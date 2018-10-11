杨勇：大师赛裁判组长，还用网球模式打造出口碑上佳的“上马”-在费德勒面前犯错，他记到现在

晨报记者 王嫣

上海劳力士大师赛十周年，所有的话题都围绕着“回忆”“见证”展开。在场上和场下与球员们最常打交道的裁判们,自然也是回忆满满。

赛事裁判组长杨勇，从2002年上海大师杯赛开始任职司线，他见证着职业网球赛事在中国呈几何级数的增长，也见证着中国裁判队伍在赛事锤炼中的成熟与壮大。

与上海劳力士大师赛一起走过了这么多个年头，杨勇脑海中的记忆虽已沉淀不少，但每当谈起时，总又能掀起波澜。

中国司线水平已与国际接轨

新人裁判需保持耐心、积攒资历

“2006年是标志性的一年。北京奥运会前，为了提高国内裁判水平，都是出去做。但这十几年下来，国内已经有非常多的职业赛事，不仅是ATP、W TA，还有挑战赛、ITF赛事，中国裁判不用出国也得到了锻炼，达到执场大满贯赛的水平。以前比赛有外国司线的话，那肯定外国司线是权威，但现在大家水平差不多，甚至有时候我们中国司线水平还更好一点。”

杨勇拿出一组数字：2006年，中国1个铜牌主裁、6个白牌主裁。但十二年后已拥有1位金牌裁判长，2位银牌裁判长；2位金牌裁判组长，3位银牌裁判组长；1位金牌主裁、6位铜牌主裁以及近50位白牌主裁。而杨勇就是中国2位金牌裁判组长中的一位，6位铜牌主裁中的一人。

说到这里稍稍科普一下，网球赛事的裁判分监督、裁判长、裁判组长、主裁以及司线，一共5级。监督负责的是一个赛事最核心的事务：抽签、赛程、执场主裁等，需跟组委会密切合作。裁判长的主要工作是送运动员上场地，处理决定运动员在场上的各种状况，其工作对象是球员。裁判组长，也就是杨勇在上海劳力士大师赛担任的职位，赛前需管理裁判、司线的行程、住宿，比赛开始后则要安排司线的工作：谁，去哪片场地，哪场比赛，看哪条线。简而言之，其工作对象是裁判和司线。

目前，有资质执场大满贯赛事的中国裁判，已逾60人次，但为何今年温网还是只有金牌主裁张娟一个中国面孔？杨勇坦言，那是因为网球裁判体系也是一个很标准的金字塔型，达到一定程度后，上升很难。“要提升层次，必须符合以下条件：一是语言，国际裁判考试对语言要求较高；二是技术，或者说是时间，经验一定是日积月累起来的……但另一方面，你在电视里看得到的主裁，全世界就20多人。ATP8个，W TA 8个，ITF8个，基本上一个萝卜一个坑。虽然有严格的考评制度，但这些裁判一年30多周比赛做下来，水平也不太可能下降。所以新人基本上还是要等这些裁判退出，才有位置。”

司线员凭的就是

千锤百炼后一刹那的感觉

从“大师杯”到“大师赛”，杨勇说赛事每年都在进步，观众的观赛体验也更好。“2002年的时候我们还没有鹰眼，2006年大师杯回到上海时有了。有了鹰眼，对司线的工作，一开始是一种压力，但到后来就感觉出是一种支持。因为到比分非常紧张的时候、关键的时候、赛点的时候，那个球是沾着一点线还是没沾到，有鹰眼的话，你就感到一种很大的支撑，否则你的责任真的很重大。”

杨勇特别谈到了他作为司线员职业生涯的最后一战，那是2008年澳网女单决赛，莎拉波娃对伊万诺维奇。“莎拉波娃的冠军点，她球打到伊万的底线，出界一点点，我喊了OUT。本来莎拉波娃已经感觉赢了，要开始庆祝了，这下她挑战鹰眼。这分要是没出界，比赛就结束了。全场都在喊，希望这是个好球。但鹰眼证明确实是个出界。这时候真的觉得鹰眼是一种支持，不然全世界都盯着你的判罚，压力真的很大。”

另一次让杨勇记忆深刻的判罚，是2006年上海大师杯，费德勒对阵罗迪克。因为在大牌面前犯了一个错，这一次判罚让杨勇记到现在。“两个人打了好几个来回，罗迪克打得很快，但费德勒面对来球用拍子一停，没回过去。这时候我好球手势已经做出来了，但费德勒显然认为这个球出界了。我就一愣：我明明看到是好球啊。但他既然没回过去，证明他非常确信这个球出界了。费德勒鹰眼挑战，果真出界了。这时候我就觉得，到底是顶级的球员，看得更准。”

最近十年，杨勇在中网、上海大师赛先后担任裁判组长的角色。为了通过“铜牌主裁”的考评，他也一年执场40场稍低级别巡回赛。但司线员的位置，十年来再也没站回去过。怀念眼力大挑战的日子吗？杨勇说，有时也会怀念，但真要站回去，心里发怵。毕竟司线员凭的就是千锤百炼后一刹那的感觉，久不站在场地上，感觉就退化了。

网球裁判只是爱好

正式身份是马拉松赛事总监

身兼金牌裁判组长、铜牌主裁，杨勇绝对算得上中国网球界顶尖的技术人才。但你绝对想不到，网球只是他的业余爱好，他的正式身份是马拉松赛事总监。

“能一直坚持自己的爱好，要感谢工作单位的支持，当然自己也要协调好工作。就像今天上午，我是先去的办公室，再来的赛场。”两个月前，杨勇加盟阿里体育，成为“杭马”赛事总监。大师赛一结束，他就要去杭州报到，筹备11月4日开跑的“杭马”。

被阿里识中，当然是因为他之前几年作为“上马”赛事总监的卓越表现，短短五年间将“上马”打造成为国内最顶层的马拉松赛事。而杨勇说，这许多的理念、创意，都是向职业网球赛事学来的。

“职业网球和马拉松是非常互补的，网球是观赏性的职业赛事，职业化的程度绝对领先于其他项目。所以网球比赛的赛事组织，绝对有许多可以借鉴的地方。”杨勇说，“最突出的一点就是服务。整个网球赛事对选手的服务可谓极致，我能想得到的我都给你。我们上马的理念也是这样。来打网球的是精英选手，来跑马拉松的也是选手，既然参加比赛，我们都要提供服务。现在国内很多马拉松赛事被诟病不重视跑者服务，而我们上马是把跑者服务这块放在很前面的，一切从跑者的角度去考虑，让他们有好的体验，开心、方便，我们的口碑就是这样树立起来的。”

杨勇坦言：“上马服务理念的建立，真的跟网球的关系很大。作为司线员感受最深的，就是鹰眼的使用。而这个初衷就是从球员出发，ATP、W TA、ITF都是球员组织，所以他们想的是提供公平的比赛环境，一切从球员出发。”

“上马”另一大从网球得来的借鉴，就是积分体系。“网球有系列赛，有1000、有500，我把这套积分体系也用到了上马，全马1000，不同级别比赛也有不同的积分。网球有这样一个很完善的体系，上马也率先在马拉松赛事中建立了自己的系列赛体系。此外，网球还有种子，上马就设了精英通道，跑得快的直通、跑得慢的抽签。”

如今杨勇加盟阿里体育，他期待互联网公司会将更多新技术融入到体育赛事中来。“网球赛事中新技术运用一直是走在所有体育赛事前面的，比如鹰眼、飞

猫。而马拉松是个刚刚兴起的参与性运动，尤其在中国才发展了几年。但我们今年已经要尝试检录人脸识别、实时心率监测，‘运动银行’线上赛……体育还是很传统的项目，偏重线下体验，信息化程度不高，所以高科技、大数据、移动互联网跟体育结合，肯定会有不一样的火花。”