李学忠：烈火淬炼真男儿（为了民族复兴·英雄烈士谱）

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新华社济南10月9日电 （记者萧海川）87年前，日本军国主义悍然发动“九一八”事变，占领我国东北地区。为了拯救民族危亡，无数仁人志士前仆后继。东北抗日联军第2军政治部主任李学忠，就是其中的一个。

李学忠，又名李宗学，1910年出生在山东掖县。早年到东北谋生。后在吉林等地从事革命活动。1931年“九一八”事变后赴苏联学习，并加入中国共产党。

1934年冬，李学忠回国工作。1935年5月30日，东北人民革命军第2军正式成立，王德泰任军长，魏拯民任政治委员，李学忠任政治部主任。在李学忠的主持下，第2军政治部发表了《告民众书》和《告各反日部队书》，号召广大群众和人民革命军等抗日武装联合起来，开展各种形式的反日斗争，打倒日本帝国主义，完成抗日救国的伟大任务。

此时的抗日武装根据地，斗争形势十分严峻。自5月起，日寇便调集重兵对根据地进行大规模的封锁与扫荡。为打破敌军的封锁，集聚更多抗日力量，成立不久的第2军开始西征。李学忠主动请缨，率领两个连150余人组成远征队，希望打通与杨靖宇的东北人民革命军第1军的联系。经过艰苦跋涉与多次血战，10月初李学忠的远征队在濛江那尔轰与杨靖宇部胜利会师。东满、南满两大游击区，由此有了紧密的联系。这为东北抗日联军第一路军和南满省委的成立，打下良好的基础。

1936年3月，东北人民革命军第2军改编为东北抗日联军第2军，李学忠任政治部主任。同年8月，他率部到辽宁省抚松县大碱场兵工厂开展工作，突遭日军“讨伐队”袭击。李学忠指挥部队奋勇反击，激战中，李学忠身负重伤牺牲，年仅26岁。

战争的硝烟散去多年，曾经满目疮痍的土地早已花团锦簇，但人们没有忘记那些为之奋斗却无缘得见的烈士们。1985年7月，中国抗日战争胜利40周年，抚松县人民政府在一片青松翠柏环绕的向阳坡地上，为李学忠竖立了一座纪念墓碑。时至今日，这里已成为当地的红色教育基地。

李学忠的故乡，早已变换了模样。当年的掖县，已成为今天的烟台莱州市。近年来，英雄故里民生事业获得长足进步，在烟台率先实现了义务教育校服免费、普及农村小学校车服务等。地区生产总值突破700亿元。

《 人民日报 》（ 2018年10月10日 04 版）