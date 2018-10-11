晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市稍稍高开，随后又小幅下挫翻绿，盘中医药股、部分次新股、油品改革、建材水泥、采掘服务、基础化学等板块涨幅居前。午后依靠中国石油等权重股再次将股指打起来，最后沪市以红十字星报收。

运输企业迎行动计划

日前，国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》的通知，提出到2020年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长，重点区域运输结构调整取得突破性进展。《行动计划》提出，与2017年相比，2020年，单单全国铁路货运量就要增加11亿吨、增长30%。

《行动计划》提出，利用车购税资金、中央基建投资等现有资金，统筹推进公铁联运、海铁联运等多式联运发展，提升港口集疏运能力。鼓励社会资本设立多式联运产业基金，拓宽投融资渠道，加快运输结构调整和多式联运发展。

尿素价格维持上涨

9月份以来，国内尿素市场维持连续上涨态势。国庆假期期间，印度、孟加拉国等国尿素价格大幅上行提振国内行情，国内尿素价格出现3天上涨150元/吨的涨势。

从周边相关产品看，液氨价格涨价明显，据统计，山东液氨价格上涨250-300元/吨。甲醇期现货价格亦坚挺。

机构认为：相关产品行情的好转，将一定程度上抑制尿素开工的提升，对于尿素行情将形成利好支撑。

此外，随着气温下降，一年一度的限气保民用又要开始了，而工业方面的需求是不会停的，届时国内复合肥将出现一定供应紧张的情况。综合来看，国内尿素行情仍然有较多利好的存在，长期反弹行情可期。

目前相关股票除红太阳外表现较平稳。

当前不宜过度悲观

截至10月8日，北上资金通过陆股通累积净买入A股5794.91亿元。以前三季度数据来看，北上资金流入趋势明显，累积净买入额呈现逐月增长趋势。与去年末相比，今年前三季度北上资金增持1012只个股，减持个股428只，增持数量远远高于减持。其中获北上资金增持个股主要分布于医药生物、化工、电子、计算机、公用事业等行业。而笔者一直强调关注的医药生物行业获增持个股数量最多，该板块一直受到北上资金的青睐。

虽然十月行情没有出现开门红，但在当前位置不宜过度悲观，市场仍存在较多的结构性机会。投资者可继续关注基本面稳健、行业格局改善、估值相对更合理的板块，四季度须留意大蓝筹中金融、地产板块和高股息率的优质龙头个股。其他与政策扶持有关的板块，如新经济动能领域、大消费板块（包含医药股）以及基建板块仍有战略性做多机会。