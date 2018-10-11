国庆长假95后不再“穷游”-分期购品质出游成新宠

见习记者 罗佳明

国庆“黄金周”刚过，相较于前几年“穷游”的走俏，如今越来越多的年轻人开始更青睐有品质的自助游，对于旅行的质量也有了更高的要求。分期出行消费中，年轻人的占比已经过半，而高端酒店、定制旅行的比重也在加速增长。

值得一提的是，国庆期间，热门线路机票价格齐齐上涨，酒店价格居高不下让一些囊中羞涩的消费者开始打起退堂鼓。对此，蚂蚁花呗、京东白条、乐信、趣店等多个产品和公司都推出了分期旅行的产品。

乐信旗下分期乐商城数据显示，今年十一期间的旅行、机票、酒店类分期订单量环比前一周增长200%，V IP定制旅行需求订单环比增长100%，而高端品质酒店的订单额更是较前一周增长400%。

分期旅行降低旅行门槛

“95后一代正成长为成熟甚至专家型的旅行者，他们的消费观念和以往年轻人有很大不同。”分期乐商城相关负责人表示，95后不再一味追求节省，做一名“背包客”，而更加注重旅行的品质，而分期消费的普及在一定程度上帮助年轻人实现了旅行消费的品质升级。

“原本打算用兼职的2000元去杭州“背包”旅行一圈，但是朋友说国庆国内游肯定挤死啦，酒店也没有位置。”在上海读大学的小王告诉记者，“考虑了一下，最后还是去蚂蚁花呗办理了分期旅行，最后定了去泰国的六日游行程，虽然总价超出预算的两倍。但是办理了六个月的免息分期，算下来一个月也就几百块钱，多打打工就能还上。”

有数据显示，95后单次旅行花销在3000到5000元之间的最多，占比44%；千元以下的“穷游”占比仅为7%。另外，95后的旅行频率比80后、90后更频繁，“说走就走”的旅行在这一人群中十分普遍，他们已经成为节假日短途周边游的主要消费群。

刚工作的李小姐表示，因为每月都有房租和车贷，身上没多少资金，但还是想趁着没孩子多出去走走，于是和男友分期购买了去云南旅行的机票，总价3000元左右，分期购买最低月供只要600元。这样玩也玩了，资金方面压力也不怎么大。

在年龄方面，20-30岁之间的90后人群成为分期出行消费主力。其中，20-25岁的消费者占比59%；25-30岁消费者占比24%。分期出行订单的笔均价格在3500元左右，大部分的用户选择分12期。

换句话说，品质出行已经成为中国当前年轻人的刚需。由于旅游产品价格相对较高，通过分期购买非常合适。“分期旅行降低了年轻人的出行门槛，让很多年轻人能够接受品质旅行产品。”分期乐商城负责人介绍，该商城旅游业务上线以来，销售规模同比增长超300%，产品线已由上线之初的机票，拓展至火车票、酒店、门票、自由行、跟团游、邮轮等多个品类。

此外，分期旅行产品的人均每单价格超过3000元，比去年同期高出20%；品质酒店（500元/晚以上）销售增幅最明显，销售额占到整个酒店销售额的1/3，目前的月均销售额是年初上线时的15倍。这些数据都能够说明，消费分期极大提升了人们的出行品质。

定制出行大多可免息

近日，中共中央、国务院印发《关于完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》，其中也明确提到要提升金融对促进消费的支持作用，推进文化旅游体育等服务消费持续提质扩容，旅行分期作为服务消费升级的一种创新消费金融产品，得到政策鼓励。

据悉，今年国庆期间，各大平台选择V IP私家团等定制旅行消费者都有大幅增加，其中分期乐商城定制旅行需求单量环比增长100%。

记者在京东商城白条首页也发现，一款叫做首付游的产品获得近千的购买，市民只需要支付一元的定制费，就能享受专属旅行定制师专门定制出游线路的服务。之后旅行的费用可以享受最高3期的免息，6/12期每月还款服务费为商品总价的千分之八。另外塞班、巴厘岛等地也仅需支付五百元左右的首付即可出行。

随着“先出游、后付款”模式的兴起，旅游信贷类产品满足了很多年轻人的旅游需求。但在出行时也要注意选择靠谱的大平台，根据自己未来一段时间的收入合理选择分期时长。