习近平引经据典谈改革

40年弹指一挥间。改革开放的浩荡浪潮，让中国融入广阔世界，让世界发现新的中国。
40年来，摆脱贫困、解决温饱、实现小康、迈向现代化，是中国人民最自信、最豪迈的宣言。
“艰难困苦，玉汝于成。”习近平曾用这样一句古语，形容中国不畏艰险走过的不平凡历程，穿越风雨取得的不平凡成就。他在谈到改革开放时还曾多次引经据典，寓意深邃。央视网特进行梳理，以飨读者。
改革要顺应历史要求 契合时代潮流
苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗
中国的先人们早在2500多年前就认识到：“苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗”。变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。
——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲
天行有常 应之以治则吉
“天行有常”，“应之以治则吉”。中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。
——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲
明者因时而变，知者随事而制
“明者因时而变，知者随事而制。”要摒弃不合时宜的旧观念，冲破制约发展的旧框框，让各种发展活力充分迸发出来。要加大转变经济发展方式、调整经济结构力度，更加注重发展质量，更加注重改善民生。
——2013年4月7日，习近平在博鳌亚洲论坛2013年年会上的主旨演讲
穷则变，变则通，通则久
科技体制改革要敢于啃硬骨头，敢于涉险滩、闯难关，破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，正所谓“穷则变，变则通，通则久”。
——2018年5月28日，习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话
敢闯敢干自我革新 一抓到底攻坚克难
芳林新叶催陈叶，流水前波让后波
“芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。”改革开放40年来，我们以敢闯敢干的勇气和自我革新的担当，闯出了一条新路、好路，实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。
——2018年2月14日，习近平在2018年春节团拜会上的讲话
持之以恒，锲而不舍
中国人民坚持聚精会神搞建设、坚持改革开放不动摇，持之以恒，锲而不舍，推动中国发生了翻天覆地的变化。
——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲
图难于其易，为大于其细。天下难事，必作于易；天下大事，必作于细
“图难于其易，为大于其细。天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。”随着中国改革不断推进，中国必将继续发生深刻变化。同时，我也相信，中国全面深化改革，不仅将为中国现代化建设提供强大推动力量，而且将为世界带来新的发展机遇。
——2014年4月1日，习近平在布鲁日欧洲学院的演讲
功崇惟志，业广惟勤
“功崇惟志，业广惟勤。”我们有信心、有条件、有能力实现我们的奋斗目标。同时，我们也清醒地认识到，中国仍是世界上最大的发展中国家，我们在前进道路上仍然面临不少困难和挑战，要使全体中国人民都过上美好生活，需要付出长期不懈的努力。我们将坚持改革开放不动摇，坚持走中国特色社会主义道路，集中精力把自己的事情办好，不断推进现代化建设，不断提高人民生活水平。
——2013年10月3日，习近平在印度尼西亚国会的演讲
改革开放只有进行时、没有完成时
往者不可谏，来者犹可追
“往者不可谏，来者犹可追。”世界正处在快速变化的历史进程之中，世界经济正在发生更深层次的变化。
——2017年11月10日，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲
孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下
“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下”。面对世界大发展大变革大调整的新形势，为更好推进人类文明进步事业，我们必须登高望远，正确认识和把握世界大势和时代潮流。
——2018年6月10日，习近平在上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上的讲话
不谋全局者，不足谋一域
坚持从大局出发考虑问题。全面深化改革是关系党和国家事业发展全局的重大战略部署，不是某个领域某个方面的单项改革。“不谋全局者，不足谋一域。”大家来自不同部门和单位,都要从全局看问题，首先要看提出的重大改革举措是否符合全局需要，是否有利于党和国家事业长远发展。要真正向前展望、超前思维、提前谋局。只有这样，最后形成的文件才能真正符合党和人民事业发展要求。
——2013年11月9日，习近平关于《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的说明
苟日新，日日新，又日新
中国是正在发生深刻变革的国家。我们的先人早就提出了“天行健，君子以自强不息”的思想，强调要“苟日新，日日新，又日新”。在激烈的国际竞争中前行，就如同逆水行舟，不进则退。改革是由问题倒逼而产生，又在不断解决问题中而深化。我们强调，改革开放只有进行时、没有完成时。
——2014年4月1日，习近平在布鲁日欧洲学院的演讲
（整理/郭倩）