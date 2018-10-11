来源：新华网

新华社北京10月11日电 题：银行业创新服务 力争打通小微企业融资“最后一公里”

新华社记者 吴雨

小微企业是市场的重要参与者和贡献者，金融则是小微企业持续发展的血脉。在缓解小微企业融资难、融资贵的难题面前，银行业正积极推动创新金融产品和服务，力争打通小微企业融资的“最后一公里”。

“我们公司连续两年评为纳税信用等级A级，因此在申请‘云税贷’时，无需抵押便顺利拿到了100万元的贷款。”广州市澳科新纪元展柜有限公司的法定代表人高丹欣喜地告诉记者。近期，高丹一直忧心于流动资金短缺，怕无法及时支付工人工资和供应商货款，而建行的“及时雨”帮公司解了燃眉之急。

澳科新纪元展柜有限公司能够获得贷款，得益于建设银行与税务部门开展的互动合作。企业网上授权后，通过纳税系统与银行系统的直连，建行可根据小微企业的纳税额度、纳税次数、征信情况等信息对企业给予相应的信贷额度。

建设银行相关人士介绍，作为首批开展与税务数据系统直连的试点，截至9月末，广东分行“云税贷”贷款余额已接近150亿元，贷款客户数超2万户。

今年以来，像澳科新纪元展柜有限公司这样，因缺少资金而陷入发展困境的小微企业有所增加。为此，国家出台了一系列支持小微企业发展的货币政策和金融政策。年内市场更是迎来第四次定向降准，释放超万亿元资金，引导金融机构增加对实体经济的融资供给。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼认为，打通小微企业融资“最后一公里”，除了要保持流动性合理充裕，还需要更多机构部门和政策配合，才能取得更好的政策效果。“加强政银企三方合作是综合施策的重要一环，这考验着金融机构创新金融产品和服务的能力。”

其实，不少金融机构正在为唤醒“沉睡”的数据而“大开脑洞”，越来越多的非财务信息、互联网大数据等被运用到小微企业的授信中，成为银行评判小微企业信贷的重要依据，而小微企业金融服务也日趋高效。

2017年10月，人民银行与山东省政府合作，在“山东政务服务网”开通了企业融资在线服务系统，企业可在线提交融资服务申请，银企之间实现“一键对接”。系统将企业的各类信息同步给金融机构，成为金融机构评估放贷的重要参考依据。系统上线以来，已收到企业融资申请4.2万次，发放贷款2万余次，累计5414亿元。

在“几家抬”的政策思路助力下，银行机构探索一方面综合利用内外部大数据，另一方面探索扩大担保物范围、增加担保方式，小微企业融资难、融资贵问题正逐步得到缓解。

数据显示，今年前7个月，银行业小微企业贷款增加1.6万亿元，增速持续高于同期全部贷款增速。7月份新发放单户授信500万元及以下小微企业贷款利率平均水平6.41%，较上年末下降0.14个百分点。

尽管如此，银行业服务小微企业仍面临不少挑战。专家表示，部分金融产品和审批流程与小微企业的融资需求不匹配，不少机构面临银企信用信息不透明、不对称，有的银行考核激励机制不科学……要解决这些问题，需要激发金融机构自身积极性，畅通政策传导机制。

为此，8月22日召开的国务院常务会议部署进一步推进缓解小微企业融资难融资贵政策落地见效，包括着力疏通政策传导机制、建立金融机构绩效考核与小微信贷投放挂钩的激励机制等。

人民银行金融市场司副司长马贱阳日前撰文表示，在确保相关政策落地生效的同时，要注重推动银行业金融机构创新金融产品和服务，指导各地加强政银企三方合作。督促指导银行业金融机构借助现代信息科技手段，综合利用内外部大数据，加快构建线上线下综合服务渠道、智能化审批流程、差异化贷后管理等新型服务机制，满足小微企业融资需求。（网站首页图：晨报资料图片）