李强应勇同王建军刘宁座谈：助力果洛打赢脱贫攻坚战，是当前上海援青工作重中之重

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来源：上观新闻 作者：张骏

由青海省委书记王建军，省委副书记、省长刘宁率领的青海省党政代表团10月9日至10日在沪考察访问。9日下午，上海市委书记李强，市委副书记、市长应勇与青海省党政代表团举行沪青对口支援合作座谈会暨签约仪式。

上海市人大常委会主任殷一璀、市委副书记尹弘，青海省政协主席多杰热旦出席。

李强代表上海市委、市政府和全市人民感谢青海长期以来对上海建设发展的支持帮助和对上海援青干部的关心爱护。他说，近年来，青海紧紧围绕习近平总书记对青海提出的指示要求，深入实施“一优两高”战略部署，经济发展迈上新台阶，重点产业取得新突破，脱贫攻坚迈出新步伐，各项事业都取得了令人鼓舞的好成绩。青海的经验和精神值得上海认真学习。

李强说，上海有今天的发展，是党中央坚强领导的结果，也离不开全国各地大力支持。上海将坚决按照中央要求和习近平总书记重要指示精神，按当地所需、尽上海所能，全力以赴做好对口援青各项工作。助力果洛打赢脱贫攻坚战是当前上海援青工作的重中之重，要在精准对接当地需求上下更大功夫，助推果洛产业转型发展，促进就业增收，注重解决贫困农牧民急难愁盼的现实问题和困难，加大教育、卫生等帮扶力度，增强农牧民群众的获得感。上海和青海各有特色、各具优势、互补性强，合作空间十分广阔。希望进一步加强两地交流对接，共同服务好“一带一路”建设，共同加强生态环境保护，深化各领域产业合作，携手为落实国家战略作出更大贡献。

王建军代表青海省委、省政府和全省各族人民，对上海市多年来给予青海的无私援助表示衷心感谢。他说，中央确定上海市对口支援青海省果洛州以来，上海市委、市政府坚决贯彻落实习近平总书记和党中央对口援青战略决策，政治站位高，“四个意识”强，领导高度重视，力度持续加大，支援务实精准，干部可亲可敬，带着感情开展工作，带着温度送来资金，带着责任落实项目，见人见事见真情，有情有义有担当，上海人民把果洛人民当“亲人”，果洛人民把上海人民当“恩人”，两地人民民心相连相通相融，实践证明党中央确立对口援青战略高瞻远瞩，上海市对口援青工作卓有成效。

王建军说，上海是全国改革开放的排头兵、创新发展的先行者，发展成就令人瞩目，这是习近平新时代中国特色社会主义思想在上海的成功实践。我们要学习上海先进的思路理念、经验做法、发展模式，推动两地交流合作发新枝、开新花、结新果，以富裕文明和谐美丽新青海建设的实际行动，回报党中央和习近平总书记的殷切期望，回报上海市委、市政府和上海人民的深情厚谊。

座谈会上，应勇和刘宁分别介绍两地经济社会发展情况和对口支援情况，并代表双方签署两省市加强对口支援和重点领域合作框架协议。

上海市领导翁祖亮、诸葛宇杰、彭沉雷、方惠萍，青海省领导王晓、王予波、于丛乐、高华参加相关座谈考察活动。

在沪期间，青海省党政代表团瞻仰了中共一大会址，并前往上海自贸试验区、徐汇滨江和相关创新企业等考察。（本文图片：陈正宝 摄）