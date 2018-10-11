晨报记者 孙俊毅

本周四被列入中国体育彩票足球竞彩项目的重点赛事是欧洲国家联赛。

周四004欧国联 12日02:45

波兰VS葡萄牙

波兰新帅布雷热切克执教国家队的前两场比赛都是1比1结束，包括欧国联首战做客平意大利，队长莱万多夫斯基在这场比赛达到个人国家队百场。葡萄牙欧国联首战击败意大利，在C罗继续按计划今年不再参加国家队的情况下，本赛季在塞维利亚进球感觉不错的安德烈·席尔瓦将成为主要得分点，狼队边锋H·科斯塔和蒙彼利埃后卫佩德罗·门德斯首次入选国家队。这是布雷热切克上任后的首场在主场作战的正式比赛，重视程度非同一般，可支持主队不败。

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周四007欧国联 12日02:45

黑山VS塞尔维亚

黑山欧国联首战主场2比0轻取立陶宛，这是他们近8场比赛中的首场胜利，同时也是近4场比赛以来首次取得进球。塞尔维亚前两场欧国联比赛1胜1平，上一场主场对罗马尼亚的平局也是他们近8场比赛的首场平局；主帅克尔斯塔季奇也延续着世界杯后以老带新配置的阵容。主流机构对本场开客让半球中水，倾向于客队，可单博客胜。

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周四009欧国联 12日03:45

俄罗斯VS瑞典

俄罗斯首场欧国联2比1击败土耳其，随后又在友谊赛中5比1大胜捷克，延续着世界杯上的良好表现。瑞典队世界杯后两场比赛全部失利，先是友谊赛输给奥地利，随后又在欧国联主场2比3不敌土耳其，状态堪忧。主流机构对本场开主让半球中高水，首选主胜，防平局。

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