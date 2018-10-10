人民网评：从“平‘语’近人”中读懂总书记深沉情怀

由中共中央宣传部、中央广播电视总台联合创作的《百家讲坛》特别节目---《平“语”近人——习近平总书记用典》第一集《一枝一叶总关情》昨天在央视综合频道晚间播出。节目从习近平总书记一系列重要讲话、文章、谈话中所引用的古代典籍和经典名句为切入点，旨在推动习近平新时代中国特色社会主义思想的生动阐释与广泛传播。

节目尚未播出，便先“声”夺人，广受关注。播出第一集后，更是备受热议，在舆论场中引发多方好评。究其因，该节目主旨精准，设计精妙，制作精致。从第一集所展现的内容结构看，既有“原声微视频”，又有“思想解读”，既有“经典释义”，又有“现场访谈”，既有“互动问答”，也有“经典诵读”，六个环节丝丝入扣，不仅最大程度放大了电视平台的鲜明特点，更能将总书记用典深入浅出地呈现出来，便于受众入眼入耳，入脑入心。

接地气，有底气。习近平总书记善于用典，而如何让经典之谈更大众化，就需利用综合手段，让那些经典之词接一接地气，在新样态中诠释传统经典，在娓娓道来中展现经典魅力。有底气，更有人气。将高大上的主题“宣传”嵌入充满灵气的节目中，就能吸引观众，“拽”住观众的眼睛。

更重要的是，从“平‘语’近人”这一节目，我们真切感受到了习近平总书记对优秀传统文化的深沉情怀。众所周知，总书记一向高度关注中华优秀传统文化，并视其为治国理政的思想文化资源。比如他指出，“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”

无论发表重要演讲还是在一些座谈会中，乃至与老百姓交流中，习近平总书记总能娴熟使用经典用语，达到信手拈来的地步。不难看出，总书记具有深厚的文化功底，对优秀传统文化的热爱不是浮在表面上，而是融入血液中，这让我们每个人都有启发，热爱优秀传统文化，就要向总书记学习，真正把优秀传统文化当成中华民族的“根”和“魂”，融入到我们的精神世界中。

从“平‘语’近人”这一节目，我们领悟到了习近平总书记以人民为中心的深沉情怀。以第一集《一枝一叶总关情》为例，从“些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”，到“政之所兴在顺民心，政之所废在逆民心”，再到“利民之事，丝发必兴；厉民之事，毫末必去”……总书记使用这些传统名句，并不是说说而已，而是展现了大国领导人全心为民的风范，让人备受感染。

党的十九大报告明确指出，不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。如何才能实现这一愿景？归根结底，树立以人民为中心的发展思想，将民有所呼我有所应落到实处。相对应的案例是，精准扶贫正在全方位推进，将“政之所兴在顺民心”演绎得淋漓尽致。

从“平‘语’近人”这一节目，我们还增强了澎湃而持久的文化自信。文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。文化自信从何而来？万变不离其宗，不能忘却优秀传统文化。从“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的政治抱负，到“位卑未敢忘忧国”“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的报国情怀；从“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的浩然正气，到“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”“鞠躬尽瘁，死而后已”的献身精神……传统文化滋养着我们每个人的心灵。

一个国家、一个民族的强盛，总是以文化兴盛为支撑的。没有文明的继承和发展，没有文化的弘扬和繁荣，就没有中国梦的实现。只要继承和发扬中华优秀传统文化，我们就能更深入地意识到，中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力，也是中国特色社会主义植根的文化沃土。

“以古人之规矩，开自己之生面”。习近平总书记用典带给我们的思考还有很多，一言以蔽之，中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。从“平‘语’近人”中，我们既要读懂总书记的深沉情怀，更要见贤思齐，以弘扬优秀传统文化为己任，做一个堂堂正正的中国人。

（来源：人民网）