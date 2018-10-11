《创业时代》里演绎“失意英雄”-黄轩自扇耳光激励情绪

记者 曾索狄

晨报讯 进入金秋，大量现实主义题材电视剧登陆荧屏。其中，作为“庆祝改革开放40周年推荐剧目”的《创业时代》将于明晚在东方卫视开播。在日前的发布会上，导演安建携编剧张挺、原著作者付遥，主演黄轩、杨颖、周一围、宋轶、啜妮、代旭、印小天、张晓谦等齐聚一堂，此次化身天才软件工程师的黄轩现场表示，剧中的创业路几乎全是波折，但角色从来没有放弃，“这样的人需要被演绎，他可以影响很多人”。

电视剧《创业时代》根据付遥同名商战小说改编，讲述了互联网时代背景下，天才软件工程师郭鑫年（黄轩饰）在强敌环伺的商业环境中，凭借一款名为“魔晶”的手机软件，掀起移动互联网革命的故事。原著作者付遥在现场透露，电视剧中许多情节来自于他亲身经历的“屡战屡败”的15年创业之路，“戏里有一个场景，在宾馆边洗桑拿边拿出钱来给大家——这是我真实经历的事。好不容易招到一批人，创业失败了，又得把他们遣散，太惨了。”

而多年扎根现实题材创作的导演安建也表示，从小说到剧本，《创业时代》都具有强烈的思辨精神，这是现实题材创作中非常难得的，而且互联网创业题材也能在最大限度上与当下的时代精神接轨。他表示，黄轩扮演的郭鑫年是一个“失意的英雄”，却能给人留下很多反思，“你干了，你就年轻过，你就是一个创业者，更何况只要还活着、脑子还在转，你就还有机会。”

近年许多主打商战、创作的剧集都被认为是“披着行业剧的皮谈恋爱”，《创业时代》能否实现突破，惹人好奇。对此，安建表示，情感戏份的多少，关键在于是否表达得合适，“我们首先是创业故事，其中的年轻人是有情感的，但爱情并不是这个戏最重要的东西。”

在《创业时代》中，黄轩饰演的“技术狂人”郭鑫年无疑是灵魂人物。黄轩说：“他是一个特别纯粹的理想主义者，谁也打不倒他，他让你觉得人活着就要有梦想，有梦想就要竭尽全力地燃烧自己。”这样的人物在演绎时难度极高。黄轩笑说，拍摄时他每天都要给自己“打鸡血”，谈到一度因为对表演不满意而向导演申请“自扇耳光”激励情绪，黄轩说，对于表演，他没有“差不多”的概念，“郭鑫年有大段的台词，还有很大的情绪，如果卡壳了，我一定要从头来，有时候不知道怎么办的时候就给自己巴掌，给自己一点刺激。”