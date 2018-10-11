靠优惠申购费率能否吸引投资者

晨报记者 王禹心

国庆假期结束后的第二天，就有多家基金公司发布公告，下调其旗下多只产品在代销渠道的申购费率。投资者在购买基金时都要缴纳一笔认／申购费用，这是我们购买基金时的成本。而基金公司通过费率优惠政策来“揽客”早已不是新鲜事。据不完全统计，10月9日一天就有12条关于基金费率优惠的公告，涉及的基金产品超过159只。

多家基金公司公布优惠费率

汇添富基金在10月9日的公告显示，汇添富消费行业混合等52只基金产品，在2018年10月1日-2019年3月31日期间，凡是通过交通银行手机银行进行基金申购及定投的个人投资者，即可享受基金申购手续费率1折的优惠。除汇添富基金外，近日还有中欧基金、华泰柏瑞、工银瑞信基金等多家基金公司均对其旗下产品的申购费率实行了优惠。

此前，记者也注意到，在基金的直销渠道，使用不同的银行卡进行支付，其申购费率的折扣也有所不一。以某大型基金公司为例，记者在其官网购买其股票型基金，使用广发银行的银行卡支付，申购费率享受一折优惠；而通过浦发银行的银行卡支付，申购费率是四折的优惠。

此外，第三方代销渠道，例如天天基金、支付宝等平台，支付时不管是使用哪家银行的银行卡，基金的申购费率多为一折。

不只有“优惠”，更有0折扣申购

在9月末，天弘基金发布了《关于在网上交易系统指定支付渠道开展交易费率优惠活动的公告》，公告显示：为降低投资者的交易成本，更好地为投资者提供服务，决定自2018年9月29日00:00起，在公司网上交易系统指定支付渠道开展认/申购(含定投)费率优惠活动。

适用的投资者范围

包括通过天弘公司网上交易系统的银行直连、第三方支付渠道认/申购旗下开放式基金且符合基金合同约定的投资者。

适用的基金范围

其所适用的基金包括了可通过网上交易系统的银行直连、第三方支付渠道认/申购的所有开放式基金。

需要注意的是，上面所指的网上交易系统含支付宝天弘基金生活号、支付宝天弘宝粉之家生活号、微信天弘基金订阅号、微信天弘基金服务号、微信天弘基金微理财公众号。

除了费率优惠活动开展，天弘基金官网首页显示，通过其官方app使用弘钱包，限时专享0折扣的申购费率。

记者下载了天弘基金官方app，尝试购买“天弘价值精选”时，确实显示申购费率为0。不过，在支付宝平台和天弘基金微信公众号，搜索“天弘价值精选”，其申购费率依然显示为1折起。