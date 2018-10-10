喜迎妇女十二大·数说新成就系列短片 | 厉害了，中国女性！

女性之声
金秋时节，
中国妇女第十二次全国代表大会将在京召开。
即日起，推出
五集《数说新成就》系列短片，
回顾这几年中国妇女和妇女事业
在各个方面取得的新成就。
今天，我们推出第一集：
一起来为中国女性点赞！
平等参与经济活动，
公平享有经济资源，
是妇女生存、发展的基本条件。
中国妇女占世界妇女人口的五分之一。
据统计，
中国女性劳动参与率
高于世界平均水平14个百分点。
我国在充分保障妇女的经济权益，促进妇女平等参与经济发展、平等享受改革发展成果中取得了显著的成就。
据测算，
2016年全国女性就业人员，
占全社会就业人员的比重为43.1%，
已超过《中国妇女发展纲要》中
规定的40%的目标。
其中，
城镇单位女性就业人员6518万人，
比2010年增加1656万人。
在公有经济企事业单位中，
女性专业技术人员持续增加。
2016年，
女性专业技术人员1480万人，
比2010年增加了211万人，
所占比重达47.8%；
其中，高级专业技术人员161万人，
增加了59.3万人，
所占比重38.3%。
国务院于2012年重新修订了《女职工劳动保护特别规定》，为减少和解决女职工在工作中因生理特点造成的特殊困难发挥了积极作用。
女职工的合法权益得到进一步维护，
2016年，执行《女职工劳动保护特别规定》的企业比重明显提高，
已经达到73%，
比2010年提高18个百分点。
互联网领域创业者中，
女性占比已达到55%。
在网购平台创造的超3000万个就业机会中，
活跃的女性店主占50.1%，
交易规模占总体的46%。
各级妇联组织，从培训和资金等方面入手，大力推进女性参与“大众创业、万众创新”活动，累计开展女性“双创”培训552万人次，举办各种“双创”竞赛2800多场。
截至2017年6月底，全国累计发放妇女创业担保贷款3200多亿，获贷妇女580多万人，带动上千万妇女创业就业。
“她力量”拥抱“她时代”。越来越多的女性在中国经济社会发展的舞台上大放异彩，在创业创新潮中彰显“半边天”力量。
来源/中国妇女报
编辑/吴苏锦
美编/李凌霄