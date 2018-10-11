美常驻联合国代表意外辞职引发猜测

海洋 （新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普9日在白宫与美国常驻联合国代表妮基·黑莉一同与媒体记者见面，宣布黑莉将于今年年底离职；他可能在今后两三周内宣布接任人选。

黑莉在距11月6日国会中期选举不足一月时请辞，让不少人意外，引发媒体诸多猜测。

离开方式“感觉良好”

据白宫网站消息，特朗普在宣布黑莉离职前不吝用“难以置信”“了不起”等词汇赞美黑莉所做工作，说她“明白事理”。

特朗普说，黑莉“大概6个月前”告知，希望两年任期结束时能“短暂休息”。“因此今年年底时，黑莉将离开。”

路透社注意到，黑莉“感觉良好”的离开方式与特朗普政府其他高官“明显不同”。特朗普今年3月“毫不客气”地用一条“推特”宣布解除时任国务卿雷克斯·蒂勒森的职务。

特朗普在白宫告诉媒体：“当你真的认为某人工作做得好极了，我觉得这是恰当宣布（她离职）的方式。”

回应接任人选时，特朗普说，可能“今后两三周内”，“也可能更快”宣布决定。9日晚些时候，他在总统专机上告诉随行记者，已拟出5人候选名单。

特朗普大女儿伊万卡当天通过社交媒体宣布，不会接替黑莉。

“美国优先”政策代言人

黑莉现年46岁，是印度裔美国人，曾任南卡罗来纳州州长，2017年1月出任美常驻联合国代表，先前没有参与国际政治的经验。

她9日在白宫告诉记者，过去两年美国在叙利亚、北大西洋公约组织、贸易谈判、朝鲜半岛和伊朗核问题全面协议等外交政策方面的调整让她“最激动”。

美联社报道，黑莉在联合国带头抗击所谓“反美”“反以色列”活动，包括退出联合国人权理事会、停止向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供援助资金。路透社则将黑莉称作特朗普“美国优先”政策在联合国的代言人，带领美国多次“退群”，为特朗普政府对伊朗和朝鲜的强硬政策“激烈辩护”。

一些主张与白宫有分歧

不少媒体从黑莉看似友好的离职中读出弦外之音。

美联社注意到，特朗普说黑莉大约半年前提出离职想法。一名要求不公开姓名的美国政府高官说，当时恰逢迈克·蓬佩奥就任国务卿、约翰·博尔顿就任总统国家安全事务助理。黑莉曾公开表达不满，认为两人成为特朗普强硬政策的新代言人后，她的话语权遭削弱。

法新社报道，黑莉离职让蓬佩奥措手不及。蓬佩奥9日在白宫向媒体发表仅“持续数秒”的声明，称赞黑莉是“了不起的伙伴”，随后拒绝回答任何问题。

《华盛顿邮报》分析，黑莉本人在人权和对俄政策方面的主张与白宫有明显分歧。随着蓬佩奥和博尔顿日益巩固权力，黑莉所任职位的重要性最近数月持续下降。

将在何处“高就”引猜测

黑莉宣布离职的时机、原因以及她今后的就业选择引发诸多猜测。

美国国会中期选举距今不足一月。按照美联社的说法，黑莉这时宣布离开扰乱了白宫营造稳定形象的努力。

黑莉本人说，提出离职并非出于个人原因，她相信岗位轮换的重要性。她还抢在记者发问前宣布，不会参加2020年美国总统竞选，届时她将支持特朗普竞选连任。

黑莉不参选总统难以打消华盛顿人士对她将在何处“高就”的猜测。一些人推断，特朗普可能在2020年竞选连任时放弃副总统迈克·彭斯，选择黑莉充任副手。但也有人认定，这种设想太离奇，黑莉可能无意重回特朗普政府。

一份日期为10月3日的辞职声明显示，黑莉似乎有意脱离公职，进入私营部门。这份给特朗普的声明说：“身为商人，我希望您能理解，从政府重归私营部门不是下滑、而是上进。”

一些官员告诉美联社，黑莉有意保护自己的政治前途。不管是去私营部门就职还是谋求更高政治职位，继续留在特朗普政府都是不利因素；如果民主党在中期选举中占据主动，相关风险更大。