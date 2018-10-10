中国共产党保持恒久韧性的奥秘的奥秘

来源：中国共产党新闻网、学习时报

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中国共产党爬坡过坎、克难攻坚，但始终不忘初心砥砺前行，其奥秘主要在于其韧性：历经内外压力而仍能持续生存、生长并走向成熟，对外能及时适应瞬息万变的客观形势，对内能克服自身懈怠、自满等不良状态，具有强大的弹性、抗逆力、复原力。

所谓韧性，原初指的是物体受到外力冲击时变形但不易折断的属性，后引申为事物具有顽强持久的精神。中国共产党成立97年来，爬坡过坎、克难攻坚，但始终持守初心勇往前行，其奥秘主要在于其韧性：历经内外压力而仍能持续生存、生长并走向成熟，对外能及时适应瞬息万变的客观情势，对内能克服自身懈怠、自满、自足等不良状态，具有强大的弹性、抗逆力、复原力。时间维度的持续性和空间维度的相对恒稳性是衡量韧性的核心指标。概言之，中国共产党之所以能保持韧性，主要原因在于崇高的信仰信念支撑、一以贯之的强烈的忧患意识、不断进行自我革命的勇气、勤于学习善于学习的本领以及超强的凝聚人民及社会共识的能力等方面。

崇高的信仰信念支撑

信仰信念的执着和坚定是中国共产党保持韧性的内在精神支撑。“万物得其本者生”“本根不摇，则枝叶茂荣”。对马克思主义的虔诚而执着的崇高信仰，对社会主义和共产主义的至信而深厚的坚定信念，是中国共产党的本和根，是中国共产党的精神支柱和精神支撑，是炼就“金刚不坏之身”而保持韧性的重要法宝。在中国共产党97年的奋斗历程中，一代代共产党人不惜流血牺牲追求民族独立和人民解放、幸福，靠的不是物质上的“营养品”而是精神上“钙”的支撑。有了精神上“钙”的支撑，就能心胸宽阔、眼界高远，就能在逆境、困境甚至险境时不沉沦、不摇摆而保持韧性。实践表明，做到信仰和信念的笃定、笃行，什么力量也很难撼动，正所谓“土能浊河，而不能浊海；风能拔木，而不能拔山”。正是在这个意义上，习近平总书记提出这样一个重要论断：思想上松一寸，行动上就会散一尺；理想信念动摇是最危险的动摇，理想信念滑坡是最危险的滑坡。

一以贯之的忧患意识

世界上最可怕的敌人往往不是“他者”而是自己本身。中国共产党在民族的苦难中诞育，在革命中成长，在建设、改革浪潮中成熟。中国共产党的发展史，就是一部在危机中求生存、在逆境中求发展的历史教科书。忧患意识是使中国共产党保持韧性的重要主观要件，其意义在于：因为平常之时的居安思危、未雨绸缪而能防微杜渐、有备无患，从而能根深叶茂而不断长成参天大树。

在现代社会，风险与人们如影随形。如果缺乏风险意识和危机感，就会丧失前行的动力和压力，最终因难以应对困境而付出惨痛代价。中国共产党始终传承“生于忧患，死于安乐”的古训，怀抱“愈大愈惧，愈强愈恐”的心态，秉持“如临深渊、如履薄冰”的谨慎，不断克服面临的“四种危险”和“四大考验”，强调凡事从最坏处准备，力争不出现重大风险或在出现重大风险时扛得住、过得去。

不断自我革命的勇气

勇于并善于进行自我革命是中国共产党之所以能保持韧性的一个重要原因，其价值在于：能靠自身的免疫力清除侵入肌体的病毒，能拿起手术刀刮骨疗毒、祛病疗伤，从而保持肌体的纯洁和先进。这种自我革命的勇气、魄力和能力是中国共产党区别于世界上其他政党的显著标志。

实际上，任何一个组织在其成长过程中都会经历困局、遇碰挫折，关键在于如何从危中寻机以摆脱困境。有问题、有困境不可怕，可怕的是讳疾忌医不敢直面问题，可怕的是在困境面前束手无策，可怕的是虽然在一段时期解决了问题，但虎头蛇尾而导致已初步解决的问题故态复发陷入“耕怠者无获”的境遇。贪污腐败是一些政党丧失韧性的重要症结。各种消极腐败现象是人民群众最痛恨的，对党同人民群众的血肉联系最具杀伤力。无论在民主革命时期，抑或在社会主义建设、改革时期，中国共产党始终坚定不移惩治腐败使自身肌体保持健康的良性运行状态而具有韧性。综观世界各国政党，真正像中国共产党这样能始终如一正视自身存在的问题并敢于向体内病灶“开刀”的，可以说少之又少。

勤于学习善于学习的本领

一个人、一个组织要能及时适应外部环境的变迁而具有恒久的韧性，学习是不可或缺的重要环节和内生机制。不学习或不善于学习，就会被环境和时代所淘汰。重学习并善学习，是中国共产党保持韧性的独特气质和品格，其价值在于为党的事业发展提供了能力补给和源源不断的新鲜能量。在一定意义上可以说，中国共产党正是通过学习而不断由小变大、由弱变强、从胜利走向新的胜利，从而使自身的韧性不断得以巩固、强化和更新。

中国共产党注重通过学习提升自身革命能力、执政能力，有以下几个特点：其一，注重理论联系实际、学习与运用结合。中国共产党认为，不能为了学习而学习，力戒教条主义、本本主义，有明确的问题意识和现实针对性，是奔着解决问题的路径而去的，学习的根本目的在于运用，即运用所学的理论解决中国的具体现实难题，因而“也会变成物质力量”。其二，注重领导带头、示范。无论在革命战争年代，还是在和平建设和改革时期，中国共产党都始终注重学习。许多党的领袖都以身作则带头学习，并留下了不少光辉的理论著述，成为马克思主义中国化的宝贵成果。其三，把学习视作一种政治责任。中国共产党人的先进性体现在很多方面，其中之一就是通过学习克服“本领恐慌”。学习不仅仅是个人成长进步的事，更是组织发展、政党发展、国家发展的内在需要。因此，从中央到县都创立了党校，定期不定期通过组织调训等形式对干部进行教育培训。学习使得中国共产党的韧性得以建构并不断维续。

超强的凝聚人民及社会共识的能力

唯物史观认为，人民群众是推动社会变迁、社会革命的决定性力量。为什么人的问题，是检验一个政党之本真属性的试金石。这种超强的凝聚人民及社会共识的能力对中国共产党韧性的深刻价值在于：人民群众是中国共产党存在和发展的基础、力量和智慧的源泉，中国共产党无论何时、何地、何事纯粹以人民利益为考虑问题的逻辑起点。这种能力，是中国共产党保持韧性的坚实社会基石。以为人民谋幸福、为民族谋复兴为初心和使命的中国共产党，除了人民的利益外没有自己的特殊利益。不谋私利才能谋人民之根本大利。正如毛泽东所说：“共产党员是一种特别的人，他们完全不谋私利，而只为民族与人民求福利。”

中国共产党推动民族解放、人民幸福伟大征程的价值基点一以贯之、矢志不移：把人民立场作为根本政治立场，永远持守对人民的赤子之心。中国共产党保持韧性的最基本的一条经验是一刻不能脱离人民群众，始终把人民利益摆在至高无上的地位，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，与人民风雨同舟、生死与共并始终保持血肉联系。

一个政党要有韧性，还需要一定的社会认同基础，需要具备凝聚内外共识的能力，这也是其合法性基础巩固与否、正当性充足与否的重要标识。在多元基础上寻求统一性，建构组织认同和社会认同，从而为实现既定目标同心同向地前行。如果一个政党在内部形不成共识，就会一盘散沙而缺乏凝聚力；如果在外部形不成共识，就会群龙无首而缺乏社会引领力。

中国共产党之所以能在不同时期有效凝聚共识，原因主要在于：其一，在各个历史时期，都能基于对社会主要矛盾的科学判断，提出凝聚最大共识的方针政策，从而为国家的发展指明方向。其二，促推传统文化的创造性转化和创新性发展。中华优秀传统文化凝结着中华民族的情感、价值、精神，传承着中华民族悠久的历史，是人类社会发展进步的精神支撑，不仅属于历史，也属于现代。中国共产党一直以来注重加强对传统文化的挖掘和阐发，努力实现中华传统文化的创造性转化、创新性发展。其三，开发协商民主资源。协商民主是中国共产党的伟大政治创造，早在陕甘宁边区就已开始建构并施行“三三制”这种协商民主形式。有不同意见是自然的、正常的，在各方思想认识不统一时通过不同协商民主样态找寻哪些可以“求同”，哪些可以“存异”，哪些有望成为“最大公约数”，有助于化异聚同、增同减异、多中求一，在分化中促推整合，在差异中建构共识。

中国共产党的韧性有很多方面，以上几个方面只是其中比较重要的部分。概括起来说，崇高的信仰信念支撑是价值基础，从理念深处为保持韧性提供理想“航标”；一以贯之的强烈的忧患意识是思想基础，从精神方面为保持韧性提供意念定力；不断进行自我革命的勇气确保了组织基础，从组织维度为保持韧性提供人才资源；勤于学习善于学习的本领则从内在素质方面为保持韧性提供主体自觉；超强的凝聚人民及社会共识的能力提供了认同基础及社会基础，从意识形态建构方面为保持韧性提供思想要素，并从社会层面为增强韧性提供环境支持。这几个方面缺一不可并协同发生作用，是中国共产党始终保持韧性并永葆生机活力的奥秘所在。（网站首页图：新华社资料图片）