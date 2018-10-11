国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案（2018－2020年）》

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新华社北京10月11日电 国务院办公厅近日印发《完善促进消费体制机制实施方案（2018－2020年）》（以下简称《方案》），部署加快破解制约居民消费最直接、最突出、最迫切的体制机制障碍，进一步激发居民消费潜力。

《方案》全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展的要求，顺应居民消费提质转型升级新趋势，聚焦引导形成合理消费预期、切实增强消费对经济发展的基础性作用这一目标任务，强调要依靠改革创新破除体制机制障碍，积极培育重点消费领域细分市场，全面营造良好消费环境，不断提升居民消费能力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

《方案》提出了2018－2020年实施的六项重点任务。一是进一步放宽服务消费领域市场准入。主要包括出台实施进一步促进乡村旅游提质升级的政策措施，扩大文化文物单位文化创意产品开发试点范围，加快制定赛事审批取消后的服务管理办法，合理放宽社会办医疗机构配置大型医用设备规划预留空间，取消养老机构设立许可，开展家政服务标准化试点示范建设，举办高水平中外合作办学机构和项目等政策措施。二是完善促进实物消费结构升级的政策体系。主要包括大力发展住房租赁市场，发展壮大绿色消费，促进智能汽车创新发展，加快推进第五代移动通信（5G）技术商用等政策措施。三是加快推进重点领域产品和服务标准建设。主要包括将内外销产品“同线同标同质”工程实施范围逐步由食品农产品领域向消费品等其他领域拓展，加强消费产品和服务标准制定等政策措施。四是建立健全消费领域信用体系。主要包括完善消费领域信用信息共享共用机制，在部分地区试点建立失信企业惩罚性赔偿制度，完善食品药品等重要消费品召回制度等政策措施。五是优化促进居民消费的配套保障。主要包括制定出台新个人所得税法相关配套制度和措施，积极开展个人税收递延型商业养老保险试点工作，加快消费信贷管理模式和产品创新，深化收入分配制度改革等政策措施。六是加强消费宣传推介和信息引导。主要包括加强消费领域统计监测，加强消费领域大数据应用，认真做好消费宣传引导工作等政策措施。（网站首页图：晨报资料图片）