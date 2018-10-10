小额并购可走“快车道”

随着证券市场并购重组交易日趋活跃，交易金额小、发股数量少的小额并购交易不断涌现。为适应这一特征，进一步激发市场活力，近日，证监会针对不构成重大资产重组的小额交易，推出“小额快速”并购重组审核机制，直接由上市公司并购重组审核委员会审议，简化行政许可，压缩审核时间。

东北证券研究总监付立春表示，一直以来，为了对中小股东和投资者负责，我国上市公司并购重组需要进行严格审批。不过，目前小额重组案例数量增加，很多对公司基本面等并不构成重大事项影响。针对这种情况，进行便捷快速审核，有利于企业降低交易成本，也符合“简政放权”要求。

中泰证券非银行业分析师陆韵婷认为，监管机构推出“小额快速”并购重组审核机制，有利于保障并购重组业务提质增效，更好地服务实体经济发展。由此也可以预判，并购重组热度有望进一步回升。从数据看，今年上半年A股并购交易金额达1.15万亿元，接近去年全年水平。此次“小额快速”并购重组审核机制落地，符合监管前期制度“分道制”改革路径，有利于激发并购重组市场活力，缓解IPO审核趋严带来的压力。

在目前去杠杆形势下，股权市场作为直接融资市场的重要性逐渐增加。同时，一些企业经营面临较大挑战，寻求被并购的情况增多，并购重组市场需求上升。付立春认为，从这个角度看，“小额快速”并购重组审核机制有助于上市公司健康持续成长。

此外，专家表示，在现有法律和制度框架下，既要保证并购重组合法合规，又要提高效率、降低成本，那么就要把监管资源相对集中于重大并购重组审核方面。同时，在加强监管，对潜在风险发现识别和打击等方面，也要相应地完善和优化。

证监会相关人士表示，推出“小额快速”并购重组审核机制的同时，将进一步强化监管，加强对财务顾问、资产评估、审计等中介机构的问责，充分发挥中介机构作为资本市场“看门人”的作用，坚决依法查处各类违法违规行为。(经济日报记者 祝惠春)

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