产品结构持续优化 别克品牌9月销量突破10万辆

根据上汽通用汽车官方数据，今年9月份，别克品牌共销售出102,331辆新车，环比增长13.3%。其中，中高端车型同比增长4.7%，在别克整体销量中的占比达到50.8%。

截止至9月，别克在国内累计销量顺利突破1000万辆，创下了国内合资车企单一品牌达成这一成绩的新纪录。

在中高级轿车市场，别克“双君”表现抢眼，以16,119辆的销量诠释着标杆产品组合的新趋势。其中，全新一代君威凭借在设计、空间、科技等方面全面革新的产品力，以及全系搭载9速HYDRA-M ATIC智能变速箱，深受新生代中产用户的青睐，9月销量也突破万辆，创去年上市以来单月销量新高。

别克昂科威9月销量达到16,274辆，前三季度累计销量162,775辆，继续领跑中型SUV市场。别克GL8系列9月销量11,971辆，1-9月累计销量110,846辆，在20万元以上M PV市场销量占比近4成，其中30万以上车型占比高达61%。

9月份，别克GL6销量为3,939辆，其中，上市不久的5座版与6座版形成合力，吸引着更广泛的中级轿车与紧凑型SUV用户，在高端家用车市场为新生代大家庭的多乘员、多用途出行带来更多元化的新选择。

中级车市场中，别克威朗9月销量18,462辆，环比增长20.2%，其在中级车高端细分市场的领先地位得到进一步巩固。别克产品谱系中的明星家轿——英朗9月销量也接近3万辆，为29,746辆，环比增长27%，这一表现也帮助其重返中级车市场第一阵营。

自9月下旬以来，别克已相继推出2019款英朗、阅朗、威朗及GL6。新款年度车型除了配置得到优化外，更搭载了全新迭代升级的别克eConnect互联技术，新增包括远程升级、Super ID个人账号等全新车联功能，并升级手机端对车辆的远程操作功能，还提供每年24G“OnStar安吉星车联应用流量终身免费”服务，全面提升用户的车联体验。

今年前三季度，以9速HYDRA-M AT IC智能变速箱和新一代Ecotec智能双喷射涡轮增压发动机为代表的别克驱动技术积淀了良好口碑，结合作为品牌发展“第二引擎”的别克eConnect互联技术的迭代升级，别克通过产品技术的持续提升，致力于为用户带来更美好的绿色、智能出行体验。

从第一台车在国内下线，到迎来1000万销量里程碑，别克仅用了20年时间，就得到了市场的认可，实现了自身品牌价值的提升。随着产品互联技术实现迭代升级，年度款新车相继上市，别克正在为新一轮市场发力积蓄力量。（于大卫）