特朗普：中期选举后再会金正恩

张旌 （新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普9日说，他打算11月6日美国国会中期选举结束后与朝鲜最高领导人金正恩举行第二次会晤。按特朗普的说法，美朝双方正在磋商会晤地点，已有三四个备选地。

特朗普9日乘坐总统专机“空军一号”前往艾奥瓦州参加一场集会。他在专机上告诉媒体记者，他正忙于11月6日举行的美国国会中期选举，与金正恩第二次会晤将在选举结束后。

特朗普说：“会晤时间将在中期选举后，现在我不能离开。”

当天早些时候，特朗普告诉媒体记者，国务卿迈克·蓬佩奥上周末访问朝鲜期间与金正恩“谈得不错”，美朝正在磋商双方领导人第二次会晤。

蓬佩奥9日下午前往白宫，与媒体记者简短沟通时给出类似说法。他说：“虽然前路漫长，有许多工作要做，但我们现在看到通往最终目标的道路。这一目标就是朝鲜完全、最终可验证的弃核。”

前一天，蓬佩奥披露，美朝就领导人第二次会晤的细节已“非常接近”达成一致。

按特朗普的说法，就他与金正恩第二次会晤，美朝正在考虑三四个备选地点。只是，他没有列出备选地点：“我们正在讨论三四个不同的地方，会晤时间不会太远。”

外界推测，备选地点可能包括奥地利首都维也纳、瑞士日内瓦或是位于朝鲜半岛非军事区的板门店。