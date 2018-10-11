版面信息

内容提要

为人需要品德，从政需要官德，治国需要每一个人都有内化于心、外现于行的核心价值观。

本集《国无德不兴》以立德为主题，主要阐释了习近平总书记关于“德”的论述，选取了总书记常用的“国有四维，礼义廉耻，‘四维不张，国乃灭亡’”“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”“修身、齐家、治国、平天下”等典故，从崇德——国无德不兴、人无德不立，明德——明大德、守公德、严私德，修德——勤学、明辨、笃实三个维度，通俗易懂地讲明总书记关于“德”的论述，是对我国传统道德思想的继承和发展。

整体阐述

主持人康辉：

大家好，欢迎收看《百家讲坛》系列特别节目，《平“语”近人——习近平总书记用典》。我是主持人康辉。

首先欢迎来到今天节目现场的中央民族大学和北京交通大学的同学们，欢迎你们。

我们这一期节目的主题是“立德”。在中国的传统文化当中非常重视立德修身。您看，我们说到选人、用人，一定是德才兼备，以德为先。那我们说到个人也好、家庭也好、国家也好，一定是“德不孤，必有邻”。那今天这期节目我们就围绕着“立德”这个主题，通过深入地解读习近平总书记一系列重要论述当中的用典，来深入地学习和领会他的关于新时代立德、修身的讲话。

好，现在让我们掌声欢迎，本期节目的思想解读人清华大学艾四林教授。

思想解读人艾四林：

习近平总书记十分重视立德的问题，关于为什么立德，总书记讲“国无德不兴，人无德不立”。立个什么德？总书记讲过，“核心价值观其实就是一种德，既是个人的德，也是一种大德，就是国家的德、社会的德”。该怎样立德呢？总书记讲过，“要从自己做起、从身边做起、从小事做起、一点一滴积累，养成好思想、好品德”。

下面我想从三个方面给大家简单地讲讲。

先说第一个方面，为什么要立德，我们所说的“国无德不兴，人无德不立”是什么意思呢？

“国无德不兴”讲的是，道德对一个国家、一个民族、一个社会，重要的价值和意义。我们知道，在一个国家、一个民族、一个社会里面它都会有各种不同的、多种多样的价值取向和价值观念，有的甚至相互之间还是矛盾、冲突的。比如说爱情观、钱财观等等。但是一个社会要稳定、要和谐、要发展，它一定是需要有一个共同的核心价值观。对此，习近平总书记讲过，“如果一个民族、一个国家没有共同的核心价值观，莫衷一是，行无依归，那这个民族、这个国家就无法前进”。

那“人无德不立”又讲的是什么呢？它讲的是道德对每一个个人的发展、进步的重要价值和意义。早在2004年，习近平同志担任浙江省委书记期间，对这个问题就有了十分深刻的论述。他说：“人而无德，行之不远。没有良好的道德品质和思想修养，即使有丰富的知识、高深的学问，也难成大器。”我们古人讲有“三不朽”，这三不朽是立德、立功、立言。从这里大家可以看到，立德是居于首位的，它强调的就是德对于做事、做学问的基础性的前提性的作用。而关于“国无德不兴，人无德不立”，习近平总书记还有一段非常精彩的论述，让我们一起来看一看。

第一段落

微视频一：

每个时代都有每个时代的精神，每个时代都有每个时代的价值观念。国有四维，礼义廉耻，“四维不张，国乃灭亡”。这是中国先人对当时核心价值观的认识。在当代中国，我们的民族、我们的国家应该坚守什么样的核心价值观？这个问题，是一个理论问题，也是一个实践问题。我们提出来要倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积极培育和践行社会主义核心价值观。这里面，富强、民主、文明、和谐是国家层面的价值要求；自由、平等、公正、法治是社会层面的价值要求；爱国、敬业、诚信、友善是公民层面的价值要求。这个概括，实际上回答了我们要建设什么样的国家、建设什么样的社会、培育什么样的公民这样一个重大的问题。

主持人康辉：

我们刚刚听到的这段话是2014年的5月4号，青年节的那一天，习近平总书记在北京大学和师生座谈的时候他讲的一段话。在这段讲话里习近平总书记引用了一句古语“四维不张，国乃灭亡”，这句话出自哪里？

现在让我们请出本期节目的经典释义人，中南大学杨雨教授为大家做讲解。

经典释义人杨雨：

刚才习总书记引用了我们古代典籍当中的两句经典名言“四维不张，国乃灭亡”。这两句话，出自于我们古代的一个著名的典籍叫《管子》，原文是这样的：“国有四维……何谓四维？一曰礼，二曰义，三曰廉，四曰耻。”那“维”的本义是指系东西的大绳子，也引申为一切事物赖以固定的东西。而“国有四维”，也就是说治国有“礼义廉耻”这四大纲纪，而这四大纲纪一旦有所缺失，国家就会陷入比较危险的境地。而一旦这四大纲纪全部废弛了，国家就有可能面临灭亡的绝境。所以，这就是“四维不张，国乃灭亡”的本义了。

那么大家可能会进一步地追问，礼、义、廉、耻分别又该如何做具体的解释呢？“礼”就是社会群体当中的人，应该共同遵循的法律准则和道德规范。而“义”呢？简单地说就是公平、正义，这是伦理的原则，也是品德的根本。而且在《管子》当中，这个“义”还有推让的意思，也就是说，要抑制个人的欲望，把更多的机会要让给别人。“廉”，那就是公正、廉洁，不骄奢、不贪婪，不掩盖一切丑恶和罪恶的东西，光明正大。“耻”，顾名思义，那就是要有羞耻之心，不要纵容邪恶、罪恶。

“国有四维”，也就是说每个时代都有每个时代奉行的价值观。礼义廉耻，就是那个时代普遍奉行的价值观。“四维不张，国乃灭亡”，遵守社会规范、奉行公平正义、知耻行善、廉洁奉公，这是国家富强、社会太平的基本保障。

主持人康辉：

今天我们在讲为什么立德，因为德有一种强大的精神力量。现在我们每一年都会评选全国道德模范，会评选感动中国人物，就是想把这种德的强大的精神力量注入社会，注入人心。而在我们的日常生活当中，其实也可以从很多人的身上感受到、学习到这种强大的力量。

接下来我们继续请艾四林教授为大家解读。

思想解读人艾四林：

我想在解读之前问一下大家一个问题，你们心目当中的道德楷模是个什么样子？哪位观众来回答这个问题？

观众：

我认为道德模范，应该不仅仅是我们以前学习中，还有生活当中遇到的一些伟人。它更多情况可能是，在我们身边的一些普通人和平凡人，因为这样的一些平凡人身上也有我们可以去学习的一些道德闪光点。

思想解读人艾四林：

谢谢。还有哪位同学愿意回答？

观众：

说到楷模，我想楷模就在我们身边。比如说我们学校都会有志愿者服务团，他们每年都会给生活比较艰难的地区的孩子们送去学习和生活的物资，我想点点烛光可以照亮一切。

思想解读人艾四林：

好，谢谢两位观众。回答得非常棒！的确，每人心中对道德楷模都有自己的理解。

下面我想再给大家举一个师德方面的例子。这个名字我想大家也许都熟悉，他叫李保国。李保国同志是河北农业大学的教授，在学术研究方面，李教授是学术“大牛”。他牛在哪里？我想牛在他始终坚守为人民做学问的学术本色、学术方向。他常年深入太行山区，把农民的需求作为自己的科研课题，把论文写在太行山大地上，把成果留在农民的家里。通过自己的研究成果，李保国教授帮助太行山区增加农业产值达35亿元之高，带领大家走出了一条经济社会生态协同提升的脱贫新路。习近平总书记对李保国同志的事迹高度称赞，赞誉他是“太行山上的新愚公”。

我想，通过这上面的例子，大家对道德楷模是个什么样子也许会有新的认识。

上面我们从个人和国家两个维度了解了为什么立德。而在当代中国，在社会主义中国，立什么样的德呢？习近平总书记对此又有什么深刻的阐述呢？

第二段落

微视频二：

《礼记·大学》说：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”古今中外，关于教育和办学，思想流派繁多，理论观点各异，但在教学必须培养社会发展所需要的人，这一点上是有共识的。培养社会发展所需要的人，说具体了，就是培养社会发展、知识积累、文化传承、国家存续、制度运行所需要的人。所以，古今中外每个国家都是按照自己的政治要求来培养人的，世界一流大学都是在服务自己国家发展中成长起来的。我国社会主义教育就是要培养社会主义建设者和接班人。

主持人康辉：

这一段讲话是2018年5月2号习近平总书记又一次到了北京大学，他和师生座谈时候讲的话。那么，我们现在就请杨雨老师，为大家讲一讲这句话里包含着怎样的大学问。

经典释义人杨雨：

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”这是《礼记·大学》篇的基本纲领，或者说也是“大人之学”追求的最高的境界。所谓“明德”就是指光明美好的德行，而“明明德”，前面那个“明”字是动词，是彰显的意思。所以“明明德”是指的彰显光明美好的德行。而“亲民”，指的是要将这种光明、美好的德行推及到民众身上去，要革除蒙昧，开发民智，然后共同达到道德修养的最高境界，也就是“止于至善”。

中国的爱国诗人屈原，就曾经承担过培养本国青年人才的这样一个任务，他担任过的三闾大夫这个官职，就部分地类似于今天的教育部的有关职能。我们现在不是经常把老师比作是辛勤的园丁，而把青少年学生比作是花园里的花朵吗？那这样一个比喻的形式，最早就是由屈原开创的。他曾经把他培养的青年学生比喻成是花园里面盛开的香花、香草，像兰花、杜衡、芳芷等等等等，这都是楚国特产的香花香草。而屈原他自己，则是辛勤的园丁，在花园里面不辞辛劳地耕作着。他最大的愿望就是“冀枝叶之峻茂兮，愿俟时乎吾将刈”，意思就是说，希望这些香花、香草，等它们能够茁壮成长，能够长到枝叶繁茂的时候，他希望能够将它们收割下来，成为国家的栋梁之材。那么有了这样一批德才兼备的青年人才，又何愁国家没有一个美好的未来呢？

北宋的理学家周敦颐在他的经典散文名篇《爱莲说》当中也提出来过“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”。这种对于道德、修养的一种培养，其实和屈原的这样一种培养香花、香草的人才理念，其实是一脉相承的。

这是从国家，教育培养青年人才的层面而言，那么具体到每一个家庭，从家庭培养优秀人才的层面而言，我也想举一个比较经典的小故事。

在苏轼小的时候，他的母亲程夫人就经常亲自教苏轼兄弟两个读书。有一天，苏轼的母亲程夫人在读到东汉的历史的时候，突然情不自禁地长叹了几声。然后苏轼当时正好站在母亲的身边，就问他的母亲程夫人，假如轼儿也立志，想成为范滂那样的人，母亲，你愿意吗？当时程夫人就合上书说，假如你能够立志，做范滂那样的人，那我难道就不能做范滂的母亲吗？

根据《后汉书·范滂传》的记载，范滂是东汉时期非常清正廉洁的一位名臣，可是他所生活的东汉汉灵帝时期，政治非常黑暗，而且正直的读书人遭到了大肆的屠杀。范滂为了不牵累旁人，决定投案自首。他在和母亲诀别的时候，跟他的母亲这么说，他说儿子不孝，虽然是为了大义去死，死得其所，儿子也没有什么好后悔的，但是儿子唯一感到遗憾的是，从此不能再在母亲的身边奉养母亲了。当时范滂的母亲大义凛然地说，你选择的是和那些历史上真正的名士一样齐名的事情，你的做法是值得尊敬的，哪怕是死，又有什么好遗憾的呢？

所以根据范滂和他的母亲的这一段对话，我们可以推之，苏轼和他的母亲程夫人的一番对答，不仅显示了苏轼从小的志向，同时也展现了他的母亲程夫人的气节和智慧。

所以说“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，这不仅是古代君子追求的最高境界，在今天，我们的教育，我们的社会风气依然呼唤着这样一种具有良好品德修养的君子。

主持人康辉：

我们知道很多学校的校训里面都有关于德的内容。像艾教授是清华大学的，清华大学的校训大家都很熟悉，“自强不息，厚德载物”。那我们请艾教授给大家讲讲清华大学校训中的这个“德”字，好不好？

思想解读人艾四林：

好。清华大学校训这两句话其实还都含有这样的含义在里面。“自强不息”讲的是每一个人应该像天空一样地辽远，像天一样地刚毅。我们讲“厚德载物”，就强调你的德要像大地一样地厚实。

主持人康辉：

刚刚艾教授给大家讲的清华大学的这个校训“自强不息、厚德载物”，大家知道出自中国的哪部典籍吧？《周易》，对不对？那杨雨教授刚刚给大家讲的是《礼记·大学》当中的名言，这是儒家文化的经典，那我们知道中国还有其他一些传统文化的学说当中也会强调“德”字。那杨雨老师，为什么在中国的传统文化当中，我们看到不同的学说、不同的流派，但是在“德”字上面会有这种不约而同。

经典释义人杨雨：

其实在先秦的时候，诸子百家虽然他们的各自的核心纲领可能在表述上面是有不同，但不约而同都以道德修养作为一个基本的前提和保障。刚才康辉老师也讲到，比如说道家的这样一个代表著作《道德经》，其实明确地标榜了道和德这两大它们的核心的纲领，包括儒家的思想，其实一直都还在强调立德和修身。那墨子的“兼爱”、“非攻”，还有法家通过外在的一些行为规范来约束社会共同体的人，希望这些外在的行为规范通过长期的这样一种令行禁止，能够内化为个人的道德修养。

主持人康辉：

是的，千百年来，中国的文化当中一直强调“德”这个字，对于一个国家、一个民族，对于一个个人来说有多么多么地重要，这种影响一直到今天。

习近平总书记曾经说，一个人只有明大德，守公德，严私德，其才方能用得其所。那么如何能做到明大德，守公德，严私德呢？

思想解读人艾四林：

大德讲的是国家之德。明大德对每一个个人来讲就是要立志报效祖国。黄大发长期担任贵州遵义一个小山村叫草王坝村的党支部书记。从上个世纪60年代起，他带领乡亲们历经30多年，硬是在一条悬崖峭壁上开凿出了一条“天渠”，结束了当地长期缺水的历史，乡亲们亲切地把这条渠称为“大发渠”。黄大发身上这种爱国为民的情怀就是大德。

我想讲第二个方面，守公德。公德，顾名思义，就是公共领域的道德。对共产党人来讲，守公德就是要践行党的宗旨，全心全意为人民服务。

我所讲的这个道德模范，时代的楷模是我的一个同行，他就是大连海事大学曲建武教授。2013年，曲建武同志出于对学生工作的热爱，毅然辞去正厅级的职务，回到大连海事大学，当起了一名普通的思想政治理论课教师和一名大学本科生的辅导员。

主持人康辉：

2017年的12月29号，中共中央宣传部向全社会宣传推广公布曲建武同志的先进事迹，授予他时代楷模荣誉称号。2018年的3月1号，教育部也授予了曲建武老师全国优秀教师的荣誉称号。今天我们非常荣幸，把曲建武老师请到了节目的现场，掌声欢迎他。

曲老师好！您请。

刚刚艾老师跟同学们介绍您的时候说到了，您放弃了那么高级别的一个职位，选择重新回到学校去当老师，就意味着退休以后那些待遇就都没了。当时为什么会那么坚决地做出这个选择？

嘉宾曲建武：

我1982年参加工作的时候就是一名辅导员，给学生上（思想政治理论）课。所以我多少年和学生在一起，和学生之间这种感情真是难舍难分。所以我非常渴望有那么一天，我再回到学生中跟他们在一起。

主持人康辉：

是对学生的这种发自内心的爱让您做了这样一个选择。在大学里面做辅导员，上（思想政治理论）课，被很多人认为是一件吃力不讨好的事情，您是怎么做的？

嘉宾曲建武：

我想，我作为一个教育工作者，一个辅导员，仅仅讲道理也是不行的，思想政治教育既要以理服人也要以情感人。这就是你要以自身的一些践行来引领孩子们，你教育孩子们成为一个什么样的人，你一定要成为这样的人。

主持人康辉：

今天我们特别感谢曲建武教授来到我们节目现场，给大家上了一堂特别生动的立德课，谢谢您！谢谢！

刚刚艾四林教授给大家讲到了明大德、守公德，那么接下来我们要听他来讲一讲，我们如何严私德。

思想解读人艾四林：

在了解了守公德之后，我想还有一个很重要的问题，就是严私德。私德简单来讲，就是私人领域的道德，就是私人生活中所表现出来的道德风尚、品质和习惯。对于党员干部来讲，严私德就是要严格约束自己的操守和行为，严把“私”字。要做到克己奉公，清正廉洁。在私德问题上，党员干部丝毫不能懈怠，要始终有一种如履薄冰、如临深渊的这种警醒意识，要自觉地去净化自己的朋友圈、微信圈、生活圈、交友圈、娱乐圈，要做到慎独、慎微。习近平总书记对广大干部提出了这样的要求，除了工作需要之外，少出去应酬，多回家吃饭。大家也许会问，习总书记治国理政日理万机，为什么会去关心党员干部的私事、私德呢？其实对党员干部来讲，私德不是私事，它事关党和政府的形象；私德也不是小事，它事关个人的荣誉和他的发展进步。

上面我从为什么要立德、立什么德两个方面讲了一些看法。那么关于立德的问题，总书记又有哪些深刻的论述呢？

第三段落

微视频三：

中国古代历来讲格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下。从某种角度看，格物致知、诚意正心、修身是个人层面的要求；齐家是社会层面的要求；治国平天下是国家层面的要求。我们提出的社会主义核心价值观，把涉及国家、社会、公民的价值要求融为一体，既体现了社会主义本质要求，继承了中华优秀传统文化，也吸收了世界文明有益成果，体现了时代精神。

主持人康辉：

这一段话也是2014年的5月4号，习近平总书记在和北京大学师生座谈的时候他讲到的。在这段话里，他又引用了儒家文化当中的一段经典名言，“格物致知、诚意正心、修身、齐家、治国、平天下”。那这段话又出自儒家的哪部典籍？接下来我们请杨雨教授给大家做讲解。

经典释义人杨雨：

这几句同样是出自《礼记·大学》。当然，这几句是经过了精简的、比较精炼的说法，原文其实挺长的。

如果说前面引用的那句“大学之道在明明德，在亲民，在止于至善”，其中的明明德、亲民、至善，指的是道德修养追求的最高境界，是《礼记·大学》当中的三大基本纲领的话，那么这几句所提出来的格物致知、诚意正心，修身、齐家、治国、平天下，就是实现那三大基本纲领的八条具体的途径，也就是所谓的“八目”。

那么“格物致知、诚意正心、修身、齐家、治国、平天下”，这样说起来，好像这八大途径是一个非常漫长而艰难的过程，事实上也确实是如此。

我想要说的这个具体的人就是北宋的名臣范仲淹，在五年的学习生涯当中，他是所有的学生当中最刻苦、最勤奋的那个。27岁的范仲淹进士及第，正式进入了仕途。而且他当官之后的第一件事情，把他的母亲接到身边来奉养。在公元1040年，这个时候范仲淹已经年过半百了，他受命于危难之际。从富庶秀丽的江南被调到当时气候严寒，条件非常艰苦的西北边疆。就在他在庆州驻扎的这个期间，他还写下了一首著名的《渔家傲》，将他制敌报国的慷慨激情熔铸成这首千古绝唱。其实我们只有读懂了范仲淹在《岳阳楼记》里面所说的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的这个核心精神的话，我们才能够读懂《渔家傲》里面的这一句“将军白发征夫泪”，不是范仲淹为了个人的命运前途揪心，无奈的泪水，而是为天下苍生命运忧心的仁爱、情意之泪。

作为北宋的一代名臣，其实范仲淹身兼了政治家、军事家、文学家多重身份。在他去世之后，宋仁宗赐给他的谥号是这两个字“文正”。

“文”是宋朝对一个人的学识的最高评价，而“正”，是公众对一个人的道德修养的最高评价。那范仲淹的这样一种人生经历，我觉得是非常典型地诠释了格物致知、诚意正心，修身、齐家、治国、平天下的典范，对于我们现在的人格修养和能力的培养，依然有着非常重要的指导的意义。

主持人康辉：

儒家思想对于中国人影响至深，儒家有一颗入世心，所以“修身、齐家、治国、平天下”常被概括为家国情怀。这家国情怀也是对个人、对家庭、对社会、对国家要承担的责任。所以，为什么我们强调每一个人都要从修德开始，如何修德呢？接下来我们继续请艾四林教授为大家解读。

思想解读人艾四林：

关于修德，我想从以下几点来给大家讲一讲。

第一点，勤学。勤学是修炼道德的基本方法。那怎么样做到勤学？我想每一个人的理解不一样。在我看来，要向我们身边的道德模范学习。我下面要给大家讲的这位道德模范很不简单。

习近平总书记曾经两次接见过她，并且亲切地称她为老阿姨。我想大家应该已经猜到了她是谁，她就是龚全珍。龚全珍是开国将军甘祖昌的夫人，1957年，她随她的丈夫一起回到了他的家乡，当起了农民。在几十年的岁月中，她不计报酬地给当地的老百姓讲革命传统，讲理想信念，她非常节俭，从来都舍不得给自己添置一件新衣裳，但她却甘心拿出自己大部分的收入，去资助贫困学生，孤寡老人和需要帮助的群众。如今她已经90多岁了，仍然是在关心着社会，帮助着他人。向道德模范学习，就要向龚全珍这样的道德模范学习。

勤学就要向我们的优秀传统文化学习。中华优秀传统文化是中华民族的根，什么时候都不能丢弃中华传统文化，否则我们就是无根。

第二点，明辨。明辨就是要善于明辨是非、善恶、美丑，善于做出选择。

对此习近平总书记讲过，青年面（临）的选择很多，关键是要以正确的世界观、人生观、价值观来指导自己的选择。掌握了正确的世界观、价值观、人生观，就掌握了这把钥匙。

接下来我想讲第三点，笃实。道不可坐论，德不可空谈。修德就要落到实处，我想首先要从小做起。习近平总书记讲过，“人民”二字的理解就来自于他十六七岁在陕北插队时候的感受。因此习近平总书记讲，青少年要从小就要学会做人、学习做人，每天都可以想一想我爱国了吗？我热爱集体了吗？我在家孝敬父母了吗？在学校爱护同学了吗？在社会上遵守公德了吗？这样想一想，就会促使自己每天多做一点。这样一点一滴地积累，就能养成大德。

道德的养成不是一朝一夕的事情，它是日积月累的结果。“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，为何？因为下面还有一句，“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身”。习近平总书记在多个场合也引用这句话，来告诫我们的广大党员干部，善小要常为，恶小不可为。

道德的养成贵在坚持。毛泽东同志说过，一个人做点好事并不难，难的是一辈子做好事，不做坏事。要成为道德高尚的人就要始终牢记道德的养成永远在路上，要始终从现在做起，从自己做起。谢谢大家。

主持人康辉：

谢谢今天的思想解读人、经典释义人为我们带来的讲解。勤学、明辨、笃实，以此修德，何愁国之不兴，人之不立呢？今天我们身处一个伟大的新时代，我们要按照习近平总书记的要求积极培育和践行社会主义核心价值观，这是今天的一种大德。立此大德，实现中华民族伟大复兴的中国梦，我们就有了一种最持久，最深层的强大力量。

在今天节目的最后，让我们一起重温中华优秀传统文化当中有关立德的一些经典篇章。

经典诵读环节

《爱莲说》节选·周敦颐

予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。

（中央广播电视总台供稿）