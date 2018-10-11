艺术家肖谷两年来迷上了十号线-地铁众生相，都在他的速写里

晨报记者 詹 皓

上海油画雕塑院院长肖谷10月11日至18日在上海视觉艺术学院逸飞楼举办速写教学展，一张很普通的展览海报却让无数圈内人转发，还有些收藏家闻风而动，有人甚至表示要从崇明赶到松江校区观展。一位广东艺术评论家把肖谷这两年发在朋友圈里的速写集纳起来发了篇公号文章，三四天就有5000个点击量。艺术圈里平时很少见这样的“围观”情况，到底是怎么回事？

各色乘客性格丰富有趣

“都是地铁十号线惹的祸。”艺术家肖谷说起那些刷屏的速写作品时，如是说。原来，两年多前，因为工作关系，肖谷每天要乘坐地铁十号线上下班，他感觉有种新鲜感扑面而来，因为这条地铁线里的各色人丰富有趣。

地铁十号线串起了上海最著名的三个高校——复旦、同济、交大，经过上海最著名的两条 马 路——南京路和淮海路，连接机场和火车站，又横跨杨浦、虹口、静安、徐汇、长宁、闵行区，几乎经过上海所有的中心区。

肖谷说，因为上述特点，地铁十号线的乘客差异性特别大，每个区居民身上的气息都不同，从衣着、表情到姿态。作为一名天生对周围环境敏感的艺术家，肖谷观察起了他们，越发觉得生活是如此丰富、有趣，时间一长，他就用自己擅长的速写方式把看到的画下来。

地铁里并不方便直接速写，所以肖谷有时候是借助手机拍摄，更多的是默默观察，把人物场景记在脑子里，最后呈现到速写本上时，已经和实际看到的有所不同。他进行了艺术提炼，速写中的每个人物或多或少都带有情节性——有的是父女之间发生了点不愉快，有的是老年乘客对旁边年轻情侣的做派看不惯，有的是在拥挤车厢里互相僵持时的表情，有的是在车厢座位上的“得陇望蜀”之态。

肖谷平时虽然忙于行政事务，但再忙也不会停下画笔，两年下来，光地铁上的速写，他就画了将近300幅。肖谷说：“我喜欢速写，这次在上海视觉艺术学院的速写展，最早一幅作品是我1978年在宝钢工地上画的。我的速写全都来自于生活，呈现速写敏锐、生动、迅捷的特点，也有艺术家的观察、思考和提炼。”肖谷认为，速写可以帮助画家更好地从现实生活中寻找创作素材，“我们很多宏大主题创作，素材往往来自于资料和照片，实际感受不强烈，很难真正打动人。”

犹如阅读时代百科全书

在肖谷看来，新时代需要艺术家去捕捉生活中最鲜活的素材，创作出更多接地气、有温度、能引发观众真实感受的美术作品，而小小一幅速写可以挖掘生活的真实面貌，更可以探寻到人性的某些本质。

肖谷的地铁速写中有一幅《五人行》，一排座位上坐着五位乘客，当中三位中青年女性，坐姿十分规矩，而两旁的两位男士显得大大咧咧。画面上，两性的差异明显，而中间的三位女性，互相之间可能认识，她们虽然被两位男士弄得有点挤，但反而表现出一定的安全感。

肖谷告诉记者，有时候观察对象仿佛有第六感似的，“会突然抬头看我一眼，好像发现了我正在观察他（她）”，而这种人与人之间微妙的交流，正是肖谷醉心的地方。他说，从丰富的表情和细节中，人的本质会在不经意间流露出来，包括目光之间的交流，实在是很有内容，让艺术家打开更广阔的创作空间，“我每天看不厌，有点像在阅读这个时代的百科全书。”