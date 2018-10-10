9月份物流业景气指数升至53.1% 扭转3个月来连续回落走势

经济日报-中国经济网北京10月8日讯（记者 冯其予）从中国物流与采购联合会获悉：2018年9月份中国物流业景气指数为53.1%，较上月回升2.4个百分点；中国仓储指数为51.8%，较上月回升1.7个百分点。

中国物流信息中心主任何辉表示，9月份物流业景气指数升至近几个月较高水平，扭转了3个月来连续回落走势，呈现需求好、效益好、预期好的回升态势。一是“金九银十”及中秋国庆两节的传统旺季来临，消费领域物流需求快速增长，新订单指数、库存周转指数明显回升。二是企业效益转好，内生增长动力增强，价格指数、利润指数和资金利用率指数分别回升3个至5个百分点。三是随着营商环境的改善，企业家信心明显提升，市场预期进一步稳定，业务活动预期指数、投资完成额指数分别回升1个至3个百分点。

新订单指数回升，市场需求增势提速。9月份，新订单指数为52.4%，较上月回升2.5个百分点，显示出进入“金九银十”旺季，供应链上下游企业的物流需求进一步增大。

固定资产投资完成额指数回升，物流基础设施趋于改善。9月份，固定资产投资完成额指数为53.4%，回升2.6个百分点，反映出物流运行的基础设施条件呈现改善态势。

9月份，主营业务成本指数为57.6%，回升1.4个百分点，为今年以来新高，企业反映经营成本压力较大，资金紧张的状况在延续。9月份从业人员指数为48.6%，连续两个月回落。