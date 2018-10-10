你们关心的“地沟油”都去哪儿了？

来源：绿色上海

老百姓口中的“地沟油”，实际上就是餐厨废弃油脂。近年来，随着人们生活水平的提高，餐饮消费日趋火爆，市民朋友在享受了美味的同时，也产生了大量的餐厨废弃油脂：水煮肉片吃剩后的油汤、麻辣火锅吃剩的红油、油炸春卷后的老油……

那么这些“地沟油”最后都去了哪里呢？

上海目前有18家餐厨废弃油脂的收运单位，这些收运企业都是由政府通过比选公示后确定的正规收运单位。这些油脂被运送到指定的处置企业，通过一系列的化学工艺加工后，将会“变废为宝”，成为可以用于车辆的生物柴油。

用于车辆的生物柴油是什么样的？

地沟油经过一系列处理后，精制得到了BD100生物柴油，和自来水比较，清澈度并不逊色，只是颜色微黄。BD100生物柴油和矿物柴油按照5:95的比例“勾兑”，就成了B5生物柴油（生物柴油占5%，矿物柴油占95%）。目前市场上在应用的就是这种B5生物柴油。

B5生物柴油的市场应用情况如何？

去年10月底，上海奉贤区和浦东新区的两个中石化加油站作为试点，开始对外销售B5生物柴油。从市场反映来看，B5生物柴油销售使用情况良好，使用车辆发动机正常，未出现车辆零件积碳及油路相关的故障，甚至，还有车主编了个顺口溜：黑烟冒得少，便宜又环保。

截至今年8月底，全市相关加油站已增加到40座，日均加注车辆超过3000辆，累计已有100多万辆次社会车辆“喝”掉了5369万升（约4万吨）B5生物柴油。换算成“地沟油”，就是约2500吨，已接近全市一个月的“地沟油”产量。9月13日，上海市食药安办宣布，今年年底，上海销售B5生物柴油的加油站将达到200座以上。届时，全市每年产生的三四万吨“地沟油”将全部被车辆“消化”，彻底实现餐厨废弃油脂本市产生、本市收运、本市处置、本市应用，全链条闭合化管理。