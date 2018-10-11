两月两会 习近平续写中非友好发展新篇章

【联播+】10月9日下午，国家主席习近平在人民大会堂东门外广场举行仪式，欢迎安哥拉共和国总统洛伦索对我国进行国事访问。这是继中非合作论坛北京峰会之后，洛伦索一个月后的再次来访。当晚《新闻联播》对此做了头条播报。习近平与这个位于非洲西南部的国家有哪些渊源？中安双方在中非、中安关系发展上有哪些共识和愿景？央视网和您一起回顾。

两次会见 两国元首所谈有何异同

“中方对中安两国合作未来充满信心。”习近平同洛伦索举行会谈时，表示很高兴在中非合作论坛北京峰会结束一个月后再次同洛伦索会面。

共同的发展愿景，是两国元首两月两会的重要内容。

9月北京峰会会见时，习近平说：“今年是中安建交35周年，我们要共同推动中安战略伙伴关系不断迈上新台阶。”

10月北京再聚时，习近平说：“双方要一道努力，继续推动中安关系积极、快速向前发展。”

“金九银十”，两次频密的会见为中安、中非关系发展描绘了一幅美好的蓝图。无论是9月的北京峰会，还是此次元首会谈，政治互信、高层交往、战略沟通，以及彼此的核心利益和重大关切均有涉及。不同的是，10月再聚的关键词变为了“落实”。

9月北京峰会会见时，习近平指出——

中方愿同安方加强执政党交往和治国理政经验交流，深化各领域合作，就重大国际问题加强沟通协调。

中方愿将“一带一路”倡议同安哥拉经济多元化战略紧密对接，继续为符合安哥拉国家发展战略的重大项目提供不附加政治条件的支持。

10月北京再聚时，已经有《北京宣言》，已经有“八大行动”，会谈更多地围绕“落实”展开。习近平强调——

要落实中非合作论坛北京峰会成果，推动“八大行动”有关举措早日落地，推进共建“一带一路”，加强彼此发展战略对接，做强传统领域合作，拓展新增长点，为两国互利合作打造新亮点，促进安方工业化和经济多元化进程。

要扩大人员和地方省市交往，促进中安文明互鉴、民心相通。

要开展国际合作，密切多边协调配合，共同维护多边主义，建设开放型世界经济，推动国际秩序更加公平合理。

两次会见中，洛伦索都高度赞赏中非合作以及中国为非洲发展所做的贡献。“中国总是在非洲困难时给予宝贵帮助，为非洲和平与发展发挥着非常重要的作用”“中非合作论坛推动了中国同整个非洲之间的合作”“中方在中非合作论坛框架内提出的合作计划对非洲国家发展具有非常积极的影响”……他的这番话有力地回击了西方舆论对中非合作的质疑。

中安友谊历久弥新 互信互利合作务实

9月会见，习近平曾谈到两个数字，8年和35年。这两个数字代表了习近平与安哥拉的渊源，也代表了中安传统友谊的历久弥新。

“中安建立战略伙伴关系8年来，双方坚持相互尊重、合作共赢，携手走出了一条独具特色的共同发展之路。”

中安战略伙伴关系的建立，与习近平有着很深的渊源。2010年11月，时任国家副主席的习近平对安哥拉共和国进行正式访问，中国和安哥拉在罗安达发表《中华人民共和国和安哥拉共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明》。

“今年是中安建交35周年，我们要共同推动中安战略伙伴关系不断迈上新台阶。”

相互尊重、合作共赢，中安这条独具特色的共同发展之路越走越宽。

2011年，两国签署劳务合作协定。中国在安国有、民营企业超过100多家，在安人员8万人。

2017年，中安贸易额226亿美元，同比上升44.5%，其中中方出口额22.5亿美元，同比增长34%，进口额203.5亿美元，同比增长45%。2018年1-6月，双边贸易额134亿美元、同比增长12.5%。其中中方出口10.4亿美元、同比下降1.2%，进口123.6亿美元、同比增长14%。

目前，中国是安哥拉第一大贸易伙伴，安哥拉是中国在非洲第二大贸易伙伴。

中安两国签有文化合作协定、互免持外交和公务护照人员签证协议、签证便利化协议、航空运输协定和引渡条约。

近年来，中国向安哥拉提供了一些经济技术援助，完成了经济住房、罗安达省医院、农村小学校等成套项目。

10月9日会谈后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

国际交往中，中国一直秉持饱含诚意的相处之道，无论国家大小、贫富、强弱，总是平等相待，以礼相待。

中非合作论坛北京峰会之后，中安关系发展无疑又有了新动力和新机遇。习近平新时代中国特色社会主义外交思想在一次次实践中续写着浓墨重彩的新篇章。（文/刘亮）