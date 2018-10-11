音乐总监余隆率上海交响乐团昨晚献演-太庙前亮出古典乐中国之音

晨报记者 殷茵

昨晚，夜凉如水，天安门东北侧的太庙，灯光投在享殿铺满黄琉璃瓦的屋顶上，流光溢

彩。三层汉白玉台阶前的广场上，随着音乐总监余隆的铿锵一挥，上海交响乐团在有着近600年历史的古建筑前，向世界迸发出强有力的古典之音。从中国作品《良宵》到马里斯·里希特的《11月》，从拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》到史诗巨制《布兰诗歌》，这场特别的音乐会不但连接起古典音乐的过去与现在，而且于东西方文化的交汇点上，展开了一场跨文化对话。

台前 天气虽冷，乐手内心火热

“太庙是中国地标性的建筑，承载着中华民族几千年的文化和精神内涵。”在上海交响乐团团长周平看来，此次演出意义非凡，“这是一个很好的机会，向世界推广代表中国的交响乐团和文化品牌。”

不过，户外演出与剧场音乐会不同，如何保障音色，是所有乐团都会面临的严峻考验，更何况，入秋后的北京城气温骤降，夜晚的最低气温已下探到3度，寒冷的天气对所有演奏员们来说，都是挑战。“交响乐团大多以木质乐器为主，气温对木质乐器影响很大。”上海交响乐团竖琴演奏员孙之阳告诉记者，气温的影响，说没有是不可能的，“但在各种不同的环境下演奏，是一个专业演奏员应该具备的素质。”小提琴手苏婷也表示：“室外演出相对室内，乐器的音色更加真实，拉法上需要更软一些。”在如此震撼的中国古代建筑前演出，对于许多演奏西洋古典音乐的乐手来说，是一次难得而特殊的体验。在苏婷看来，恢宏壮观的太庙让人激情澎湃，“在这么古老的太庙，用中西合璧的方式，演绎我们的音乐，对于整个乐团来说是第一次。虽然天气很冷，但我们内心火热。”

对于余隆而言，这场音乐会不仅是融贯东西的一次探索，更是向世界唱响中国、唱响上海声音的机遇，“古典音乐源于欧洲，上海又是古典音乐在中国的肇始之地，也见证着中国交响乐的百年发展历程。这座城市用音乐连接起了东西方文明，而上海交响乐团身为城市的音乐使者，理当勇立潮头，打响上海文化品牌。用世界通识的语言，向不同国家、不同民族、不同文化背景的人们，传递中国声音，传播中国文化。”

幕后 中国声音，引来世界注目

近600年历史的太庙，第一次插上“科技”的翅膀，借助新媒体的力量，向世界传递中国声音，而一切才刚刚开始。

2018俄罗斯世界杯开幕式上惊艳亮相的女高音阿依达·加里芙琳娜、小提琴家马里·萨穆埃尔森、钢琴家丹尼尔·特里福诺夫……本次音乐会不仅集结了目前全球范围内炙手可热的音乐家，更拉开了DG120周年系列庆典活动的序幕：四个月前，世界第一古典厂牌德意志留声机公司（DG）宣布签约余隆及其麾下的上海交响乐团，这也是DG签下并向全球发行唱片的首个中国乐团。

据悉，即将于2019年上海交响乐团建团140周年之际发行的首张唱片包含了第二届上海艾萨克·斯特恩国际小提琴比赛的规定中国曲目——陈其钢的小提琴协奏曲《悲喜同源》以及拉赫玛尼诺夫的《交响舞曲》，同张专辑中还将收录克莱斯勒的《中国花鼓》和陈其钢的《五行》，充分凸显中西方音乐对话的主题。目前唱片录制已经完成，定于明年6月全球发行。在未来连续三年的唱片发行计划中，双方还约定，每张唱片中都将包含一首中国原创曲目。

此举不仅意味着余隆率领下的上海交响乐团将中国古典音乐跃升到一个全新的高度，更是站在全球的平台和视野下，为中国作品通达世界创造了新的机遇。从第一张唱片录制到太庙音乐会，上海交响乐团与DG深入肌理的多层次合作，“中国声音如何走出去”这一课题，

也许有了新的答案，中国交响的新篇章也正缓缓打开。