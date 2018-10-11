上海“健康服务业50条”落地新举措：-国际医院可用医保结算部分医疗费用

记者 陈里予

晨报讯 上海市政府发布“健康服务业50条”（《关于推进健康服务业高质量发展加快建设一流医学中心城市的若干意见》）两个半月，“50条”指引下的一个具有制度创新意义的重要项目顺利落地——在上海市医保、卫生等部门的大力支持下，上海首家外资综合国际医院——位于上海徐汇区，拥有500张核定床位并与美国麻省总医院战略合作、联合挂牌的上海嘉会国际医院宣布通过测试，率先成为沪上首批高水平社会办医疗保险定点医疗机构。即日起，前往嘉会国际医院就医的患者，凡持有上海市社会医疗保险，即可在享受国际标准医疗服务的同时，行使其在公立医院同样的医保结算权利。

对国际医院自主定价体系中医保无法覆盖的差价部分，则以自费方式结算。根据测试患者数据来看：前往该医院就医的患者用医保结算就医总费用约为10-20%，部分重症如肿瘤患者最高可达40%就医费用用医保结算。

据了解，嘉会国际医院的患者群体覆盖全面——既有在沪生活的外籍人士，也有本市居民。在测试期首周内，每日使用医保就诊的患者数就已占到就诊总数的5%。

记者了解到，嘉会国际医院肿瘤中心是目前国内全方位遵循国际标准的一站式肿瘤诊疗机构。由麻省总医院特聘顾问陈健行教授担任执行总监，国际肿瘤团队直接落地上海，直通麻省总医院等国际知名肿瘤中心，现已开放乳腺、胃肠、肺、骨髓/淋巴、甲状腺等癌种医疗服务。可以使用医保结算对正在寻求肿瘤等国际医疗资源优势服务的患者来说无疑是个福音，可在较大程度上缓解患者及家庭的支付压力，帮助他们获得国际前沿的医疗资源。