莘庄解放大厦1、2号楼 弱电系统维保工程

招 标 文 件

招标单位：上海申闻实业有限公司

发标日期：2018年10月



第一部分 投标邀请

1、招标项目名称： 莘庄解放大厦1、2号楼弱电系统维保工程

2、项目实施地点：上海市闵行区都市路4855号

3、项目招标目的：依据公开、公平、公正和诚实信用的原则， 对莘庄解放大厦1、2号楼弱电系统维保工程进行维修保养，以满足弱电系统智能化控制能力和技术防范的需要，进一步提高大厦安全防范的效率。

4、邀请招标时间：即日起开始邀请

邀请招标地点：闵行区都市路4855号解放大厦1座20楼2016室

联系人：张春艳

电话：021-22896981

5、投标截止日期、时间：

2018年10月17日9:00（北京时间）开始接受投标，2018年10月23日16:00（北京时间）投标截止。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6、投标、开标地点：闵行区都市路4855号解放大厦1座20楼2016室

7、凡对本次投标提出询问，请按下面的联系方式与相关人员联系。

地址： 上海市闵行区都市路4855号

电话： 021-22896981

联系人： 张春艳



第二部分 投标须知

1、总则

投标公司应本着对用户负责的精神，根据用户在弱电系统方面的要求，并要符合弱电系统的相关规定，根据工程的实际情况，投标人要预算全部相关费用，一并纳入投标报价中。投标单位的投标文件要求按照招标文件要求提交全部资料并对招标文件做出全面实质性响应。

2、对投标方的基本要求

投标公司必须认真阅读以下内容，以免造成废标。

投标公司应保证按照邀标方提出的要求按时、按质完成项目要求。投标方应独立完成整个项目。

投标方所提供的应是完整的实施方案。

投标方必须提供一套完整的报价（维保报价和维修配件报价清单）。

4）投标方必须提供安防资质证明文件。

5）投标方必须具备建筑智能化工程专业承包三级或以上资质。

3、投标文件的编制

投标文件一律采用A4纸印制，文件应提供一式叁份，一份正本，贰份副本。正本必须用不褪色的墨水书写或打印，注明“正本”字样。

如副本与正本之间有任何差异，以正本为准。投标文件如有修正错漏处，必须同一签署人签字或盖章。

投标单位编制投标文件应按照邀标文件所规定的内容，逐项填写齐全，否则投标无效。

投标文件应包括下列部分 维修保养计划方案（年度）。 投标报价文件（报价格式不限但应简明易懂，包含维保报价和维修配件报价清单）。 投标单位相关资质证明资料复印件。 维修保养人员上岗证书（不少2人）。 投标方所能提供的服务方式及售后服务条款。



3）投标文件及投标单位和邀标单位就投标事宜交换的文件和来往信件，应以中文书写。投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、真实、不应有涂改增减处，如修改时，修改处须有法定代表人签字盖章。

4）投标单位对所投标的弱电系统维保只能提出一个总报价，招标单位不接受任何选择的报价。投标报价须用人民币填写。

投标单位应按照招标单位提供的表格认真如实地填写有关商务指标和技术指标，供评标时作为参考。

5）所有参与此次弱电系统维保工程招标的单位，要对涉及的本系统设备位置、技术指标、性能等相关内容绝对保密，相关文件、技术数据在中标后要统一收回，对任何情况下的泄密行为都将依据《中华人民共和国保密法》依法追究其刑事责任。

4、投标书的递交

投标单位应按照前面的要求装订投标书，把每一份投标书装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。

投标书信袋上应写明：解放大厦1、2号楼弱电系统维保工程投标文件。

招标单位名称：上海申闻实业有限公司

投标单位送达投标书以后，如要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式并由签署投标文件的人签字盖章后送交招标单位，修改书仍需要按本条款规定进行递交。

有下列情况的，其投标书无效（即废标）

A、投标书未对招标文件做出全面实质性响应

B、本项目设最高限价为贰拾万元，凡超过限价者作否决投标处理

C、投标书未按规定密封，投标书未盖单位公章或无法定代表人签章

D、投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的

E、投标书逾期送达

F、评标过程中，投标方有企图影响评标者的行为

5、开标与评标

按照投标法的要求和公司规定的投标程序进行开标。

开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，根据投标书填写开标汇总表，并由监标人签字。

为利于投标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标书进行澄清解答，所有澄清答复应以书面的形式。

6、评标原则：根据以下条件并参照后附评标办法择优选择中标单位。

投标书完整无缺符合招标文件的各项规定、要求和格式。

所建议的方案满足招标文件的总体技术要求，实施方案切实可行，有充足的技术力量投入，能确保该项目顺利进行。

专业人员配套齐全，项目管理负责人员素质好，能很好地与我单位协调沟通。

本工程评标办法为最低价中标法。

认为其能认真及有足够资质能力履行合同义务。

7、授予合同时变更数量的权利

1）招标单位在授予合同时有权对“招标内容”中规定的项目予以变更。

2）本次招标服务周期为1年。

8、服务要求

1）莘庄解放大厦1、2号楼弱电系统维保的内容包括但不限于：

A、视频监控系统

B、防盗报警系统

C、公共广播系统（UPS电源充放电）

D、信息发布系统

E、BA楼宇自控系统

F、停车场管理系统

G、相关设备及设施

2）维修保养内容及要求：

A、 月度维修保养内容（每月不少于1次）：

a、视频监控系统

前端摄像机的镜头清理、设备除尘

线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固

监控主机设备检测、系统维护、设备维护、系统扩容

监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份

b、防盗报警系统

检查报警系统前端探测器

检查报警主机、主控键盘、分控键盘

检查设备运行状态、线缆连接状态

c、公共广播系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

前端话筒、喇叭的性能测试，广播主机设备性能检查、检测

d、信息发布系统

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理

LED大屏显示检查

后端控制软件更新、升级

e、BA系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

DDC数据检查和保存

f、停车场管理系统

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

对各个系统设备进行检查工作状态，对机械设备进行加油，对软件数据进行备份等。

B、季度维修保养内容（每季度的第一个月不少于1次）：

a、视频监控系统

前端摄像机的镜头清理、设备除尘

线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固

监控主机设备检测、系统维护、设备维护、系统扩容

监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份

硬盘录像机时间调整

b、防盗报警系统

检查报警系统前端探测器

检查报警主机、主控键盘、分控键盘

检查设备运行状态、线缆连接状态

主机时间调整

c、公共广播系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

前端话筒、喇叭的性能测试，广播主机设备性能检查、检测

广播系统与消防联动系统联动演习

d、信息发布系统

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理

LED大屏显示检查

后端控制软件更新、升级

e、BA系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

DDC数据检查和保存

f、停车场管理系统

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

对各个系统设备进行检查工作状态，对机械设备进行加油，对软件数据进行备份等。

g、相关设备及设施

机柜内相关设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

UPS电源充放电

C、年度维修保养内容（每年的弱电设施年度检测当月）：

a、视频监控系统

前端摄像机的镜头清理、设备除尘

线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固

监控主机设备检测、系统维护、设备维护、系统扩容

监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份

硬盘录像机时间调整

摄像机的镜头焦距调整

系统评估

b、防盗报警系统

检查报警系统前端探测器

检查报警主机、主控键盘、分控键盘

检查设备运行状态、线缆连接状态

主机时间调整

系统测试及软件升级

系统评估

c、公共广播系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

前端话筒、喇叭的性能测试，广播主机设备性能检查、检测

广播系统与消防联动系统联动演习

系统评估

d、信息发布系统

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理

LED大屏显示检查、评估

后端控制软件更新、升级

系统评估

e、BA系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

DDC数据检查和保存

f、停车场管理系统.

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

系统维护、设备检测和维护、软件检测和维护、数据备份

系统评估



第三部分 投标书（格式）

解放大厦弱电系统维修保养工程

（投标书）

招标单位名称：上海申闻实业有限公司

投标单位：

发出时间： 年 月 日



投标书

致：上海申闻实业有限公司

我公司收到贵方关于的投标书的招标文件，经详细研究，愿意参加投标。并授权下述签字人 （姓名、职务、职称），全权代表我投标单位提交下述文件正本一份，副本贰份。文件包括：

投标文件。

宣布愿意遵守下列条款：

（1）承认和愿意按照招标文件的各项规定和要求，提供本招标范围内的服务。投标总价为（大写）人民币 元。

（2）按招标文件要求提供服务。

（3）愿意按照中华人民共和国《合同法》和《招标投标法》履行自己的责任和义务。

（4）能够提供招标文件要求的所有资料。

（5）遵守招标文件规定的收费项目和标准。

3、有关投标方的函电请按下列地址联系：

单位名称：

地址：

电话： 邮编： 传真：

联系人： 职称：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（盖章）



第四部分 合同条款

莘庄解放大厦1、2号楼弱电系统

2018-2019年维修保养服务合同

合同编号：

甲方：上海申闻实业有限公司

乙方：

第一条目的

甲方委托乙方对甲方所拥有的解放大厦1、2号楼的弱电系统提供全面性的保养维护服务，为明确双方责任，特签订本合同遵守执行。

第二条维护保养概况

工程名称：解放大厦1、2号楼弱电系统维保工程. 工程地址：都市路4855号

如有变动，甲方应预先通知乙方并按甲方要求执行。

第三条工作内容

保养工作界面及维保项目：

1.确保大楼弱电系统达到原设计要求和相关设备在弱电系统下能正常使用。

2.本合同弱电系统维保项目：

1）视频监控系统

2）防盗报警系统

3）公共广播系统（UPS电源充放电）

4）信息发布系统

5）BA楼宇自控系统

6)停车场管理系统

7)相关设备及设施

3.甲方可免费提供固定的水、电源供应，乙方自行接驳；

4.维修后保洁设备由乙方自行采购（甲方现有设备可免费提供乙方使用）；

保养内容及要求：

对不同系统制定保养计划，每月按照保养计划进行系统维护工作，维护保养完成后提交书面报告。

月度维修保养内容（每月不少于1次）：

a、视频监控系统

前端摄像机的镜头清理、设备除尘

线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固

监控主机设备检测、系统维护、设备维护、系统扩容

监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份

b、防盗报警系统

检查报警系统前端探测器

检查报警主机、主控键盘、分控键盘

检查设备运行状态、线缆连接状态

c、公共广播系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

前端话筒、喇叭的性能测试，广播主机设备性能检查、检测

d、信息发布系统

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理

LED大屏显示检查

后端控制软件更新、升级

e、BA系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

DDC数据检查和保存

f、停车场管理系统

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

对各个系统设备进行检查工作状态，对机械设备进行加油，对软件数据进行备份等。

季度维修保养内容（每季度的第一个月不少于1次）：

a、视频监控系统

前端摄像机的镜头清理、设备除尘

线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固

监控主机设备检测、系统维护、设备维护、系统扩容

监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份

硬盘录像机时间调整

b、防盗报警系统

检查报警系统前端探测器

检查报警主机、主控键盘、分控键盘

检查设备运行状态、线缆连接状态

主机时间调整

c、公共广播系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

前端话筒、喇叭的性能测试，广播主机设备性能检查、检测

广播系统与消防联动系统联动演习

d、信息发布系统

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理

LED大屏显示检查

后端控制软件更新、升级

e、BA系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

DDC数据检查和保存

f、停车场管理系统

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

对各个系统设备进行检查工作状态，对机械设备进行加油，对软件数据进行备份等。

g、相关设备及设施

机柜内相关设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

UPS电源充放电

年度维修保养内容（每年的弱电设施年度检测当月）：

a、视频监控系统

前端摄像机的镜头清理、设备除尘

线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固

监控主机设备检测、系统维护、设备维护、系统扩容

监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份

硬盘录像机时间调整

摄像机的镜头焦距调整

系统评估

b、防盗报警系统

检查报警系统前端探测器

检查报警主机、主控键盘、分控键盘

检查设备运行状态、线缆连接状态

主机时间调整

系统测试及软件升级

系统评估

c、公共广播系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

前端话筒、喇叭的性能测试，广播主机设备性能检查、检测

广播系统与消防联动系统联动演习

系统评估

d、信息发布系统

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理

LED大屏显示检查、评估

后端控制软件更新、升级

系统评估

e、BA系统

机柜内主控设备等清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

DDC数据检查和保存

f、停车场管理系统.

设备清洁除尘

设备电源、联网接插件紧固整理及线路检查

系统维护、设备检测和维护、软件检测和维护、数据备份

系统评估

C.服从大楼物业的日常管理。

D.乙方在定期完成检查和维保后15日内应当向甲方提供详细的保养和检查报告。乙方有义务向甲方解释并说明报告内容及告知甲方状况。

E.报修服务

在保养期内，因修理而引起的更换设备零部件所发生的材料费另行申报。紧急情况可在电话告知并获得甲方书面指定负责人同意的情况下先行维修;一般维修应先报送维修方案以及价格，经甲方审价单位预审后，由乙方在三个工作日内确认，逾期不确认视为审核结果无异议，甲方据此开具开工单后，乙方进行维修。开工单应由甲方书面指定负责人签署。维修完成后，甲方按甲方审价单位终审审定价向乙方支付相应价款。 保养期限内，针对保养物的报修，甲方于上午八时至傍晚六时期间（8：00-18：00）拨打乙方提供的服务热线向乙方提出维修服务请求，乙方应在接到电话后的2 小时内赶到保养物所在地，为甲方提供保养物的维修服务，其余时段，甲方致电乙方指定人员手机报修，由其落实并8小时内且不迟于次日上午8:00安排上门维修。 维修工作必须最长在2至3天内完成。维修工作完成前，乙方必须要采取临时措施，确保弱电系统设备的安全性、设备的正常运转性等。 维修完成后，乙方将在专用整修报告书上填写维修详情，提交甲方指定人员签字确认。 由于乙方接到通知后未能及时对情况做出处理，或者在收到甲方开工单后未及时进行维修，而造成系统不能尽快恢复使用，甲方将按合同金额的1% /天对延期进行处罚，在维护保养费用中进行扣除，由此造成甲方其他损失的，乙方应予赔偿。如一年中发生3次或以上未及时响应维修服务，甲方有权利单方面解除合同，并追究乙方违约责任，由此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。 如因乙方维护保养不当导致发生伤人等安全事故，由乙方全权承担相应责任，包括但不限于向甲方承担违约责任及赔偿各方全部损失等。 由于特殊情况（非乙方原因所致），造成维护保养服务拖延或不能正常进行，甲方可按实际情况调整维护保养的时间和内容，不计入乙方违约之内。

第四条零配件的供应

维修保养所需的配件由乙方向甲方提供报价清单（详见附件）。如甲方确认配件由乙方提供，则配件款经甲方指定的审价单位审核后由甲方按甲方审价单位审定价另行支付。 由乙方提供的配件乙方提供12个月的保修，质保期内乙方应承担包括但不限于免费更换、修理等质保责任；甲方自行采购的配件乙方不提供保修，但乙方应根据甲方要求予以修理或提供相关维保服务，该等服务费用已包含于本合同固定金额服务费中。如乙方提供的配件不符合约定条件，则乙方保修责任不因本合同约定质保期满而解除，并乙方应承担相应的合同责任和其他法律责任，由此造成人身伤害或财产损害的，乙方应对此负全责。 乙方承诺其所提供配件均应低于市场价并系原厂原品牌正品。

第五条免责条款

以下几点不属于合同服务内容，但由此而引起的维修可由甲方提出，由乙方实施，其费用另外计算：

因天灾、战争等不可抗拒力造成的损失和损坏。

第六条安全和保险

乙方在保养作业过程中，如乙方的作业人员发生事故，一切责任由乙方负责。但甲方可为现场抢救工作提供必要协助。

乙方保养作业中因保养不当造成甲方或者第三人损害的，由乙方承担赔偿责任。

第七条支付方式

1.本合同维护保养总金额为人民币￥ ；。平均每季金额为 元；以上价格属含税价格；本项费用已包含除依本合同另计配件材料费外的所有人工费、材料费等维保服务费用。

付款方式：

按季度支付,季度费用为（人民币） ，于该季度结束后20个工作日内依申请支付。

维保期内的涉另行支付的费用，乙方申报经甲方审价单位审核后，按甲方审价单位审定价扣除需预留的质保金后，由甲方另行支付。维修质保期1年（至2020年 月日止），每笔维修质保金占每笔审价单位审核后的维修费用5%，质保金在质保期满后，甲方再行统一支付。 对于本合同下任何款项的支付，乙方均应至少提前15个工作日向甲方（上海申闻实业有限公司）提交支付申请并开具相应金额的正规发票（须为增值税专用发票，本合同所涉各项服务费用均系含税价格），否则，甲方有权暂缓支付。不论因何原因造成的延期或暂缓支付，乙方收取甲方支付款项的行为即足以表明乙方放弃了就该款项提出任何主张的权利。

第八条合同期限

本合同的期限为壹年，即自2018年月 日起至2019年 月 日止。 维修质保期1年，至2020年 月日。 本合同到期前2个月，甲方根据乙方履约情况可决定与乙方续签合同或者根据实际情况重新招标，自招标完成日起，续签合同不超过2次，每次合同有效期为1年。甲方要求续签合同的，乙方应在5个工作日内就续签合同盖章用印,不得以任何理由拒绝续签合同，否则视为乙方违约，应按照本合同总价的20%向甲方支付违约金。

第九条违约责任

1.在合同期内，如因乙方维修不到位或者未按时依照本合同约定履行各项义务的，乙方应按照本合同标的金额的10%承担违约金，如由此给甲方造成损失的，均由乙方承担赔偿责任。

2.在合同期内，甲方每季度对乙方维修工作进行一次考核，如考核未通过，乙方应限期改正；如果累计两次考核未通过的，甲方有权解除合同并有权要求乙方承担违约责任，由此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

如有未经甲方事先书面同意的转让或分包或挂靠行为，甲方有权解除合同并要求乙方退还已付的维保及维修款，同时乙方须承担合同总价10%的违约金，由此造成甲方损失的，应予足额赔偿。 对于本合同下维保事项，任何因可归于乙方原因所致各方各项损失均应由乙方承担。

第十条其他事项

1.本合同中未规定事项及对合同中各条款发生疑义时，甲乙双方应进行协商处理。如协商不成应向上海仲裁委员会提起仲裁。

本合同自甲乙双方签字/盖章之日起生效，本合同一式陆份，由甲方各执贰份、乙方执贰份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：上海申闻实业有限公司

代表（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

代表（签字）：

日期：

莘庄解放大厦1、2号楼弱电系统主要维修配件报价清单

序号 设备名称 型 号 单位 报价 一 视频监控系统工程 1 一体化快球彩色摄像机 V1749A-C1C2B6E 只 2 半球型一体化彩色摄像机 V1061-1 只 3 固定式彩色枪型摄像机 V1028-1H 只 4 电梯轿厢专用摄像机 V1011-28 只 5 室外固定式彩色枪型摄像机 V1036-1 只 6 自动光圈手动变焦镜头 V1122-2808 只 7 硬盘录像机 DS-9100HF 只 8 1T硬盘 1T 只 9 16路视频分配放大器 V2403/16 台 10 矩阵主机368/48 V2040AX-368/48 套 11 控制键盘 V2116X 台 12 报警接口器 V2431X 台 13 20寸彩色液晶监视器 GL-LD2020 台 14 40寸彩色液晶监视器 SMT-4022P 台 15 系统管理计算机 optiplex 380MT 台 16 多媒体软件 V2000C/K 套 17 码分配器 V2411-485 台 18 楼层字符叠加器 INV-4050-II 台 19 视频转换器 VGA/BNC 台 二 防盗报警系统工程 1 总线制报警通信控制主机 DS7400 台 2 总线驱动器 DS7436 个 3 RS232接口 4010V2 个 4 八防区输入扩展模块 DS7432 个 5 防区控制键盘 DS7447 个 6 报警联动模块 DSR-32C 个 7 报警系统管理软件 CMS700-500 套 8 报警系统管理计算机 optiplex 380MT 台 9 吸顶双鉴探测器 DS9370 个 10 壁挂双鉴探测器 DS940T 个 11 紧急求救按钮 HO-01B+ 个 12 单防区输入输出模块 DS7465I 个 13 声光报警器 ES603 个 14 主机蓄电池 OUTDO 个 15 探测器供电器 FDPS-240A 个 16 6防区键盘 DS6MX 个 三 公共广播系统工程 1 系统管理器 VX-2000 台 2 语音广播模块 EV-200M 块 3 音乐模块 U-01R 块 4 检察机框 VX-2000SF 台 5 导频模块 VX-200SP 块 6 控制输入模块 VX-200SI 块 7 控制输出模块 VX-200SO 块 8 240W功率放大器 VP-2241 台 9 2*120W功率放大器 VP-2122 台 10 4*60W功率放大器 VP-2064 台 11 功率放大器输入模块 VP-200VX 块 12 遥控话筒输入模块 VX-200XR 块 13 遥控话筒 RM-200X 台 14 扩展单元遥控话筒 RM-210 台 15 控制软件 VX2.1 套 16 电源供应框 VX-2000PF 台 17 电源供应单元 VX-200PS 台 18 紧急电源供应 VX-2000DS 台 19 吸顶喇叭 PC-1868 D-CH 只 20 壁挂喇叭 BS-678 只 21 音量开关 AT-604 只 22 监听面板 MP-032B 台 23 CD播放机 CDP-CE375 台 24 卡座 W-208 台 25 MP3播放机 GMR-170 台 四 信息发布系统工程 1 播控中心软件 CLEAR IMPS-II 套 2 核心服务器 台 3 单向控制终端，数字机顶盒 CLEAR STB-I 个 4 采集编码器 CLEAR DECODER 台 5 有线电视解调器 LT290HD 台 6 PC终端播放软件 套 7 交换机 24口百兆 台 五 BA楼宇自控系统 1 专业楼宇自控软件包 TAC 套 2 通讯连接器 TAC 套 3 OPC SERVER TAC 套 4 变配电系统通信接口 TAC 套 5 冷水机组系统通信接口 TAC 套 6 消防系统通信接口 TAC 套 8 工作站 DELL 台 9 24口网络交换机 H3C 台 10 32点并带3条FLN总线扩展 TAC 台 11 24点模块化设备控制器 TAC Xenta 400 个 12 总线接口模块 TAC Xenta 400 个 13 16点DI输入模块 TAC XENTA 400 个 14 6点DO输出模块 TAC XENTA 400 个 15 8点DI输入模块 TAC Xenta 400 个 16 ADDRESS CODE TAC 台 17 32点并带3条FLN总线扩展 TAC 台 18 24点模块化设备控制器 TAC Xenta 400 个 19 总线接口模块 TAC Xenta 400 个 20 16点DI输入模块 TAC Xenta 400 个 21 6点DO输出模块 TAC Xenta 400 个 六 停车场管理系统 入口设备 1 直杆电动道闸(4M),400万次起降寿命，3秒起降，全金属烤漆 软杰 RJ-109 2 地感线圈 软杰 耐高温 3 单路数字式车辆检测 软杰 RJS212 4 压力电波防砸车装置 软杰 RJ-YL 5 锐智管理控制器 软杰 RJ300X 6 语音模块 软杰 RJ030 7 专用电源 软杰 RJ280B 8 中文电子显示屏(双层) 软杰 RJ-S209 9 满位显示屏 软杰 RJ-S210 10 200W像素高清识别一体化摄像机(含护罩、镜头、LED灯) 软杰 RJ-211H 11 摄像机立杆 国产 定制 出口设备 1 直杆电动道闸(4M),400万次起降寿命，3秒起降，全金属烤漆 软杰 RJ-109 2 地感线圈 软杰 耐高温 3 单路数字式车辆检测 软杰 RJS212 4 压力电波防砸车装置 软杰 RJ-YL 5 锐智管理控制器 软杰 RJ300X 6 语音模块 软杰 RJ030 7 专用电源 软杰 RJ280B 8 中文电子显示屏 软杰 RJ-S209 9 200W像素高清识别一体化摄像机(含护罩、镜头、LED灯) 软杰 RJ-211H 岗亭设备 1 出口岗亭管理电脑 DELL win7 64位 2 停车场管理软件 软杰 3 软件保护狗 软杰 4 8口千兆交换机 TPLINK 5 16口千兆交换机 TPLINK 6 光纤收发器 COMMBO 管理中心 1 管理服务器 DELL I7 6G 2T硬盘 2 停车场管理软件 软杰 3 激光打印机 HP 4 软件保护狗 软杰 5 8口千兆交换机 TPLINK 对讲部分 1 IP网络5路对讲主机 LonBon NLS-5 2 IP网络金属非可视报警分机（防水） LonBon NLS-AE6 3 IP网络地址盒 LonBon NLC-SE



第五部分评分标准

根据《中华人民共和国招标投标法》及国家计委等七部委联合发布的《评标委员会和评标办法暂行规定》（2001年第12号令）等有关规定，并结合本项目招标文件及补充文件中的有关条款和内容的规定，制定本办法作为评审投标文件和确定中标人的依据。

一、评标准则

公平、公正、科学、择优。 优先推荐符合下列条件的投标人：

能够满足招标文件的实质性要求；性价比好，有足够的履约能力。

二、评标小组

本次评标工作由评标小组负责。 本次评标小组由5人组成。

三、评标方式

本次评标采用最低价中标法。评标小组对通过符合检查的投标单位的维保报价进行评审，凡经评审的投标价为最低者，即为第一中标单位候选人，经评审的投标价次低者的为第二中标候选人，维修配件报价为评审的参考依据。如果两位候选人的经评审的报价相同，则评标小组进行投票，得票最高者为第一中标候选人。

四、 评标顺序

符合性检查：

如出现下述情况将作否决投标处理：

本项目设最高限价为贰拾万元，凡超过限价者作否决投标处理。

1）投标文件有效期不足的；

2）投标文件没有加盖公章、无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

3）投标文件明显不满足招标文件技术规格技术标准要求；

4）投标文件附有招标方不能接受的条件；

5）投标人资格不符合招标文件规定的；

6）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

7）投标文件符合招标文件中规定否决投标的其它实质性条款。

2.评审

评标小组对通过符合检查的投标单位的维保报价进行评审，凡经评审的投标价为最低者，即为第一中标单位候选人，经评审的投标价次低者的为第二中标候选人，维修配件报价为评审的参考依据。如果两位候选人的经评审的报价相同，则评标小组进行投票，得票最高者为第一中标候选人。

五、 评标的保密