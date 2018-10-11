一天不交易就手痒？得戒

兴全基金 黄可鸿

上证综指近期在2800点以下低位徘徊，市场上普遍弥漫着投资焦虑情绪，牛短熊长的市场让人承受心理煎熬。然而追涨杀跌，往往意味着迷失于起起伏伏的数字迷宫之中。如果每次交易，都按照更长的时间维度来充分考虑各方面因素，或许对于个人的投资业绩更有裨益。

能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见。”

——《股票作手回忆录》

散户交易量占八成，盈利不到一成

最近，上交所发布了《上海证券交易所统计年鉴（2018卷）》，其中一组数据引起广泛关注：2017年自然人投资者（散户）交易量占比高达82%，但获利仅占9%；与之形成对比的是，专业机构交易量远远少于散户，约占15%，但获利是散户的3.6倍。

巴菲特曾经提出一个著名的“打卡理论”：如果你的投资生涯有一张卡片，只能打20个洞，每投资一次就打一个，相信你的投资业绩也会好很多。

国内有研究抽样统计了A股投资账户情况，发现交易次数越频繁的账户，投资收益也越低，过多的买入和卖出操作损害了投资者利益。

为什么频繁交易是投资大忌？

首先，交易越频繁，意味着成本越高。以兴全轻资产基金（163412）为例，假设每次交易金额为10万元，一年内反复申赎5次，平白花掉的交易成本就高达1.05万！（按申购费率1.5%、赎回费率0.60%计算）更高的成本是“惩罚性赎回费”：目前，市场大部分基金持续持有期少于7天的赎回费率高达1.5%（货币基金与ETF除外）。

其次，过多的交易操作往往受心理状态影响。A股市场弥漫普遍的投资焦虑，牛短熊长让多数人难以承受心理煎熬，非理性情绪也被放大。

深交所的调查报告显示，在2017年接受调查的投资者中，同意“我总是拿不住盈利股票而长期持有亏损股票”（处置效应）的占40.8%；追涨杀跌的心态也很普遍——46.9%的投资者为追涨型投资者，只有8.5%的投资者为抄底型投资者。

简单更彪悍

或许如同其他现代病一样，“复杂的事情简单做”是克服投资焦虑的好方法。与其耗尽力气、奢求把握每时每刻的投资机会，不如删繁就简、在投资中坚持“少即是多”。