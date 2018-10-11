专门抢劫当地华人华侨 11名嫌犯遭法警方逮捕

晨报记者 徐惠芬 综合报道

近几年，中国游客在法国巴黎遭抢劫案频发，不仅如此，当地华人华侨也成为犯罪分子抢劫的主要目标。据法国媒体10日报道，法国警方逮捕了11名嫌犯，这些年轻男子涉嫌在一个半月的时间里，针对当地华人华侨实施了13起抢劫案。

一个半月作案13起

根据法国巴黎警察局9日发布的公告，警方抓获了一个专门暴力抢劫华侨华人的犯罪团伙，目前正在对11名涉案人员进行讯问。

按照公告提供的数据，今年8月19日至10月2日，在这一个半月的时间里，该团队针对华侨华人实施了13起暴力抢劫。

据介绍，这11名犯罪嫌疑人都为年轻男子，年龄在16岁至19岁之间，作案手法相似：通常在受害者驾车离开工作地点或餐厅时进行跟踪，在其抵达家门口后，殴打对方，抢走所有能够抢走的财物。

值得注意的是，在这13起抢劫案中，近一半的抢劫案发生在巴黎北郊的欧拜赫维里耶。据《欧洲时报》10日报道，欧拜赫维里耶有欧洲最大的华人批发市场，是华商聚集区，有1万多华人在当地工作。

作为华商聚集区，欧拜赫维里耶的治安问题突出，抢劫案频发。2016年，华人张朝林曾在该地区遭11名小青年抢夺殴打后丧生，曾引发华人大规模抗议游行。不过，该案的发生并没有让欧拜赫维里耶变得更加安全。

除了10月逮捕的这11名嫌犯外，今年5月，欧拜赫维里耶当地警方还抓获了3名19至21岁的嫌犯，这些嫌犯暴力抢劫的主要对象也为亚裔。

华人华侨频遭抢劫

除了当地华人华侨，在巴黎遭遇抢劫的中国游客也不少。今年8月、6月，都有中国旅行团在巴黎遭遇抢劫的报道曝出。而在2017年11月2日，还曾发生过40多名中国游客在巴黎被4人抢劫，歹徒向游客动用催泪瓦斯的暴力抢劫事件。

华人在巴黎为何容易成为抢劫犯的作案目标？分析指出，这是由于华人习惯使用现金，身上往往携带大量现金，而且佩戴名表的华人也不在少数，歹徒发现抢劫华人“收获”颇丰，就将华人列为重点抢劫目标。

一方面，包括中国游客在内的华人频频成为犯罪分子瞄准的目标，另一方面，中国游客对于法国旅游业的贡献不可小觑。法国是全球第一大旅游目的地，去年接待外国游客数量达到8900万人次。从《2018上半年中欧旅游大数据报告》发布的排行榜看，法国也是最受中国游客青睐的欧洲目的地国家。