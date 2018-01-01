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新华社北京１０月１１日电 财经观察：政策定力护航中国经济“稳”和“韧”——海外专家乐观看待中国经济

新华社记者

面对复杂的国际形势，面对国内经济的新变化，中央日前提出稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的“六稳”目标。海外专家认为，中国政府有充足的政策工具挖掘内生动力，使中国经济增长保持稳健和韧性。

今年以来，虽然一些经济指标出现了一定波动，但中国经济运行总体平稳，经济增长、就业、物价和国际收支四大宏观经济指标表现基本符合预期。国际货币基金组织（ＩＭＦ）８日发布的最新一期《世界经济展望》报告把中国今年经济增速预期维持在６．６％不变。

ＩＭＦ首席经济学家莫里斯·奥布斯特费尔德日前表示，今年上半年中国经济增长非常强劲。虽然近期有些数据不够理想，但考虑到加强金融机构监管和防范金融风险等措施会导致中国经济增长一定程度放缓，因此，这也是符合预期的。

ＩＭＦ亚太部主任李昌镛告诉新华社记者，中国经济增长放缓，是中国政府主动去杠杆调控的结果，这种经济放缓是“高质量的”。他认为，中国政府拥有充足的政策工具稳定经济增长、抵消中美经贸摩擦对经济的一些负面冲击，但同时要继续推进去杠杆，以确保中国经济中期内增长更加稳定和更有韧性。

印度发展中国家研究和信息系统机构顾问巴塔查吉认为，目前中国经济已经从高速增长阶段转入中高速阶段，同时也进入了经济结构调整的深水区。按照经济发展规律，调结构转模式必然要经历阵痛，但也是发展的必经阶段。

他说，观察近年来中国经济政策的调整，显示出中国政府主动求变，对经济发展的理解更加成熟和理智，并且主要用力方向是向内挖掘潜能，这些举措必将对中国经济长远发展有益。

“中国经济建设取得举世瞩目的成就离不开国际环境的支持，但更主要的是来自内部政策优势带来的内生动力。”巴塔查吉说。

日本爱知大学国际中国学研究中心客座研究员李博肯定了中国政府提出的“六稳”目标，认为中国经济在当前的形势下应该求稳而不求激进。

李博说，在稳就业方面，中国取得了“可圈可点”的成绩；在稳金融方面，采取了积极的财政政策适度刺激实体经济；在稳经贸方面，面对复杂的国际形势，扩大多边贸易体制会减少中国在国际贸易领域的风险。

他还说，在稳外资方面，中国政府一直在改善外商投资环境，强调保护知识产权和对内外资企业公平对待，这对外资来说是个巨大的利好；在稳投资方面，政府正着力加大基础设施投资；在稳预期方面，政府在提升所得税征税基准、增加基础教育投入、抑制房地产泡沫、改善营商环境等方面都下了很大功夫，这些举措都将稳定民心、提升国民和企业对未来的预期。

目前，从外部环境看，中美经贸摩擦给中国经济带来一些挑战。但专家普遍认为，经贸摩擦对中国经济的影响有限。

尼日利亚中国问题研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，中国政府提出的“六稳”目标，是抓住了经济管理的实质，那就是建立一个内部整合、协调发展、不容易被外部冲击打乱的综合经济结构。

奥努纳伊朱说，中国正在进行供给侧改革，调整经济结构，减少对出口和制造业的依赖，建立创新和内需驱动机制。“只要中国政府保持结构调整的势头，维持创新动力，我认为中国完全可以抵御各种外部冲击和影响。”（执笔记者：陈恃雷，参与记者：高攀、赵旭、钱铮、郭骏）（网站首页图：新华社资料图片）