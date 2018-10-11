风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

前期市场低迷时，高智一直呼吁大家要理性，一定要对股指连续下跌有清醒的认识，反复强调“现在，大部分机构投资者都认为A股市场已处于估值底部区域，前期压制市场的风险因素也在逐步释放，加之实质性政策的逐渐积累将对市场信心形成明显支持，所以A股一定会由弱转强，哪怕只是阶段性反弹”，但就是有投资者不愿相信这个事实，他们不相信跌久必有反弹的道理，一味看空后市，在股指迎来大反弹前交出了带血的筹码。

“在成功‘入摩’之后，A股又迎来‘入富’。A股在富时全球及新兴市场指数中的权重，将高于MSCI，配置A股的资金将达5000亿美元、3.4万亿人民币，这绝对不是一个小数目。相对于美国道指20倍市盈率、标普500指数23倍市盈率、纳斯达克指数55倍市盈率，A股的估值是偏低的。正因为此，MSCI指数、富时指数、沪伦通都迫不及待地要进入A股市场，A股可谓是全球股市的估值洼地，拥有长期绝对收益的安全边际，代表大盘股的沪深300指数约12倍市盈率，对中长期投资资金有巨大吸引力，但即便如此还是有人用空头思维解释之，什么外资又不是傻瓜，A股这么糟糕，人家不会进来做冤大头的，但事实上，外资一直在悄悄低吸，一段时间以来，北向资金几乎天天告诉大家，我就是在逢低买股，但叫空者的情绪已经坏到极限，听不进理性的声音。”高智说。近日，瑞银资管宣布，其推出的第二只境内债券类私募基金已完成初始募集，只等备案通过即可进行投资交易。据悉，这是该WFOE(外商独资企业)自去年 7月获得私募基金管理人资格后，成立的第三只基金产品。

“自去年初开放外资私募基金管理人备案以来，14家拿到私募证券投资基金管理人的外资机构，共成立19只产品。而去年，10家外资私募仅发行了5只产品，显然外资私募布局中国市场的速度加快。”郁教授道。我们工作室此前曾经预料，这次历史大底很可能又被外资押中，现在看来，外资又将赚得盆满钵满。

今日行情预测：盘整

仓位：70%