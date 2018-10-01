习近平引经据典谈改革

40年弹指一挥间。改革开放的浩荡浪潮，让中国融入广阔世界，让世界发现新的中国。

40年来，摆脱贫困、解决温饱、实现小康、迈向现代化，是中国人民最自信、最豪迈的宣言。

“艰难困苦，玉汝于成。”习近平曾用这样一句古语，形容中国不畏艰险走过的不平凡历程，穿越风雨取得的不平凡成就。他在谈到改革开放时还曾多次引经据典，寓意深邃。央视网特进行梳理，以飨读者。

改革要顺应历史要求 契合时代潮流

苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗

中国的先人们早在2500多年前就认识到：“苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗”。变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。

——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

天行有常 应之以治则吉

“天行有常”，“应之以治则吉”。中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。

——2018年4月10日，习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上的主旨演讲

明者因时而变，知者随事而制

“明者因时而变，知者随事而制。”要摒弃不合时宜的旧观念，冲破制约发展的旧框框，让各种发展活力充分迸发出来。要加大转变经济发展方式、调整经济结构力度，更加注重发展质量，更加注重改善民生。

——2013年4月7日，习近平在博鳌亚洲论坛2013年年会上的主旨演讲

穷则变，变则通，通则久

科技体制改革要敢于啃硬骨头，敢于涉险滩、闯难关，破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，正所谓“穷则变，变则通，通则久”。

——2018年5月28日，习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话