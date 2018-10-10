人民网评：从“平‘语’近人”中读懂总书记深沉情怀

节目尚未播出，便先“声”夺人，广受关注。播出第一集后，更是备受热议，在舆论场中引发多方好评。究其因，该节目主旨精准，设计精妙，制作精致。从第一集所展现的内容结构看，既有“原声微视频”，又有“思想解读”，既有“经典释义”，又有“现场访谈”，既有“互动问答”，也有“经典诵读”，六个环节丝丝入扣，不仅最大程度放大了电视平台的鲜明特点，更能将总书记用典深入浅出地呈现出来，便于受众入眼入耳，入脑入心。
接地气，有底气。习近平总书记善于用典，而如何让经典之谈更大众化，就需利用综合手段，让那些经典之词接一接地气，在新样态中诠释传统经典，在娓娓道来中展现经典魅力。有底气，更有人气。将高大上的主题“宣传”嵌入充满灵气的节目中，就能吸引观众，“拽”住观众的眼睛。
更重要的是，从“平‘语’近人”这一节目，我们真切感受到了习近平总书记对优秀传统文化的深沉情怀。众所周知，总书记一向高度关注中华优秀传统文化，并视其为治国理政的思想文化资源。比如他指出，“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”
无论发表重要演讲还是在一些座谈会中，乃至与老百姓交流中，习近平总书记总能娴熟使用经典用语，达到信手拈来的地步。不难看出，总书记具有深厚的文化功底，对优秀传统文化的热爱不是浮在表面上，而是融入血液中，这让我们每个人都有启发，热爱优秀传统文化，就要向总书记学习，真正把优秀传统文化当成中华民族的“根”和“魂”，融入到我们的精神世界中。
从“平‘语’近人”这一节目，我们领悟到了习近平总书记以人民为中心的深沉情怀。以第一集《一枝一叶总关情》为例，从“些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”，到“政之所兴在顺民心，政之所废在逆民心”，再到“利民之事，丝发必兴；厉民之事，毫末必去”……总书记使用这些传统名句，并不是说说而已，而是展现了大国领导人全心为民的风范，让人备受感染。
党的十九大报告明确指出，不断满足人民日益增长的美好生活需要，不断促进社会公平正义，形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。如何才能实现这一愿景？归根结底，树立以人民为中心的发展思想，将民有所呼我有所应落到实处。相对应的案例是，精准扶贫正在全方位推进，将“政之所兴在顺民心”演绎得淋漓尽致。
从“平‘语’近人”这一节目，我们还增强了澎湃而持久的文化自信。文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。文化自信从何而来？万变不离其宗，不能忘却优秀传统文化。从“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的政治抱负，到“位卑未敢忘忧国”“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的报国情怀；从“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的浩然正气，到“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”“鞠躬尽瘁，死而后已”的献身精神……传统文化滋养着我们每个人的心灵。
一个国家、一个民族的强盛，总是以文化兴盛为支撑的。没有文明的继承和发展，没有文化的弘扬和繁荣，就没有中国梦的实现。只要继承和发扬中华优秀传统文化，我们就能更深入地意识到，中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力，也是中国特色社会主义植根的文化沃土。
“以古人之规矩，开自己之生面”。习近平总书记用典带给我们的思考还有很多，一言以蔽之，中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。从“平‘语’近人”中，我们既要读懂总书记的深沉情怀，更要见贤思齐，以弘扬优秀传统文化为己任，做一个堂堂正正的中国人。
（来源：人民网）