、一部分地区先富起来的阶段性发展政策，激发了各方面的积极性，带来卓著成效——

40年来，7亿多人成功摆脱贫困；2017年全国居民人均可支配收入达到25974元，扣除价格因素，比1978年实际增长22.8倍。

7月19日，“四大项一天联办服务专窗”在广州市越秀区政务服务中心亮相，工作人员将营业执照递交给申请者。 新华社记者 张加扬 摄

党的十八大以来，改革进入攻坚阶段，“使改革发展成果更多更公平惠及全体人民”的承诺掷地有声。

扶贫托底，改革通过保基本以促公平。

乡村教育是全面建成小康社会的短板，乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校，则被认为是其中最薄弱的一环。

因学校条件简陋、缺少师资，河南新安铁门镇陈村小学老君洞教学点一度濒临撤并。得益于城乡义务教育一体化的改革推进，这里如今已成为新安县“最美乡村学校”。

削峰填谷，改革通过调分配以促公平。

2018年10月1日起，个人所得税改革带来第一波减税“红包”：纳税人的工资薪金所得“起征点”调至5000元，并适用新税率表。综合来看，中等以下收入者成为获益最大的群体。

共建共享，改革通过高质量发展以促公平。

国家税务总局泉州市税务局丰泽街办税服务厅的工作人员在新办企业服务窗口为纳税人办理业务（9月13日摄）。国地税合并后，国家税务总局福建省税务局在全省推行新办纳税人“套餐式”服务。 新华社记者 宋为伟 摄

君住长江头，我住长江尾。拦水筑坝、截江断流的水权之争，上游污染、下游吃苦的生态之殇，曾经触目惊心。

在推动长江经济带发展的深刻变革中，高质量发展的道路，让大家可以共饮一江水。

中国社会科学院副院长蔡昉说，改革的意义在于，形成改革共识，坚定改革决心，选择有利于推进的改革方式，实现共享的目标。

如果说改革的过程是利益的调整，那么改革的目的则是利益的共享。消除贫困、改善民生、实现共同富裕，正是社会主义的本质要求。

党的十八大以来，城乡居民收入差距从2012年的2.88：1，降至2017年的2.71：1；农村居民恩格尔系数从2012年的37.5%，降至2017年的31.2%。配套改革接续推进，民生保障网织密扎牢，亿万人民既是改革的主力，更是全面深化改革最大的受益者。

改革，还在路上。

“改革发展搞得成功不成功，最终的判断标准是人民是不是共同享受到了改革发展成果。”

习近平总书记已经为坚定不移推进改革开放指明方向：保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。