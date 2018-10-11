长假归来刷卡高峰期后，这些还款细节别忽略-消费一时爽 还款需谨慎

见习记者 商依琳

国庆长假期间，信用卡交易量大增。持卡人在大肆消费之后，即将迎来还款高峰。

历年以来，每轮刷卡消费高峰过后，信用卡还款比较容易出差错。且问题也比较集中，主要表现在没有按时、足额还款。

业内专家提醒，长假归来，刷卡高峰期后，一些信用卡还款细节千万别忽略。

大额消费可靠分期减压

过完国庆长假，很多人旅游归来，荷包一定严重缩水了。特别是选择出境游的一定避免不了大额刷卡消费，很可能导致没办法全额还款。如果想要不逾期，可以办理账单分期还款。

持卡人将信用卡账单里的大额欠款分成若干期来还款之后，每期就只需要还一部分本金和手续费，而且不用再担心逾期的问题，还能可以减轻还款压力。

不过要注意的是，办理分期付款需要持卡人在账单下来之后至还款日前2-3天，自行致电发卡银行或通过网上银行、手机银行申请，否则超过时间就无法申请了。

而且，信用卡分期还有利于信用卡提额，但仍然要根据自己的资金情况合理办理分期。不能为了提额就随便办理太多期数的分期，分期期数太长容易产生高额利息。分期金额太多也不合适，最好保持在账单的50%左右为佳。同时，分期的频率也不要太高，分期数控制在半年1-2次较好。

另外，信用卡分期的手续费换算成年利率还是比较高的，分期后就算提前还款大部分银行也要收取所有的手续费，甚至某些银行还要收取提前还款手续费，所以在决定分期还款前一定要仔细考虑清楚。

临时额度要一次性还清

很多持卡人为了旅游时可以尽情刷卡消费，会选择申请临时额度。但是，临时额度的刷卡部分不能像信用卡普通额度的刷卡部分那样选择分期或最低额还款，要是没有在期限内足额还款，就会收取超限费，严重的还会影响信用记录，后果对于个人信用而言十分严重。

马小姐有张额度15000元的信用卡，国庆长假期间，为了在欧洲旅游的时候可以放心刷卡消费，就申请了10000元的临时额度。在欧洲各家奢侈品商店的轮番轰炸下，马小姐很快就把25000元的额度全用完了。

到了还款日，资金吃紧的马小姐有点慌了，她原本以为临时额度和固定额度是一样的，都可以分期还款。没想到临时额度是这个月花了，下个月就得全额还上。也就是说，就算选择分期付款现在要还上的，不仅有临时额度的10000元，还有固定额度的10%，总共11500元。最后，她只能问朋友借款先还上了信用卡。

所以，持卡人在选择申请临时额度的时候，一定要考虑到自己的实际资金情况。已经申请了临时额度的持卡人就必须谨记一定要足额还款，不然后果不堪设想。

外币消费还款别忘记购汇

国庆长假出境旅游大多会产生外币消费，部分信用卡的外币消费可以人民币直接还款，但也有部分信用卡需要进行汇购还款。

商小姐之前去日本旅游，刷的是一张交通银行的V isa卡。回国后，手机收到还款提醒，提示她外币账户有200多美金需要还清。商小姐本以为可以直接通过手机Ap p用人民币来还款，没想到显示还款失败了。

商小姐赶紧致电交通银行信用卡中心，客服告知，她当初办卡的时候，没有勾选通过人民币直接还款，所以需要通过柜台进行汇购还款。商小姐迅速赶去线下网点，在柜台进行了购汇还款，并开通了自动购汇服务，下次再要进行外币还款就不必慌张了。

银行信用卡中心客服建议，持卡人在境外消费时应当尽量选择走银联通道，如此一来，外币消费即能直接以人民币入账，大大减少了持卡人需要购汇还款的繁琐。若选择非银联通道，有些信用卡就会以外币入账，并产生一笔外币交易费用转换费。而这种情况的消费，还款时或将无法以人民币直接冲抵欠款，账单的外币欠款需要持卡人提前于还款日前去银行柜面，手动购汇还款。

另外，银行方面也可签订信用卡的自动购汇还款协议或进行电话购汇还款等诸多方式，大大方便了持卡人外币消费的还款。但是，为了确保外币账单能在规定的时间内还清，前往柜台进行手动购汇还款仍然是最保险的方式。而且去柜台手动购汇还款还可以在还款日前自主选择汇率最优的一天前往，这样还款会比较划算。在还款完成后，最好再次向银行确认一下是否所有外币欠款已全部还清，以免发生逾期而产生滞纳金。

要注意容时容差到账时间

如今，支付宝、腾讯财付通、银联“云闪付”App等第三方平台几乎可以为所有银行的信用卡还款。虽然腾讯财付通前不久开始对信用卡还款收费，但基本还在持卡人的可承受范围内。而且第三方平台的便利性必然会促使大部分持卡人选择通过它们来完成还款。不过，各平台的到账时间会略有出入，有些会延迟一到两天到账。对于踩点还款的持卡人，一定要注意预留出足够的资金划拨时间。

此前，央行规定，信用卡免息还款期最长为60天，首月最低还款额不得低于当月透支余额的10%，并统一规定持卡人享受免息还款期和最低还款额待遇的条件，使发卡机构对不同层次的客户缺乏差异服务的弹性和空间，不利于发卡机构自主创新和改进服务。

而去年开始施行的 《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》中规定，持卡人透支消费享受免息还款期和最低还款额待遇的条件和标准等，由发卡机构自主确定。旨在赋予发卡机构更多自主决策空间，由发卡机构根据自身经营策略和持卡人风险等级灵活组合免息还款期和最低还款额待遇，为持卡人提供多样化选择，形成错位竞争、优势互补的市场格局。

不过，记者了解发现，大部分银行信用卡仍然沿用之前的免息期规定，免息期为20-50天。而工商银行在免息期方面稍有优势，拥有56天的超长免息期。

也就是说，持卡人一定要在免息期前完成还款，不然就会造成逾期。不过，各家银行也有提供容时容差服务，为偶尔有所耽搁导致还款推迟的持卡人一些宽裕。

有的银行由系统自动执行规定，有的银行则需要持卡人通过电话申请延缓还款日。虽然多数银行都会执行自动推迟至少2天以上的容时服务，但是持卡人必须保证在银行延迟还款的最后期限将还款入账，如果没有及时入账，仍会算入逾期。例如，中国银行的截止时间为第三天20时前，交通银行是第三天21时前，招商银行是第三天24时前，广发银行的是第三天22时。

另外，持卡人还需注意，除向本人同行账户转账外，个人通过ATM机转账的，发卡行在受理24小时后办理资金转账。这意味着还款人如果通过ATM机从他人卡中往自己的信用卡里转账，则24小时后才能到。