房企三季度业绩增速下降，土地市场遇冷

晨报记者 林劲榆

昨天，克而瑞发布了楼市最新调研报告:9月，29个重点城市成交量同环比均小幅微跌。在供应明显放量的前提下，成交持续低迷，市场热度下降。在土地市场方面，一线开发商拿地越来越谨慎，流拍明显增加。

楼市观望情绪浓厚

受成交回落影响，七成城市楼市库存正小幅回升，南京、武汉、重庆环比上涨最为明显，其余城市涨幅均不超过10%。除北京、上海、济南、长春、无锡、福州外，其余重点城市商品住宅消化周期环比全部显著拉长。北京、深圳、合肥遇冷超15个月，市场观望情绪极其严重。

市场骤冷，开发商业务也陡然下降，甚至已有开发商喊出了“活下去”的口号。

2018年第三季度，百强房企总体业绩规模较第二季度有所下滑，但与前两季度的平均水平基本持平。具体来看，规模排名前三的房企三季度业绩规模较一、二季度的降幅更为显著。三家房企第三季度的总体规模为4100亿元，较二季度环比下降近21%。

土地市场流拍频频

今年土地市场整体维持在“高量”运行的状态下，成交、供应建面同比提升幅度显著，但流拍明显增加。

第三季度以来，土地市场供应再上新台阶，7月份供应建筑面积29756万平方米，同环比分别上涨78%和35%，大量的土地供应也带动了8月成交体量大幅攀升。第三季度经营性土地成交建面达到56400万平方米，环比第二季度整个季度已有5%的涨幅，同比去年第三季度，成交建面涨幅高达43%；前三季度共成交建筑面积161384万平方米，同比大涨42%。但受市场预期影响，第三季度价格高位回落。

数据统计，超过三成房企土地土地储备较2017年末下降，一方面是源自企业自身结构性因素影响，另一方面，资金收紧对部分规模较小、资金链紧张的企业影响较大。

第三季度土地市场流拍现象频发，引起了市场的广泛关注，2018年7月流拍情况达到巅峰，克而瑞重点监测的城市共产生了115幅流拍地块，随后8月流拍情况有所好转，降至90幅，截至数据统计日，9月已经产生了73幅流拍地块，预计9月整个月产生的流拍地块数量将会与8月持平。