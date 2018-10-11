《奇葩说》救回来了吗

曾索狄

曾经稳居第一的 “网综”《奇葩说》，到底还能不能抢救一下？

马东几个月前的自问犹在耳边，《奇葩说》第五季在豆瓣上7.2的“历史最低”评分，似乎已经将答案道出：可以，但很辛苦。

说辛苦，是因为即便第五季已经火力全开地更新形式，观众依然很难讨好。从前两期节目来看，主创在综艺属性上用了足够分量的药，不仅有李诞和薛兆丰两个在 “马晓康”组合之外的个性嘉宾，辩论中的戏剧性场面也层出不穷。比如，“老奇葩”臧鸿飞在“乱拳打死老师傅”的对抗模式下，节节败退，到最后关口才靠大吼大叫艰难求生；比如，面对理性从容的大神级辩手熊浩，业余演员出身的王苹果干脆把比赛现场变成了“迷妹相亲大会”；比如，玩说唱的 3bangz和卖水果的大妈赵美蓉你来我往却完全不在一个频道，一个尴尬地笑，一个激励地哭……

天知道节目组是花了多大力气，才能把这些其他综艺节目求之不得的画面呈现得生动而毫不费力。但，对部分怀抱着高期待的老观众而言，恰恰是这些看起来最有综艺效果的场面，把《奇葩说》最美好的理性交锋变成了胡搅蛮缠，把辩论变成了“谁嗓门大谁赢”的市井游戏。“奇葩”与“说”之间的鸿沟，或许从来没有这么大过。

说“可以”，是因为放眼整个综艺行业，我们依然找不出一档能像《奇葩说》这样将多元价值讨论与日常生活充分结合的节目。“毕业后混得一般，要不要参加同学会”、“女朋友的求生欲测试，到底是做自己还是演戏”等等辩题，看似平庸琐碎，却真真切切地萦绕在许多都市人的脑海。而节目中给出的 “普通可能是你人生的巅峰”、“求生欲测试就是战败国签的不平等条约”之类的观点，挑战的依然是今天大多数人的惯性思维，依然有情感共鸣，有输出价值。

更重要的是，正如 《奇葩说》过去告诉我们的，任何话题都有辩论的空间——那么，谁说变老的是《奇葩说》而不是观众本身呢？谁说那些“秀才遇上兵”的鸡同鸭讲，不是被我们忽略的生活真相呢？耐心地看下去，也是一种包容。