胡润发布2018富豪榜：-456位企业家因股市低迷落榜

晨报记者 林劲榆

昨天，胡润研究院发布了《2018 LEXUS雷克萨斯·胡润百富榜》，这是自1999年以来，胡润发布的第20张榜单，上榜门槛连续第六年保持20亿元。今年共有1893位企业家财富超过20亿，456位去年上榜的企业家今年落榜，这是百富榜二十年来最多的一次。

股市低迷财富减值

股市低迷成为了富豪们财富缩水的主要原因，包括马化腾、杨惠妍都因此减值。

据榜单，1893位企业家财富超过20亿，比去年2130人减少11%，这是自2012年以来首次下降，回到三年前的水平，但仍比五年前增长89%，是十年前的4倍多，二十年前只有8人财富超过20亿。胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示：“股市跌了近20%，造成今年成为百富榜二十年来落榜人数最多的一次。”

财富缩水较多的包括：新三板挂牌私募九鼎的吴刚和黄晓捷、美图的吴欣鸿和蔡文胜、五年前曾位列百富榜前十的耳机制造商歌尔声学的姜滨、胡双美夫妇和触摸屏制造商蓝思科技的周群飞、郑俊龙夫妇等。

据悉，财富缩水的主要原因就是股市低迷。截至今年8月15日，上证综指继去年上升4%之后，今年下降16%至2,700点；深证成指继去年下降2.4%之后，今年再次下降19%至8,600点；创业板指连续两年下降18%，今年降至1,500点。胡润表示：“今年还有34位上市公司股东股份被冻结。”

TMT行业“黑马”最多

今年， 881位企业家财富增长，其中219张新面孔。21人相比去年新进前100，其中5人首次上榜。新人来自很多新上市公司，如小米、宁德时代等。从行业来看，TM T行业（是电信、媒体和科技（Telecomm unication，M edia，Techno logy）三个英文单词的首字母）贡献了最多新面孔。新人中“三大黑马”：拼多多黄峥、宁德时代曾毓群，和比特大陆。新上市的拼多多38岁的黄峥以950亿财富首次上榜便一举进入前15；新上市的锂电巨头宁德时代50岁的曾毓群以400亿财富新上榜，宁德时代的成功上市造就了7位上榜者。

今年还有一位“大黑马”是新上市海底捞的张勇、舒萍夫妇，财富比去年上涨十倍，其他增长较多的还包括：小米的雷军、字节跳动的张一鸣和美团点评的王兴等。