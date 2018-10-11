感谢彭斯，又提供了一份教育材料

在69年前，在中华人民共和国成立前夕——1949年8月5日，美国发表了《美国和中国的关系》白皮书，这本书连同附件有1054页，100多万字。当时，即将成为开国领袖的毛泽东亲自写了五篇文章来驳斥，并感谢美国自己提供了教材，帮助中国人民更深刻地认识美国，也更深刻地认识中国革命的意义。从1949年8月14日开始至9月16日，毛泽东先后为新华社撰写了《丢掉幻想，准备斗争》《别了，司徒雷登》《为什么要讨论白皮书？》《“友谊”，还是侵略？》《唯心历史观的破产》5篇针对这一白皮书的评论。

在《为什么要讨论白皮书？》一文中，毛泽东这样写道——

这样一来，白皮书就变成了中国人民的教育材料。多少年来，在许多问题上，主要地是在帝国主义的本性问题和社会主义的本性问题上，我们共产党人所说的，在若干（曾经有一个时期是很多）中国人看来，总是将信将疑的，“怕未必吧”。这种情况，在一九四九年八月五日以后起了一个变化。艾奇逊上课了，艾奇逊以美国国务卿的资格说话了，他所说的和我们共产党人或其他先进人们所说的，就某些材料和某些结论来说，如出一辙。这一下，可不能不信了，使成群的人打开了眼界，原来是这么一回事。

历史总是惊人地相似，中国改革开放40年之时，美国副总统迈克·彭斯的讲话又来了，这一次的论调和69年前的白皮书很相似，起到的效果也很相似，成功地帮助了新时代的中国人民更加深刻地认识美国，更加深刻地认识中国改革开放的伟大意义。改革开放40年，对于中国人民来说，这是一个值得隆重庆祝的年份。因为正是通过改革开放，中国变得一步步走向富强，朝着民族复兴的目标坚定扎实地前进，并前所未有地接近这个目标。在这样的年份，在这样阶段，经历一些挑战和困难，只会映射出改革开放的成就，增加民族复兴的成色。

彭斯就本届美国政府对中国的政策的讲话，选择在美国已经宣布对约2000亿美元的中国产品加征关税、美国的中期选举快要进行时候发表，也是可以理解的，因为这是美国政府的贸易保护主义行为、美国政府的贸易霸凌主义行为、美国本届政府上台以来各种不当做法行将遭遇失败的预兆，这种装出来的慈悲和崇高，细读起来字里行间有一丝对贸易保护主义、贸易霸凌主义走不通的心虚，有一丝对获得选民支持心中无数惶惶无助而临终交代的气息。

本届美国政府上台以来，很多美国政客对内高喊着美国优先、美国第一的口号，迷惑了一部分美国人。事与愿违，就是这帮人在逐步将贸易保护主义、贸易霸凌主义付诸实施后，而且实施的对象是包括中国在内的多个国家，这个政策在不断加码的情况下，迄今没有看到收效的丝毫征兆。相反，刺激了中国加快转型升级和自主创新，走上更加有韧性、更加可持续、更加不用看人脸色的经济发展路径；也展示给全世界看，看看这个供奉着自由女神的国家可以多么僵化、保守、狭隘、刚愎。以推卸责任为目的的讲话，以唯恐遭遇中期选举失败提前吹风为目的的讲话，以这种先造一个锅甩到中国身上转移注意力的谈话，应该选在这样的日子发表是很用心机的。

美国是1840年以来掠夺、侵略、压迫、剥削中国的列强之一，这一点美国应该比中国还清楚，美国的多处博物馆里至今还摆放着从中国掠夺来的文物（当然，没摆放的还有多少美国自己知道），单单讲这些文物的数量和价值，中国就没有美国清楚，当时没有搞清楚，现在也没有美国清楚。

在晚清政府的广州禁烟运动中，美国人没有闲着，美国的鸦片商于1839年5月联合上书美国国会，要求美国政府与英、法、荷等联合起来对付中国。这些档案美国一定比中国更清楚，文明有一点好处，就是文字清明，摆在那里，证明着美国人在侵略中国的列强中，稳稳地站在了第一序列，比中国自己界定的近代史起点——1840年还要早！

中英《南京条约》签订的消息传到华盛顿，美国总统约翰·泰勒于1842年12月咨会国会，要求派遣代表来华商谈建立新的经济关系。1844年7月3日，美国强迫晚清政府在澳门的望厦村签订了中美望厦条约不平等条约，也是清政府与美国签订的第一个不平等条约。所有英国人在鸦片战争中攫取的利益，美国一样不少，而且还有额外获得，签约的首任美国驻华公使凯莱布·顾盛自诩为超过了中英南京条约16处，主要有：

——加上了“倘中国日后欲将税率变更，须与合众国领事等官议允”的关税协定权；

啧啧，中美这关税的梁子是结的多早啊，真是天不遂人愿，要是条约继续生效到今天，哪里还有什么贸易战啊。

——加上了兵船巡查贸易权，“嗣后合众国如有兵船巡查贸易至中国各港口者，其兵船之水师提督及水师大员与中国该处港口之文武大宪均以平行之礼相待，以示和好之谊；该船如有采卖食物、汲取淡水等项，中国均不得禁阻，如或兵船损坏，亦准修补。”

174年前，最先攫取兵船巡查贸易权的是美国，174年后，屡次派遣军舰和战机，放着宽阔的南海国际航道不走，屡次进入中国驻守的南沙岛礁12海里之内宣示所谓“航行自由”的，还是美国。

——加上了“至各口情形不一，所有贸易及海面各款恐不无稍有变通之处，应俟十二年后，两国派员公平酌办”的伏笔。

于是到了12年之后——1856年，第二次鸦片战争爆发。因为美国果然提出修约，英法也借着片面最惠国待遇援引这一条要求修约，在没有获得应允的情况下，开战。历史的脉络啊，被美国给“套路”了的中国啊！

还有，和英法一样，美国也获得了片面最惠国待遇，即今后所有的列强再从中国攫取特权，美国一例享有。

这都是中国应该感激美国的，至少，自后无论哪个列强侵略了中国，中国不论输给谁，让渡什么特权给谁，结果都要再加上一个美国，显得好像一打多似的，多有面子啊。

条约签订的日期是7月3日，这是美国使团的精心设计，把攫取于中国的权益作为献给美国国庆的礼物。这就是美国和中国的第一次亲密官方接触，这就是中美友谊的开端。

美国资产阶级学者丹涅特（1883―1949）这样评价望厦条约：“美国在《望厦条约》中第一次显现了帝国主义的色彩。”十年磨一剑，霜刃未曾试。1844年之时，经历了建国68年的发展的美国，逐步强大起来的美国，在积贫积弱的近代中国身上第一次显现了帝国主义的色彩，中国和美国的渊源是如此深厚，中国是美国向着帝国主义进军的祭旗之卒、垫脚之石、开刃之木、示威之靶。

中日甲午战争中，美国在中立的名义下偏袒日本，包庇日本间谍，在其他列强施压日本退还辽东半岛时千方百计减轻日方压力，以至于日本天皇在中日互换和约的第4天，也即1895年5月12日，专程写了一封感谢信给美国国务卿，希望对在中国和日本的美国外交官和领事官予以嘉奖。日本于当年11月1日将这封感谢信通过日本驻美公使送达美国总统克利夫兰，向他表示“最崇高的问候和敬意”。日本天皇在感谢信中这样写道：

“我尊敬的友好的朋友，在日本帝国与中国进行战争期间，在您的善意允许及直接英明的指示下，在中国的美国外交官和领事官们为我们在中国的日本臣民提供了友好服务，并在许多场合向他们提供援助和帮助。……”

至于八国联军侵略中国之时，作为前锋的美国的第十四步兵团在东便门城墙上的裂缝中攻入北京城，并将星条旗插到了天安门上。在之后的辛丑条约中，美国拿到了7.32%的赔款——71,899,832两白银。

相信彭斯是可以很容易地调阅这些档案的，用来支撑他所谓“当中国在其称之为‘百年国耻’的时期遭受侮辱和剥削时，美国拒绝参与其中，并倡导门户开放政策，以使我们能够与中国进行更为自由的贸易，并维护他们的主权。”

辛亥革命后，美国是西方列强中最早承认袁世凯政府的，派遣著名政治学家和行政学家弗兰克·古德诺担任袁世凯的特别顾问。这就是美国对于中国在进步的革命力量推翻封建王朝时的表现。

更可笑的是，彭斯说“在战争之后，美国确保中国成为联合国的一部分，成为战后世界的一股重要力量。”积贫积弱的中国，在当时世界强国法国都投降了的情况下，在很长时间内处于独立抗击日本的状态下，在战争后期还派出远征军赴缅甸支援英美盟军的情况下，最终付出了3500万人伤亡取得抗日战争胜利，为世界反法西斯战争胜利做出了举世瞩目、不可或缺的贡献，这样一个伟大的国家，这样一个伟大的民族，这样铁一样坚硬的事实，竟然能得出是美国来“确保成为联合国的一部分”的谬论！

彭斯应该再一次去调阅档案，至少去看看美国前总统罗斯福对中国抗战的评价——“假如没有中国，假如中国被打垮了，你想一想日本有多少师团可以因此调到其他方面来作战，他们可以马上打下澳洲，打下印度……”

中国是有着5000年文明史而不是200年建国史的国家，所以中国人能从历史的经验中辨明很多不祥的征兆，比如判断一个国家的发展态势，当他到了大言不惭、指鹿为马、颠倒黑白、混淆是非、胡说八道而自我不觉自以为是的时候，这个王朝、这个政权、这个国家，可能正走在衰亡的历史轨道上，正如中国古代的思想家老子所言——人无信不立，国无信则衰。

我们与彭斯一样，愿上帝保佑美国！

附彭斯相关讲话内容：