浦东加快推“证照分离”改革3.0版

晨报首席记者 李芹

点点手机，30分钟货品送到家——这是一场由盒马鲜生刮起的消费新风。社区超市？餐饮店？菜市场？你或许很难去完整定义它，但却在生活中享受着它所带来的便利。可是，很少有人知道，这种复杂的新业态在出生之际，却很难找到一本与之气质相符的“出生证明”。

所幸，在其出生地的浦东，始终奉行敢为人先的创新精神，在全市率先核发了《食品经营许可证》，将餐饮和食品流通证“两证合一”，支持盒马鲜生的混合业态。如今，这个由浦东创出的样本已经被复制到全国14个城市，让更多的老百姓可以享受新业态给生活带来的各种便利。

新业态带来新问题

在盒马门店的海鲜区抓一只龙虾，结完账就可以拿到边上的海鲜岛进行加工，食材看得见摸得着，加工过程也透明。这正是时下不少人选择去盒马的理由。

可是为了这“放心”二字，有很多问题需要解决与突破。上海盒马网络科技有限公司 （盒马鲜生）COO曹成智告诉记者，盒马成立于2015年3月，企业注册在浦东自贸区。“通过大数据驱动，线上、线下与现代物流技术完全融合的创新型业态，融合了餐饮、超市和网络订餐三种业态，是对餐饮零售业消费模式的重构。”这种模式对消费者来说十分便捷，但对政府的发证来说，却提出了个难题。

业态新，无前车可鉴，自然没有与之可匹配的许可证件。但企业要进入市场，必须要持证上岗。“抱着对新零售的业态以开放包容的态度，浦东的政府部门创新了监管办法，我们拿到了浦东新区市场监管局颁出的首张《食品经营许可证》。”曹成智表示，这张证将传统的餐饮和食品流通证“两证合一”，与盒马鲜生的混合业态气质相符。

浦东样本就是模板

“‘证照分离’改革不仅是单个审批事项的改革，更重大的意义在于，政府部门从以严格审核为主的准入前审批转为以信用为支撑的事中事后监管，从市场准入的审查者转为维护市场秩序的‘啄木鸟’和服务市场主体的‘店小二’。”浦东新区区委常委、常务副区长、中国（上海）自由贸易试验区管委会副主任姬兆亮如此表示。

正因此，在有效破解“办证难”问题的同时，逐步形成了以“企业主体、协同联动、系统集成、法治引领、信用支撑”为特征的“放管服”改革浦东样本。

得益于这种改革效应，盒马已进入14个城市，在全国开出了86家门店，其中上海有20家门店。“我们每到一个新城市都会遇到‘出生证明’的问题，浦东样本就是解决的模板。”曹成智如此表示。

类似盒马这样的受益企业绝不止一家，市场是最好的晴雨表。在浦东，2016年和2017年新增纳税主体，和2015年相比分别增长9%和29%。全区地区生产总值连续保持8%以上年增长速度，2018年将突破1万亿元。

尽快推出3.0版本

姬兆亮表示，在前两轮改革实践的基础上，浦东将以“全覆盖、便民化、强监管”为抓手，加快推出“证照分离”改革试点3.0版。

初步考虑可以从以下三个方面进一步探索：一是要通过改革助推高质量发展，围绕新兴产业和市场活跃度高的产业，对相关审批事项进一步整合优化。二是要通过改革进一步扩大开放，加快推进内外资市场准入一致管理。三是要通过改革加快政府职能转变，深化拓展审批告知承诺制改革；进一步深化“六个双”政府综合监管机制创新，全面推动监管方式转变，逐步实现监管协同化、智能化、精准化，加快推进政务服务“一网通办”，建立审批全流程便利化指标体系，通过精准优质的服务全面体现改革最新成果。