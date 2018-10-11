世锦赛生死战3比0击败美国队-中国女排提前锁定六强席位

晨报记者 唐舸

女排世锦赛复赛昨天进入了第三轮的较量，在一场关系到能否进入六强的生死大战中，中国女排最终以3比0力克美国队，以7胜1负积21分位居小组第二。此战获胜之后，中国女排即便最后一场以0比3输给俄罗斯，届时两队均为7胜2负积21分，但中国队局分得失比仍高于对手，所以中国女排实际上已经提前锁定六强席位。

作为郎平曾经执教过的球队，美国队一直是中国女排的老对手。在此役之前，中国女排在世界三大赛（世界杯、世锦赛和奥运会）上已经十年未能击败过美国队。因此，这场比赛也被郎平视为生死战，“我们从各个方面准备得比较详细，就是正常研究，给队员做出了战术计划。关键还是队员们的执行。当然我们也准备了第二手、第三手，如果不通也需要及时应变。”郎平如是说。

做足了准备的中国女排在比赛中也发挥出了足够的韧性。技术统计显示，中国队在发球、进攻、拦网都压制着美国队，失误也比对手控制得好，整个技术环节都占据上风。郎平点评说：“打美国队不仅仅是一次攻，反击要跟对方咬住回合。我们在封闭训练的时候，每天做了很多防守，大家要相信自己很多球是可以防起来的。”

能够击败一个多年未胜的宿敌，中国女排昨晚在发球上强调了攻击性，让一向以进攻速度见长的美国队失去了以往擅长的节奏，光失误就送了15分。郎平表示：“我们知道每次跟美国队打都输在网上，一个是进攻，一个是拦网，对方速度比较快，我们强调拼发球，破坏对方的平网攻，这一点比较奏效。”

本场比赛，朱婷、龚翔宇和颜妮得分均达到两位数。朱婷19分成为全场得分王。值得一提的是，接应位置上的龚翔宇在进攻上表现亮眼，全场也有14分进账。龚翔宇出色的状态也让郎平感到欣慰：“在强攻端，张常宁刚恢复不久，希望龚翔宇强攻帮助朱婷分担，朱婷要担任两轮两点攻，希望在三点的时候龚翔宇能够冲出来。”

今晚，中国女排将迎战复赛最后一个对手俄罗斯队。虽然中国女排已经锁定了六强的席位，但郎平认为球队也不能放松，“继续拼，不是说出线了我就放了，其实路还远。”