上海举办“新生代 心健康”主题活动-学生用“心声漂流瓶”喊出心里话

记者 陈里予

晨报讯 昨天是“世界精神卫生日”，市卫计委、市教委联合在上海交通大学医学院举办“新生代、心健康”大型宣传活动。在我国，17岁以下的3.4亿儿童和青少年中约3000万人受到情绪障碍和心理行为问题困扰。专家表示，证据显示许多成人精神健康问题就始于儿童和青少年时期。约有一半精神健康问题在15岁之前就会暴露，四分之三的精神疾病患者第一次出现精神症状就在青年时期，一些精神疾病的高发年龄也在青年时期。

青年人一直是精神卫生问题的高危人群和高发人群。青年人的精神健康问题不仅影响到青年人自身的健康、学业、社交能力和发展潜能，还会迁延至成年甚至终身，最终会影响社会经济和文化的发展进程，给家庭、给社会带来全面且深远的影响。遗憾的是，由于社会认知、政策、歧视、偏见等因素，青年人的精神健康问题并没有引起家庭和社会的足够重视，讳疾忌医者并不少见，由此而引发的家庭悲剧和社会悲剧屡见不鲜。

专家们呼吁家长，主动学习心理健康知识，要像关注躯体健康一样关心孩子的心理健康，减少不良的家庭关系和养育方式对孩子的负面影响，及时支持和协助孩子寻求专业帮助。学校应提供支持性的学习环境、积极开展心理健康教育、预防学校欺凌与暴力、早期识别和干预心理问题。政府相关部门完善和落实相关政策和法律、完善心理健康服务体系、为青年人提供无缝、连续和专业的心理健康服务，从多角度、多措施、多方位维护青年人的心理健康。此外，青年人也应自己能主动学习心理健康知识和技能，勇敢地说出自己的心声，积极照护好自己的心理健康，努力做好自己心理健康的第一责任人。

今年“世界精神卫生日”，上海在全市范围内开展一系列主题宣传活动，2000多个上海学生通过线上“心声漂流瓶”活动，勇敢发出自己声音。