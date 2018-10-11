【央视快评】建立高效科学的自然灾害防治体系

来源：央视网

10月10日，在中央财经委员会第三次会议上，习近平总书记强调，加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。总书记重要讲话，立足党和国家事业发展战略全局，为新时代提高全社会自然灾害防治能力指明了方向，作出了具体部署，提供了根本遵循。

新中国成立以来特别是改革开放以来，党和政府高度重视自然灾害防治，防灾减灾救灾成效举世公认。我国是世界上自然灾害影响最为严重的国家之一，灾害种类多，分布地域广，发生频率高，造成损失重。而且，我国自然灾害防治能力总体还比较弱，提高自然灾害防治能力，是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，是关系人民群众生命财产安全和国家安全的大事，也是对我们党执政能力的考验。

党的十八大以来，习近平总书记多次就加强防灾减灾救灾工作作出重要指示和部署。从四川芦山地震发出“灾情就是命令”的指示，到云南鲁甸地震要求“把救人放在第一位”；从政治局集体学习强调“牢固树立切实落实安全发展理念”，到河北唐山考察强调“同自然灾害抗争是人类生存发展的永恒课题”，习近平总书记就加强自然灾害防治工作的一系列重要讲话，是我们党对灾害防治工作的重大升华。此次会议，习总书记作出了“加强自然灾害防治关系国计民生”“要建立高效科学的自然灾害防治体系”等重要指示，将自然灾害防治的重视程度提高到前所未有的新高度，体现了党中央打赢灾害防治攻坚战的坚定决心，彰显了以人民为中心的发展思想。我们要按照总书记的指示和部署，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。

提高自然灾害防治能力，就要针对关键领域和薄弱环节，坚决推进“九个实施”。实施灾害风险调查和重点隐患排查工程；实施重点生态功能区生态修复工程；实施海岸带保护修复工程；实施地震易发区房屋设施加固工程；实施防汛抗旱水利提升工程；实施地质灾害综合治理和避险移民搬迁工程；实施应急救援中心建设工程；实施自然灾害监测预警信息化工程；实施自然灾害防治技术装备现代化工程。

防灾减灾救灾，任务艰巨、使命光荣。我们要认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，坚持以人民为中心，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态救灾和非常态救灾相统一，就能推动提高我国自然灾害防治能力迈上新台阶，更好守护我们的家园。只要紧紧依靠中国共产党的坚强领导、充分发挥我国社会主义制度的优势，不折不扣贯彻落实习近平总书记的重要指示，我们就一定能为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。

央视评论员