相关新闻-上海有一成孩子每天上网超4小时-专家建议：每天累计不宜超过1小时

记者 陈里予

晨报讯 越来越多的孩子加入刷手机族，总有那么些孩子控制不住自己，一玩起游戏来就停不下来……上海市疾控中心儿童青少年健康所周月芳副主任医师接受晨报独家采访时透露，2017年上海市疾控中心“学生常见病及健康危险因素监测”结果显示，在调查前7天内曾经上网的学生近90%，而平均每天上网4小时以上的学生达10%。有网络成瘾倾向的学生比例为2.2%。

上海的孩子们上网情况如何？2017年的监测结果显示：学生上网报告率随学段升高而逐步递增，小学76.5%、初中95.7%、高中98.3%、大学99.4%。其中，上网时间超过4小时以上报告率10.3%，男生高于女生 （男11.7%、女 8.9%）；上网学生中，上网时间超过1小时的学生占61%。与本市2016年监测结果相比，学生上网及长时间上网报告率均无明显增加。

由于孩子自控力差，辨别力也不强，如果不加以引导，容易陷入成瘾的境地。研究发现，每周越经常使用网络社交、网络游戏和网络交易功能，就越容易网络成瘾。青少年上网目的占前3位的分别是多媒体娱乐、聊天、玩游戏。

调查发现，有网络成瘾倾向的学生比例为2.2%。周月芳指出，有网络成瘾倾向的学生还不能定义为网络成瘾障碍，诊断网络成瘾障碍除了具有与上网相关的行为外，还需要结合其身理、心理出现的相关症状及相关行为至少持续12个月来综合判断。

到底每天上网时间应该控制在多少时间呢？周月芳给家长们划重点，具体上网时间可参考电子产品使用建议：非学习目的的使用单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时。使用电子产品学习30―40分钟后，休息远眺放松10分钟。