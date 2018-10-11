“贼大胆”趁人熟睡偷窃手机 淡定刷了10分钟微博才离开

记者 吴艺璇 通讯员 柏丽隽

晨报讯 小偷通常都是偷偷摸摸、蹑手蹑脚的，但近日宝山公安分局大场派出所抓到的这名小偷却一反常态，偷完手机还坐在受害人边上淡定刷手机。

近日，南大路某浴室报警称，有客人手机被盗。大场派出所接报后立刻赶到现场，通过监控发现嫌疑人为一名年轻男子，其进入浴室休闲间后，伺机寻找目标。趁被害人熟睡时，将其手机偷走，而且在得手后，并未马上离开，而是坐在被害人身后的沙发上玩了10多分钟手机，才起身离开。

面对这个淡定的小偷，民警随即调取了周边监控，发现在祁华路、华秋路路口失去了嫌疑人的踪迹。

没隔几天，大场派出所又接到一起报警，南大路160弄菜场有人现金和手机被盗。民警到场查看监控，发现该起偷盗案与南大路浴室盗窃案系同一人所为。民警再次开展视频追踪，还是到了祁华路、华秋路路口，嫌疑人便没了踪迹。

这次，民警经过实地分析和仔细推敲，发现祁华路、华秋路路口周边都是商品房小区，认为嫌疑人一般不会居住在此，那为什么每次嫌疑人都会到此附近呢？很快，祁华路、华秋路路口附近的网吧进入了民警的视线，民警推断，该嫌疑人极有可能经常在该网吧上网。于是民警在该网吧进行守候，当日19时许，嫌疑人果然再次来到网吧上网，民警当场将其抓获。经查，嫌疑人夏某今年9月先后在大场、祁连地区作案7起，目前已被刑事拘留。

警方发现，该嫌疑人实施的7起盗窃案件，都是趁被害人疏忽大意，比如汽车未锁车门、电瓶车停放后忘记拔钥匙、浴室熟睡、单位大门未锁好等。这些漏洞都给了嫌疑人可乘之机。因此，提醒市民在日常生活中一定要注意安全防范，及时将门窗锁好，贵重物品不要放置在显眼的地方，以免造成不必要的损失。