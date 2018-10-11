狠心父亲将新生女儿遗弃医院一年半-有稳定收入和房产，却“嫌医药费贵”，终因遗弃罪获刑

晨报记者 黄慧青 通讯员 应梦轩

2016年5月26日，徐某妻子早产生下一名女婴可可（化名）。可可一出生就被发现有新生儿呼吸窘迫症、坏死性小肠结肠炎等疾病，经过医院与家属共同商量，孩子被转入某医院接受治疗。但是自入院起，徐某再没有来看望过她……

不听劝坚持要生下孩子

徐某在闵行某养老院工作，但收入不算高。2001年，他与妻子施某结婚，因妻子有智力残疾，每月靠领补助过活。次年，两人生下一儿子，但初为人父的喜悦，很快就被一个晴天霹雳打破——儿子被查出为智力三级残疾。

直到2016年，施某再次怀孕。但是，在社区医院产检时，医生建议她终止妊娠，同时将其转入上级医院检查住院治疗。上级医院的医生也告诉她：“你现在肾功能不全，还有高血压和糖尿病，妊娠的时候伴有这些严重疾病是非常危险的。建议终止妊娠。”

之后，社工和医院员工多次到徐某家中，劝说施某终止妊娠。但徐某并不听劝。

2016年5月，孩子早产，并被查出患有新生儿呼吸窘迫症、坏死性小肠结肠炎等病症。医院与家属协商后，将孩子转院进行治疗，产妇则留在生产的医院住院养病。

孩子病情好转生父仍失联

徐某跟着医生把可可送到新医院，交了300元手续费，留下联系方式后就走了。之后，徐某去医院送了一次孩子的生活用品，就再也没有去过。直到2016年7月初，可可的病情好转，并达到出院标准，院方依然无法联系到徐某。此后，医院于2016年9月、12月，2017年1月、3月、4月等数月，均多次通过打电话、发短信或者寄信等方式联系徐某，都没有回应。

通过社工调查发现，徐某在闵行区所住房子系其妻及岳父拆迁所得，该房是一套重点学校的学区房。2014年，徐某在本市金山区购得一处房产，二人将闵行、金山的两套房子均以每月2500元的价格租了出去，而自己则搬至松江租房居住。据徐某所在单位提供的证明，徐某每月的税后收入为4000元，另外单位偶尔还有一些其他的费用发放。

闵行区检察院承办检察官还从居委会了解到，徐某的妻子和儿子均因智力残疾，每月共有约3400元补助。徐某说：“当时，收到医院的出院通知后，看到上面写的医药费，觉得太多了，家里经济条件也不好，我就没去医院接孩子。”

生活条件符合扶养能力

通过医保和少儿住院基金的帮扶，徐某支付了部分费用并承诺偿还剩余医药费后，便将可可接回家中照顾，并承诺履行抚养责任。

社工在完成对徐某的调查和评估后，向承办检察官透露，其认为徐某目前在生活条件上符合扶养女儿的能力，其应当增强自身的责任感。

经审查认定，徐某本身具有稳定工作和收入，并有房产和固定住处，却为了逃避支付医疗费的义务，故意将女儿滞留在医院一年半多，拒不履行扶养义务，情节恶劣，其行为已触犯《刑法》，应当以遗弃罪追究其刑事责任。

2018年3月，闵行区检察院以遗弃罪将徐某起诉至区法院。

在量刑建议方面，承办检察官考虑到徐某有坦白、主动接回孩子等从轻情节。同时，因其妻子身患疾病，照顾孩子的重任落在徐某一人身上，故建议判处一年以上三年以下有期徒刑，可适用缓刑，并要求其在社区矫正期间接受亲职教育。

三个月后，闵行区法院作出判决，以遗弃罪判处徐某有期徒刑一年，缓刑一年。