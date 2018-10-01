秋风起，A股公司更名忙-有投资者称，一不小心，一些公司就换了马甲

晨报记者 曹西京

每年岁末年初，是上市公司戴帽摘帽更名高峰。去年两交易所对上市公司更名加强监管后，A股随意更名现象降温。但随着资产重组和混改的不断进行，近期上市公司更名又多起来。10月8日起，“川化股份”变更为“川能动力”；10月9日起，帝龙文化启用新的证券简称 “聚力文化”。10月8日晚间，雷鸣科化和睿康股份也公告拟更名。有投资者称，一不小心，一些公司就换了马甲，不但价格看不懂，连名字也改了。

大股东变，主营也变

顺利办、芒果超媒、五洋停车、中国应急……，这都是今年A股公司新名称。就在9月27日，因127亿元重组收官，东方市场更名“东方盛虹”，公司由国资控股变成国资参股，盛虹科技将持有东方市场68.71%的股份，并成为新的实际控制人。

这也是今年上市公司更名的主要原因之一，即大股东或主营变更。雷鸣科化就称，鉴于公司变更后的名称为“淮北矿业控股股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，拟将证券简称变更为“淮北矿业”，证券代码保持不变，由一家民爆公司转型为优质的焦煤公司。睿康股份也披露，鉴于公司实际控制人及控股股东名称变更，为了使公司全称及证券简称与公司主营业务更加匹配，故拟将公司名称变更为“远程电缆股份有限公司”，证券简称变更为“远程股份”。

此前，贵糖股份改为“粤桂股份”也是因业务变更。贵糖股份表示，在向云硫集团、广业集团发行股份购买其持有的云硫矿业100%股权后，公司的主营业务已从“糖纸”业务发展为“糖纸”与“采矿”业务，更名是为突出上市公司的资本运作和综合管理职能、体现企业双主业协同发展和粤桂合作愿景。

频繁改名公司多是坑

东方财富CHOICE统计显示，今年以来共有175家A股公司对股票简称进行了变更，其中近半数即90家属于ST股摘帽或戴帽等被动改名，其他改名原因包括业务变更、注册地变更、借壳等。

尤其是年报披露季，摘帽戴帽公司更是在业绩公布后集中进行更名，今年以来就有京城股份、大东海A、华菱钢铁因2017年扭亏为盈，在年报公布当日发布撤销退市风险警示的公告；*ST东电、*ST油服因2016年、2017年度净利润均为负值，且2017年末净资产为负值被实施“退市风险警示”。升达林业是例外，这家公司因被大股东占用巨额资金和提供借款担保，10月9日起被控股股东“坑”成ST了。

而2016年和2017年全年，分别出现242起和214起更名行为，今年更名有所降温。一般来说，大型公司频繁更名的较少，多次更名的主要是中小市值公司，他们容易被重组或主营变更然后改名。市场人士指出，上市公司简称与时俱进本身不是过错，但若希望借更名而提升市场关注度且更名频繁，投资者不妨远离，毕竟仅靠更名没有实质性变化难以带来长远收益。